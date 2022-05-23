Де купити марку «русский военный корабль»? На Укрпошті у відділенні та на сайті

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Марку можна купити у відділенні Укрпошти

Ми зробили все, щоб врахувати уроки минулих продажів тож бажаю всім приємних покупок! А я завтра сподіваюсь побачити багатьох з Вас в Києві! - написав гендиректор "Укрпошти".

У яких відділеннях можна купити марку?

Яка ціна марки з рускім кораблем?

Вже сьогодні 23 травня 2022 "Укрпошта" випустить чергову марку із серії з "русским военным кораблем". Ця подія буде приурочена до Дня морської піхоти України та 40-го дня з дати затоплення російського крейсера "Москва".Нагадаємо, раніше ЖЖ інфо писав, що ця марка буде продаватися з 23 травня у більш ніж 1 500 відділеннях "Укрпошти" в обласних та районних центрах. Крім цього 1,5 мільйона марок буде продаватися у інтернеті на сайтіГенеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, як і обіцяв, розповів усі деталі випуску нової марки. Так, сьогодні з ранку і до 14:00 по всій Україні будуть проведені зустрічі з почесними гостями у рамках запуску марки. Враховуючи заходи безпеки, деталі заходів та їхнє місце публічно не розголошується завчасноМарку "Русский военный корабль - ВСЕ" почнуть продавати у відділеннях з 14:00. Щоб усі бажаючі змогли купити марку, "Укрпошта" встановила ліміт: 2 блоки по 3 марки на клієнта. В селах цю марку почнуть продавати пізніше. Лише на перший тиждень "Укрпошта" відправляє у відділення 1 мільйон марок. Ще 1 мільйон орієнтовно нададуть 27 травня.Ще 1,5 мільйона марок та тематичні майки, світшоти та магніти будуть продаватись на 6 інтернет-майданчиках - чотирьої українських (продаж з 24 травня) та двох міжнародних (з 25-27 травня). Назви та посилання Смілянський опублікує ввечері 23 травня.З 14:00 марки будуть продаватись в 1500 відділень Укрпошта по всій краіні до рівня райцентрів. Ліміт - 2 блоки по 3 марки на клієнта без виключень. В селах поки ні. Це пізніше. Лише на перший тиждень ми даємо у відділення 1 мільйон марок, тобто стільки, скільки всього було марки «Корабель НА». Що буде, якщо продамо все за день? Дамо ще 1 мільйон марок орієнтовно 27 травня. Теж оголосимо завчасно. Потім ще мільйон і тп.Вартість аркуша (3 марки та 3 купони) становитиме 69 грн та $4,5 відповідно. Щоб уникнути спекуляцій, на продаж марок введено ліміт: 2 блоки по 3 марки будь-якого номіналу одному покупцю. Нагадаємо, перша марку з російським кораблем була настільки популярною, що її продаж – обмежили.