Как зарегистрировать компанию, открыть банковский счет и начать вести бизнес в США. Пошаговая инструкция

На днях в одной из групп в телеге отвечал на вопрос о том, как открыть компанию, счет и начать вести бизнес в США. Когда собрал все ссылки и отправил ответ, понял, что получился готовый гайд и, наверно, стоит поделиться им со всеми, ведь выйти на рынок США хотят многие.

Я старался собрать только полезную информацию, которая дает ответы или наоборот обращает внимание на какие-то вопросы.

1. Открытие компании в США

В США обычно все открывают С-сorp в Делавере, это самый быстрый и понятный способ для начала работы и последующего роста. Для открытия можно использовать различные онлайн сервисы или обратиться к консультантам.

Известные мне онлайн сервисы для открытия компании в США:

Clerky — мы делали там, по стоимости все вышло чуть меньше $800.

Atlas — сервис от Stripe, не пробовал, но думаю, что тоже все хорошо, по цене пишут от $500.

Из консультантов могу назвать Rimon Law, не работал с ними, но общался с Mikhail Usubyan, по общению очень все адекватно и понятно (стоимость регистрации компании $2,000-3,000).

Вот еще вспомнил, есть отличные ребята из Go Global World, они оказывается тоже открывают компании, счета и т.д. Чуть подешевле чем юристы выше, но думаю, что с ними будет намного комфортнее, так как они фаундер френдли и смогут помочь еще по другим вопросам.

Через сервис регистрировать компанию довольно удобно, но если бы у меня было больше свободных денег на тот момент, я бы выбрал консультантов! Сейчас, когда путь уже пройдет, они как будто не нужны, но год назад было достаточно много вопросов и времени пришлось потратить прилично.

Вся процедура с регистрацией, подписанием документов и получением EIN у нас заняла около 2 месяцев, но если знать все заранее, можно спокойно уложиться в 1 месяц.

Что важно знать!

Сервисы типа Clerky не помогают получить EIN (по крайней мере весной 2021 года не помогали), поэтому придется немного поупражняться с факсом и междугородними звонками. На сайте налоговой США есть инструкции по подаче заявлений на получение EIN. Мы сначала мучались с онлайн факсом, ничего не получалось, а время шло, в итоге взяли и позвонили, а нам в ответ сказали наш EIN. А потом надо еще запросить у них документ, подтверждающий присвоение EIN, и они пришлют его по факсу. Сама форма заявления вот тут, а ниже скрин с телефонами.

Еще имеет смысл сразу сделать нормальный почтовый адрес для корреспонденции и лучше не в Делавере (по крайней мере так говорят), я сделал в Сан-Франциско через сервис Earth Class Mail - около $40 в месяц.

2. Открытие банковского счета в США

Самый главный вопрос в реалиях весны 2022 года. Мы открывали счет в Mercury, но говорят, что с открытием сейчас есть проблемы.

Mercury хороший и удобный банк для стартапа — дешево, быстро и все понятно (недавно выкатили фичу, которая позволяет отправлять деньги в разных валютах, полезно, когда у тебя исполнители по всему миру).

Из минусов нельзя принимать деньги в других валютах, да и вообще немного сложно принимать деньги из других стран, потому что отправителю нужно указать в качестве получателя не название вашей компании, а сам банк Evolve Bank & Trust (банк, на основе которого работает Mercury) , а в назначении платежа указать, что деньги предназначены для вашей компании в этом банке. Многие путаются, и деньги иногда гуляют неделями. Но для внутренних платежей и подключения платежных систем в самый раз.

Счет для получения денег в евро можно открыть в британском необанке Gemba, они недавно запустили открытие счетов для компаний из Делавера, я сам еще не попробовал, но знаю людей, причастных к его созданию, поэтому думаю, что должно работать нормально.

И еще есть Brex, но он вроде еще меньше банк чем Mercury, пока не пробовал, а больше никаких альтернатив банковским сервисам я не знаю.

3. Платежные сервисы для работы в США

Здесь особо рассказывать нечего, платежных сервисов полно, вот некоторые из них:

Stripe — работаем, все норм, не самый простой интерфейс, тарифы немного запутанные, с подписок берет фиксированную комиссию $8, а вот с инвойсов 2,9%. Очень крутые возможности и документация для интеграции.

Payoneer — зарегались, но пока еще не попробовали, максимально простой сервис, но вроде пользуется популярность по всему миру, правда не удобно, что у получателя должен быть счет в этом сервисе.

PayPal — ну этих все итак знают.

Функция у всех сервисов одна, выбирать имеет смысл в зависимости от целей, но везде для работы нужен счёт в банке. А вот в Wise не нужен, мне он больше всего нравится, но там нам закрыли аккаунт, потому что есть русские акционеры.

Кстати, если сможете открыть аккаунт в Wise, его можно использовать как основной счет для вывода денег из Stripe и работать совсем без банковского счета!

4. Бухгалтерия, годовые отчеты и налоги в США

Пока что у нас каких-то глобальных задач не было, но сдачу годового отчета мы заказывали у Brontide — очень адекватные, есть русскоговорящие, могут проконсультировать бесплатно по телефону или в переписке. Сдача отчета $1,500 и уплата налога на франшизу $240 + сам налог $450.

