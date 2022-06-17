ВМС Украины поразили российский буксир

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Военно-морские Силы Украины поразили российский буксир, который имел систему противовоздушной обороны на борту и шел к острову Змеиный. Об этом сообщает командование ВМСУ.

Отмечается, что был поражен буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех". Попадание было, когда он вез на остров Змеиный боеприпасы, оружие и личный состав ЧФ РФ. Зенитно-ракетный комплекс "Тор" на борту не помог буксиру избежать удара.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко уточнил: буксир поразили американской ракетой Harpoon.

В пресс-службе Одесского горсовета со ссылкой на данные ОК Юг сообщили: буксир превратился в плавучее огнище, россияне пытаются провести поисково-спасательную операцию. По предварительным данным, поражены 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна.

«Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса ТОР не помешало Военно-морским Силам Украины ВС Украины демилитаризовать российских захватчиков», — говорится в сообщении.



Построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир Василий Бех водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота РФ в 2017 году.