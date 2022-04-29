У сукні з написом «Party» на жалобному заході: чиновниця «Єдиної Росії» зганьбилася через безглузде вбрання





26 квітня у Білгородській області Росії вирішили вшанувати пам'ять ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та покласти квіти. Проте навіть такого трагічного дня росіяни не змогли обійтися без конфузів.Чиновниця із пропагандистської партії Путіна "Єдина Росія" на ім'я Галина Шаповалова прийшла на цей жалобний захід у місті Шебекіно, у сукні з написом "Party", що в перекладі з англійської означає "вечірка". Знімки жінки миттєво стали вірусними.Після скандалу Шаповалова, яка до речі є секретаркою відділення партії та дипломованою фахівчинею у галузі іноземних мов, вирішила виправдатися і вигадала безглузде пояснення своєму недоречному вбранню. У пабліку "Єдиної Росії" Бєлгородської області з'явилося повідомлення, яке зазначає, що на напис на її вбранні означає слово "Партія".Знімки спочатку були опубліковані на сторінці Шебекінського відділення "Єдиної Росії" у ВКонтакті, але їх уже видалили, залишивши лише ті, де образ Шаповалової не видно.