Как зарегистрировать компанию, открыть банковский счет и начать вести бизнес в США. Пошаговая инструкция

На днях в одной из групп в телеге отвечал на вопрос о том, как открыть компанию, счет и начать вести бизнес в США. Когда собрал все ссылки и отправил ответ, понял, что получился готовый гайд и, наверно, стоит поделиться им со всеми, ведь выйти на рынок США хотят многие.
Я старался собрать только полезную информацию, которая дает ответы или наоборот обращает внимание на какие-то вопросы.
В США обычно все открывают С-сorp в Делавере, это самый быстрый и понятный способ для начала работы и последующего роста. Для открытия можно использовать различные онлайн сервисы или обратиться к консультантам.
Известные мне онлайн сервисы для открытия компании в США:
Из консультантов могу назвать Rimon Law, не работал с ними, но общался с Mikhail Usubyan, по общению очень все адекватно и понятно (стоимость регистрации компании $2,000-3,000).
Вот еще вспомнил, есть отличные ребята из Go Global World, они оказывается тоже открывают компании, счета и т.д. Чуть подешевле чем юристы выше, но думаю, что с ними будет намного комфортнее, так как они фаундер френдли и смогут помочь еще по другим вопросам.
Через сервис регистрировать компанию довольно удобно, но если бы у меня было больше свободных денег на тот момент, я бы выбрал консультантов! Сейчас, когда путь уже пройдет, они как будто не нужны, но год назад было достаточно много вопросов и времени пришлось потратить прилично.
Вся процедура с регистрацией, подписанием документов и получением EIN у нас заняла около 2 месяцев, но если знать все заранее, можно спокойно уложиться в 1 месяц.
Что важно знать!
Сервисы типа Clerky не помогают получить EIN (по крайней мере весной 2021 года не помогали), поэтому придется немного поупражняться с факсом и междугородними звонками. На сайте налоговой США есть инструкции по подаче заявлений на получение EIN. Мы сначала мучались с онлайн факсом, ничего не получалось, а время шло, в итоге взяли и позвонили, а нам в ответ сказали наш EIN. А потом надо еще запросить у них документ, подтверждающий присвоение EIN, и они пришлют его по факсу. Сама форма заявления вот тут, а ниже скрин с телефонами.
Самый главный вопрос в реалиях весны 2022 года. Мы открывали счет в Mercury, но говорят, что с открытием сейчас есть проблемы.
Mercury хороший и удобный банк для стартапа — дешево, быстро и все понятно (недавно выкатили фичу, которая позволяет отправлять деньги в разных валютах, полезно, когда у тебя исполнители по всему миру).
Из минусов нельзя принимать деньги в других валютах, да и вообще немного сложно принимать деньги из других стран, потому что отправителю нужно указать в качестве получателя не название вашей компании, а сам банк Evolve Bank & Trust (банк, на основе которого работает Mercury) , а в назначении платежа указать, что деньги предназначены для вашей компании в этом банке. Многие путаются, и деньги иногда гуляют неделями. Но для внутренних платежей и подключения платежных систем в самый раз.
Счет для получения денег в евро можно открыть в британском необанке Gemba, они недавно запустили открытие счетов для компаний из Делавера, я сам еще не попробовал, но знаю людей, причастных к его созданию, поэтому думаю, что должно работать нормально.
И еще есть Brex, но он вроде еще меньше банк чем Mercury, пока не пробовал, а больше никаких альтернатив банковским сервисам я не знаю.
Здесь особо рассказывать нечего, платежных сервисов полно, вот некоторые из них:
Функция у всех сервисов одна, выбирать имеет смысл в зависимости от целей, но везде для работы нужен счёт в банке. А вот в Wise не нужен, мне он больше всего нравится, но там нам закрыли аккаунт, потому что есть русские акционеры.
Кстати, если сможете открыть аккаунт в Wise, его можно использовать как основной счет для вывода денег из Stripe и работать совсем без банковского счета!
Пока что у нас каких-то глобальных задач не было, но сдачу годового отчета мы заказывали у Brontide — очень адекватные, есть русскоговорящие, могут проконсультировать бесплатно по телефону или в переписке. Сдача отчета $1,500 и уплата налога на франшизу $240 + сам налог $450.
Налог на франшизу считается двумя способами: от стоимости или от количества акций (в первом варианте налог $450, во втором — около $80,000)
Я узнавал, но пока сам не занимался, для начала думаю перебраться куда-то не так далеко, например на Кипр (кстати вот статья про релокацию) или в Арабские Эмираты. По оформлению виз для tech entrepreneurs мне порекомендовали обратиться в Eisenberg Law firm. Логика работы примерно такая: сначала берешь консультацию за $250 баксов, потом тебе предлагают оптимальный вариант визы и сообщают, сколько это будет стоить, например, виза O1 для талантливых людей выходит от $10,000 до $15,000.
