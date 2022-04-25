Умерла Канэ Танака - самая старая жительница на Земле: ей было почти 120 лет. ВИДЕО

Японка Канэ Танака, самая пожилая женщина в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, сегодня умерла на 120-м году жизни. Об этом сообщил японский телеканал "Эн-эйч-кей".

Японская супердолгожительница Канэ Танака родилась в 1903 году недоношенным ребенком и питалась молоком кормилицы. Женщина вышла замуж за двоюродного брата Хидэо Танаку 6 января 1922 года, причем своего жениха она не видела вплоть до свадьбы. У супругов было четыре собственных ребенка (два сына и две дочери), а также одна приемная дочь. Всю свою жизнь Танака проработала в магазине по продаже рисовых лепешек, который открылся еще до войны.



Канэ Танака пережила две мировые войны и увидела пять императоров начиная с императора-реформатора Мэйдзи и заканчивая его праправнуком, нынешним императором Нарухито. В 46 лет Канэ победила рак поджелудочной железы. В 103 года у нее был диагностирован рак толстой кишки, однако она вновь смогла победить болезнь.

Видео из Японии



В последние годы долгожительница жила в доме престарелых в префектуре Фукуока и в январе отметила 119-й день рождения. Больше всего женщина любила газированные напитки и шоколад.

Канэ Танака установила рекорд по продолжительности жизни в самой Японии



После смерти Тиё Мияко 22 июля 2018 года и до 19 апреля 2022 года она была самым старым живым человеком Земли. В марте 2019-го Канэ Танаку как самого пожилого жителя планеты внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Тем не менее по продолжительности жизни она была второй после Жанны Кальман – французской долгожительницы, прожившей 122 года и 164 дня. Возраст Канэ Танака на момент смерти составлял 119 лет и 107 дней.



Добавим, что абсолютный документально зафиксированный рекорд долгожительства принадлежит француженке Жанне Кальман, которая дожила до 122 лет.

А вот самой пожилой украинкой считается Христина Нагорная, которая прожила 117 лет и 125 дней.



