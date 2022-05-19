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Главная » Новости » Культура » 2022 » Май » 19 » 12:25:13

Шевчук на концерте ДДТ в Уфе: «Родина – это не жопа президента, которую нужно целовать». Полное ВИДЕО

Вчера, 12:25:31 817 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Шевчук на концерте ДДТ в Уфе: «Родина – это не жопа президента, которую нужно целовать». Полное ВИДЕО

Вчера 18 мая группа ДДТ выступила с концертом в Уфе – городе, где вырос ее лидер Юрий Шевчук, на днях отметивший 65-летие. Как всегда в ходе концертов, Шевчук не только пел, но и говорил со зрителями о том, что считает важным.

"Родина, друзья, – это не жопа президента, которую нужно мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина", - сказал он под аплодисменты и одобрительный свист слушателей.
 


Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, которые изолировали Шевчука и в течение часа вели с ним беседу о заявлениях про жопу, сделанных им во время выступления. Первоначально они планировали задержать музыканта, но ограничились протоколом об административном правонарушении.

Напомним, что Шевчук неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину. Он отменил концерт в Тюмени, когда администрация зала отказалась снимать букву Z, ставшую символом ведущейся Россией войны.

Собчак опубликовала полное видео 



 

К солисту ДДТ пришли силовики после его высказывании 

 
Тэги: Уфа, Родина, концерт, шевчук, Путин
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