Лучшими сайтостроителями, с которыми я когда либо работал за 10 лет ведения бизнеса, оказались наши русские ребята, которые давно уехали в США и там открыли агентство, которое делает русско-английские сайты. Называются они OUT agency.
Почему они лучшие, да потому что все четко: сначала опросник и интервью, потом mindmap продукта, persona canvas, рассказ в баре (рассказ о продукте на человеческом языке), дальше итерационно прототип, дизайн, верстка — то есть они не просто создают сайт, а делают продуктовую (маркетинговую) работу. После каждой итерации они записывают видосик с презентацией макета в Figma и присылают ссылку. Все, что ты комментируешь, слышат с первого раза, в общем не работа а одно удовольствие, хотя раньше я никогда не получал удовольствия от работы над сайтом, и вообще я вредный в этом отношении, мне всегда все не нравится.
По стоимости, вероятно, это не самое дешевое решение, но оно точно стоит того, главная страница, кажется вышла примерно в $4,500. У них у самих сайт простой, но ооочень стильный)
После того, как вопросы с регистрацией компании и открытием банковского счета решены, нужно еще позаботиться о регистрации своей интеллектуальной собственности.
США страна судов и троллей, поэтому минимально гигиенические процедуры произвести нужно каждому стартапу.
Вопреки распространенному мнению о том, что регистрация IP за рубежом стоит безумных денег, на самом деле все не так страшно, и можно начать с бюджетом около $1,500
Вот какие минимальные затраты имеет смысл закладывать каждому стартапу:
Сумма конечно зависит от количества классов товаров и услуг, наличия проверок и прочих доп. услуг, но можно просто заявить по-минимуму классов и не делать никаких проверок. Главное зафиксировать приоритет и исключить вероятность регистрации вашего товарного знака троллями, потом когда поднимете деньги, сможете ситуацию исправить в любое время.
Софт надо регистрировать, чтобы иметь подтверждение того, что на конкретную дату он принадлежал вам. Никакой проверки на новизну не делается, просто код складывается в надежное место и в случае спора предоставляется суду. Также такая регистрация позволяет получать компенсацию в случае кражи/копирования в упрощенном режиме (по-моему до $5 mln), а для компаний из США вообще является необходимой процедурой для инициации спора.
Тут минимальными затратами не обойтись, но можно их существенно сократить. Например, если делать весь процесс через поверенных из США, подача заявки на патент обойдется примерно в $20,000-30,000. Но можно поиск и драфтинг заказать в России или Индии, а потом дать заявку на ревью американским поверенным, тогда можно уложиться в $7,000-10,000. Главным вопросом будет выбор правильных исполнителей на всех стадиях.
Найти исполнителей и организовать работу с ними можно через IP маркетплейс, где работает более 600 патентных фирм из 135 стран мира, это позволяет найти исполнителей на любой вкус и сокращать затраты до 75%.
Для запуска ИТ продукта и сайта в США необходимо еще позаботиться о минимальной гигиене в части пользовательского соглашения и политики обработки персональных данных. В США для разных штатов действуют разные правила и их нужно прописать.
При небольших объемах пользователей не нужно сильно заморачиваться, можно просто взять какие-то шаблоны и адаптировать под свой продукт
Здесь могу порекомендовать моего знакомого юриста, который может за $250-500 быстренько подготовить эти документы — оставлю тут ссылочку на ее телеграм.
Когда все запущено, об этом пора рассказать своим клиентам. Здесь тоже лучшим вариантом стали русскоязычные ребята, которые благополучно переехали жить в США и понимают специфику этого рынка. Компания Smile Bright Media делает очень недорогой и качественный контент — видеогайды, лонгриды, посты для соц сетей, сеют контент по местным площадкам типа Reddit и Quora, помогают с выходом на Product Hunt и тд. У нас очень узкая и непростая тема, я много с кем работал по контенту и маркетингу, но эти ребята меня опять удивили своим быстрым пониманием материала.
Примеры их работ (мы работали с месячной оплатой, поэтому я укажу примерно сколько приходилось на каждый материал):
Текст получился спонтанно, я вообще редко что-то пишу, но тут захотелось поделиться, надеюсь будет полезно. Если добавите актуальную инфу или альтернативный опыт в комментариях, буду благодарен!
Автор Alex Levkin,
Patent attorney and founder of the international IP marketplace ipnote.pro