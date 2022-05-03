«Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло», — Олег Тиньков попрощался с Россией

Прощай Тинькофф Банк. Прощай Россия.

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков уехал из России и заодно попрощался с основанной им организацией. Причины, которые заставили его забрать из страны бренды Tinkoff и La Datcha, 3 мая он подробно изложил в соцсетях.В своем открітом письме он выразил несогласие с политикой государства, назвав ее архаичной и патерналистской, а также с войной, которая развязала Россия в Украине.У меня не осталось ничего в России. И это плохо, для России. Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить 4 разных бизнеса с НУЛЯ! В пике, мое состояние Форбс оценивал $9,4млрд. И я гордился, но не суммой, а тем, что и В коррупционной и архаичной России, можно построить ЧЕСТНЫЙ, свободный и американский тип бизнеса! Я никогда не давал взяток, и не фронтил чиновников, не брал на работу друзей и знакомых, это вам любой наш сотрудник подтвердит, именно поэтому мы стали 2-м в стране банком, и были бы и первым… так как креативу и модерну, эти «дети и дружки силовиков» ничего противопоставить не могли, собственно посмотрите на их….лица.Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была да вся, вышла.А угрозы мне лично, человеку, который борется с тяжелейшим раком крови-лейкемией, желание наказать всего лишь за МНЕНИЕ, моё честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима. Храни вас Бог, обитатели Кремля и Лубянки.Я благодарен Потанину, который быстро меня выкупил, хотя и за «корейки» из этого надвигающегося ада. И перефразируя ФМД, я скажу так: «Ни один миллиард/миллион не стоит слезы ребенка»! Я потерял всё, но я не потерял Душу. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет войну с соседом, убивая мирных граждан и детей, мне не нужны никакие основания!Это ЗЛО, а я на стороне ДОБРА! Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с этими миллиардами, но «подонком, трусом и чмом», как 90% всех олигархов России. Трусы, у вас одна жизнь и её нужно прожить как человек.Я забираю из страны брэнды TINKOFF and LA DATCHA. Они принадлежат моей семье, я не хочу их «морать» кровью русских солдат и жителей Украины! Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, нас так учили в школе! Всем Добра и ЗдоровьяСюда я больше не ездок Пойду искать, где оскорблённому есть чувству уголок Карету, мне карету ….пс: про путина-царя был великий сарказм и издевательство над ним, смотрите в контексте.Привет Майку Найки