Налог на франшизу считается двумя способами: от стоимости или от количества акций (в первом варианте налог $450, во втором — около $80,000)

5. Визы для стартапов и предпринимателей в США

Я узнавал, но пока сам не занимался, для начала думаю перебраться куда-то не так далеко, например на Кипр (кстати вот статья про релокацию) или в Арабские Эмираты. По оформлению виз для tech entrepreneurs мне порекомендовали обратиться в Eisenberg Law firm. Логика работы примерно такая: сначала берешь консультацию за $250 баксов, потом тебе предлагают оптимальный вариант визы и сообщают, сколько это будет стоить, например, виза O1 для талантливых людей выходит от $10,000 до $15,000.

6. Разработка и запуск сайта в США

Лучшими сайтостроителями, с которыми я когда либо работал за 10 лет ведения бизнеса, оказались наши русские ребята, которые давно уехали в США и там открыли агентство, которое делает русско-английские сайты. Называются они OUT agency.

Почему они лучшие, да потому что все четко: сначала опросник и интервью, потом mindmap продукта, persona canvas, рассказ в баре (рассказ о продукте на человеческом языке), дальше итерационно прототип, дизайн, верстка — то есть они не просто создают сайт, а делают продуктовую (маркетинговую) работу. После каждой итерации они записывают видосик с презентацией макета в Figma и присылают ссылку. Все, что ты комментируешь, слышат с первого раза, в общем не работа а одно удовольствие, хотя раньше я никогда не получал удовольствия от работы над сайтом, и вообще я вредный в этом отношении, мне всегда все не нравится.

По стоимости, вероятно, это не самое дешевое решение, но оно точно стоит того, главная страница, кажется вышла примерно в $4,500. У них у самих сайт простой, но ооочень стильный)

7. Регистрация патентов, товарных знаков и software в США

После того, как вопросы с регистрацией компании и открытием банковского счета решены, нужно еще позаботиться о регистрации своей интеллектуальной собственности.

США страна судов и троллей, поэтому минимально гигиенические процедуры произвести нужно каждому стартапу.

Вопреки распространенному мнению о том, что регистрация IP за рубежом стоит безумных денег, на самом деле все не так страшно, и можно начать с бюджетом около $1,500

Вот какие минимальные затраты имеет смысл закладывать каждому стартапу:

Подача заявки на регистрацию товарного знака — около $1,000

Сумма конечно зависит от количества классов товаров и услуг, наличия проверок и прочих доп. услуг, но можно просто заявить по-минимуму классов и не делать никаких проверок. Главное зафиксировать приоритет и исключить вероятность регистрации вашего товарного знака троллями, потом когда поднимете деньги, сможете ситуацию исправить в любое время.

Регистрация software (депонирование кода) — около $800

Софт надо регистрировать, чтобы иметь подтверждение того, что на конкретную дату он принадлежал вам. Никакой проверки на новизну не делается, просто код складывается в надежное место и в случае спора предоставляется суду. Также такая регистрация позволяет получать компенсацию в случае кражи/копирования в упрощенном режиме (по-моему до $5 mln), а для компаний из США вообще является необходимой процедурой для инициации спора.

Дополнительно, если вы делаете физический продукт или вы deep tech IT startup, нужно будет позаботиться о патентовании.

Тут минимальными затратами не обойтись, но можно их существенно сократить. Например, если делать весь процесс через поверенных из США, подача заявки на патент обойдется примерно в $20,000-30,000. Но можно поиск и драфтинг заказать в России или Индии, а потом дать заявку на ревью американским поверенным, тогда можно уложиться в $7,000-10,000. Главным вопросом будет выбор правильных исполнителей на всех стадиях.

Найти исполнителей и организовать работу с ними можно через IP маркетплейс, где работает более 600 патентных фирм из 135 стран мира, это позволяет найти исполнителей на любой вкус и сокращать затраты до 75%.

8. Terms of Use и Privacy Policy в США

Для запуска ИТ продукта и сайта в США необходимо еще позаботиться о минимальной гигиене в части пользовательского соглашения и политики обработки персональных данных. В США для разных штатов действуют разные правила и их нужно прописать.

При небольших объемах пользователей не нужно сильно заморачиваться, можно просто взять какие-то шаблоны и адаптировать под свой продукт

Здесь могу порекомендовать моего знакомого юриста, который может за $250-500 быстренько подготовить эти документы — оставлю тут ссылочку на ее телеграм.

9. Контент маркетинг в США

Когда все запущено, об этом пора рассказать своим клиентам. Здесь тоже лучшим вариантом стали русскоязычные ребята, которые благополучно переехали жить в США и понимают специфику этого рынка. Компания Smile Bright Media делает очень недорогой и качественный контент — видеогайды, лонгриды, посты для соц сетей, сеют контент по местным площадкам типа Reddit и Quora, помогают с выходом на Product Hunt и тд. У нас очень узкая и непростая тема, я много с кем работал по контенту и маркетингу, но эти ребята меня опять удивили своим быстрым пониманием материала.

Примеры их работ (мы работали с месячной оплатой, поэтому я укажу примерно сколько приходилось на каждый материал):

Текст получился спонтанно, я вообще редко что-то пишу, но тут захотелось поделиться, надеюсь будет полезно. Если добавите актуальную инфу или альтернативный опыт в комментариях, буду благодарен!



Автор Alex Levkin,

Patent attorney and founder of the international IP marketplace ipnote.pro