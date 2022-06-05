Домени в зонах UA зберігатимуться за власниками, які не змогли оплатити послугу. Рішення стосується всіх доменів, які обслуговує «Хостмайстер» (ua, com.ua, org.ua та цілий ряд міських доменів на кшталт kyiv.ua, ternopil.ua чи chernihiv.ua), а також od.ua, odessa.ua, in.ua, odesa.ua, nikolaev.ua та mk.ua, які обслуговує «Сервіс онлайн».



Адміністратори українських доменних імен, зокрема компанія «Хостмайстер» та «Сервіс онлайн» ухвалили рішення не видаляти прострочені домени до кінця воєнного стану. Втім, працювати без оплати адреси також не будуть. Зміни в роботі українських доменних імен передбачають, що власники зможуть відновити послугу в будь-який час за звичайним тарифом.

Щоб зрозуміти важливість такого рішення, потрібно знати цикл життя доменного імені. Воно не купується назавжди, послуга більше схожа на оренду, яка оплачується кожного року. Якщо власник прострочив оплату — домен блокується, і відвідувачі більше не можуть побачити сайт, розміщений на ньому.

Настає так званий період hold тривалістю 30 діб, коли власник може відновити роботу доменного імені за звичайною ціною. Після нього є ще один — redemption period, коли домен все ще закріплений за клієнтом. Зазвичай він також триває 30 діб, але розблокування вже коштує дорожче, ніж звичайне продовження.

Якщо користувач не оплатив послугу протягом цього часу, домен виставляється у вільний продаж і власник остаточно втрачає можливість повернути свою адресу.

З початком бойових дій redemption period був продовжений з 30 до 60 діб, а вартість відновлення функціонування домену знизилася до звичайного річного тарифу.

Завдяки ж новому рішенню домени зовсім не будуть видалятися до завершення війни, адже їхні власники можуть переживати скрутні часи, бути в еміграції або служити в ЗСУ. Але потрібно пам’ятати, що сайт, розміщений на неоплаченому домені, все одно не буде видимий в мережі.

Також «Хостмайстер» оголосив про призупинення розгляду позасудових спорів щодо доменів у зонах UA. Це пов’язано з тим, що не всі учасники можуть брати участь в арбітражних процесах. Компанія не прийматиме заяви на арбітраж до завершення війни.