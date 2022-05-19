Шевчук на концерте ДДТ в Уфе: «Родина – это не жопа президента, которую нужно целовать». Полное ВИДЕО

Собчак опубликовала полное видео

К солисту ДДТ пришли силовики после его высказывании

Вчера 18 мая группа ДДТ выступила с концертом в Уфе – городе, где вырос ее лидер Юрий Шевчук, на днях отметивший 65-летие. Как всегда в ходе концертов, Шевчук не только пел, но и говорил со зрителями о том, что считает важным."Родина, друзья, – это не жопа президента, которую нужно мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина", - сказал он под аплодисменты и одобрительный свист слушателей.Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, которые изолировали Шевчука и в течение часа вели с ним беседу о заявлениях про жопу, сделанных им во время выступления. Первоначально они планировали задержать музыканта, но ограничились протоколом об административном правонарушении.Напомним, что Шевчук неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину. Он отменил концерт в Тюмени, когда администрация зала отказалась снимать букву Z, ставшую символом ведущейся Россией войны.