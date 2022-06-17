Живой Журнал

Сегодня: Пятница, 17 Июня 2022    14:07:05
|
Главная » Новости » Украина и Мир » 2022 » Июнь » 17 » 11:05:11

ВМС Украины поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК ТОР на борту

Сегодня, 11:05:18 135 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
ВМС Украины поразили российский буксир

Военно-морские Силы Украины поразили российский буксир, который имел систему противовоздушной обороны на борту и шел к острову Змеиный. Об этом сообщает командование ВМСУ.

Отмечается, что был поражен буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех". Попадание было, когда он вез на остров Змеиный боеприпасы, оружие и личный состав ЧФ РФ. Зенитно-ракетный комплекс "Тор" на борту не помог буксиру избежать удара.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко уточнил: буксир поразили американской ракетой Harpoon.

В пресс-службе Одесского горсовета со ссылкой на данные ОК Юг сообщили: буксир превратился в плавучее огнище, россияне пытаются провести поисково-спасательную операцию. По предварительным данным, поражены 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна.

«Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса ТОР не помешало Военно-морским Силам Украины ВС Украины демилитаризовать российских захватчиков», — говорится в сообщении.


Построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир Василий Бех водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота РФ в 2017 году.

Тэги: россия, война в Украине, буксир Васислий Бех, Путин, остров Змеиный
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: