В Боржоми остановился завод по производству минеральной воды - одно из неочевидных последствий нападения России на Украину

«Боржоми — боржомцам, а не русским олигархам!» — написано от руки на небольшом плакате. Рядом на автобусной остановке — еще один транспарант с надписью: «Черный список», в нем 20 имен сотрудников завода, которые выступали против протестов и отговаривали коллег участвовать в них. Напротив некоторых имен надпись: «Иуда».

Что случилось с заводом «Боржоми»

В конце апреля грузинская компания IDS Borjomi, выпускающая минеральную воду под брендом «Боржоми», заявила, что временно прекращает производство на обоих разливочных заводах в Грузии из-за финансовых трудностей на фоне войны в Украине. Под санкции попал олигарх Михаил Фридман, владелец «Альфа-групп», которой принадлежал контрольный пакет акций производства. Теперь компания планирует подарить эти акции Грузии — но на жизнь рабочих, которым уже два месяца не платят зарплату, это пока не повлияло. Рассказываем, что происходит в городе Боржоми, где не прекращаются пикеты у завода.Под самодельным холщовым тентом с самого утра сидят около 60 сотрудников завода «Боржоми». Уже больше двух недель они проводят пикеты у ворот предприятия в городе, в честь которого названа марка минеральной воды. Напротив протестующих — полсотни полицейских, готовых остановить пикетчиков, если те захотят перекрыть дорогу. Правда, выглядят полицейские мирно: оружие оставили в машинах, некоторые даже не надели бронежилеты.Акции протеста начались после того, как 29 апреля компания IDS Borjomi Georgia сообщила, что временно останавливает производство воды на обоих заводах в Боржоми — из-за войны в Украине. С 2013 года контрольный пакет IDS Borjomi International принадлежал «Альфа-групп», учредитель которой — российский миллиардер Михаил Фридман — попал под санкции Запада сразу после начала российского вторжения в Украину.

В компании заявили, что санкции сделали работу предприятия фактически невозможной — в частности, из-за ограниченного доступа к банковским счетам. Сотрудникам прекратили платить зарплаты и предложили подписать новые контракты — с окладами вдвое меньше прежних. Большинство сотрудников завода сообщили руководству, что они готовы согласиться на это только при условии, что после возобновления нормальной работы им вернут старые зарплаты. Компания отказалась, а после протестов 5 мая с заводов уволили 49 сотрудников. Большинство из уволенных — водители погрузчиков или водители доставки.

Андро Библидзе — один из 49 уволенных сотрудников боржомского завода. Он работал на производстве более 25 лет, развозил продукцию между цехами на погрузчике. Андро рассказал «Медузе», что споры с руководством из-за зарплат начались еще в мае 2021 года, но тогда вопрос достаточно быстро удалось решить:

Менеджер обещал мне зарплату 1200 лари [около 400 долларов, средняя месячная зарплата в Грузии в то время была 1191 лари (383 доллара)] за 24 рабочих дня. Но выходило почему-то всегда меньше. На заводе начались забастовки по поводу зарплаты. После чего рабочие встретились с менеджментом завода. Мне пообещали за 24 дня 1500 лари [около 500 долларов] — и всех устроили тогда условия. Все подписали новый договор и вернулись на работу.

После начала войны в Украине, по словам Андро, руководство принесло сотрудникам новые договоры. Согласно условиям, в случае если производство останавливается, сотрудники должны получить половину своей зарплаты. Если завод продолжает работать — платить обещали по часам:

В данном случае почасовую зарплату нам иметь выгоднее, чем половину оклада. Но производство все это время было приостановлено [и оплаты не было никакой]. С апреля нам не выплачивали и те 50%, которые обещали при закрытом производстве.





Тех, кто отказался подписывать новый договор, по словам Андро, руководство уволило. Среди уволенных оказались в основном те сотрудники, у которых были подписаны срочные договоры — от трех месяцев до полугода. Рабочих с бессрочными договорами увольнять не стали.

Почему протесты возобновились

Через несколько недель после остановки заводов, 19 мая, «Альфа-групп» заявила, что готова безвозмездно и бессрочно передать часть своих акций в «Боржоми» правительству Грузии. В результате этого Михаил Фридман перестал бы владеть контрольным пакетом акций компании, что позволило бы разблокировать счета завода и возобновить производство. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что стоимость передаваемой доли в «Боржоми» составляет 100 миллионов долларов.

Через неделю сотрудники IDS Borjomi Georgia пришли к соглашению с руководством. По словам представителя профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности LABOR и одного из организаторов митингов у «Боржоми» Георгия Диасамидзе, компания пообещала увеличить сотрудникам зарплату и сохранить уже существующие социальные пакеты. Руководство подчеркнуло, что никаких последствий для бастующих сотрудников не будет. Водитель Андро Библидзе вспоминает этот момент так:

После того как вышел [с заявлением] наш премьер-министр Гарибашвили и сказал, что для боржомских рабочих есть хорошая информация, мне от нашего менеджмента пришло сообщение. Обещали не почасовую зарплату, а фиксированную, которая, согласно договору, меньше в два раза, чем была до апреля. На это мы согласились. Понимаем, что война, кризис. Однако никаких выплат так и не последовало.

31 мая забастовки возобновились. Почти восемь сотен сотрудников разбили у завода палатки и начали серию пикетов. Их не устраивали новые условия, предложенные руководством. Рабочие пообещали долгосрочные протесты.





Работники, не получившие зарплату за апрель и май, требовали, кроме выплат, «немедленного восстановления» в должности 49 уволенных человек, возвращения прежних трудовых контрактов и перехода от срочных к бессрочным контрактам, а также заключения «коллективного договора, который бы защищал права рабочих завода».

Георгий Диасамидзе подчеркнул в разговоре с «Медузой», что рабочие будут проводить пикеты до тех пор, пока руководство завода не выполнит требования протестующих:

Для многих жителей Боржоми работа на заводе — единственная возможность заработать. Из 10,5 тысячи жителей Боржоми на заводе работает 4,5 тысячи человек. Некоторые работают тут семьями. Учитывая, что им не платят зарплату уже второй месяц, непонятно, как им жить и содержать детей.

Чем завершились еще одни переговоры

Представитель пресс-службы IDS Borjomi Georgia Нанико Купрашвили не ответила на вопрос «Медузы» о том, почему работникам завода не выплачивают зарплату. Она заявила, что компания не комментирует конфликт до конца переговоров.

9 июня протестующих в Боржоми посетила народный защитник Грузии Нино Ломджария. Омбудсмен рассказала, что ей известно о давлении на сотрудников и их запугивании, по ее словам, рабочие рассказали ей, что за участие в протестах их угрожали уволить, а зарплату обещали выплатить только тем, кто не протестует. Ломджария заявила, что в связи с этим начнет расследование.

Спустя несколько дней премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о том, что правительство Грузии уже завершило переговоры о безвозмездной передаче государству пакета акций компании, владеющей «Боржоми». Глава правительства пообещал, что все проблемы на заводе «будут сняты».

По словам представителя профсоюза Георгия Диасамидзе, после выступления премьер-министра у протестующих была надежда на то, что их проблемы решатся, но ничего так и не изменилось. Поэтому 16 июня рабочие завода решили перекрыть дорогу у здания мэрии. Однако в день этой акции с протестующими связались представители министерства здравоохранения и регионального развития и пригласили их на встречу за закрытыми дверями.

Георгий Диасамидзе заявил, что протестующим предложили компенсацию в размере 10 тысяч лари (около 3400 долларов) на каждого, но рабочие отказались, потому что настаивают на выполнении всех своих требований. Теперь к протесту присоединились все рабочие — это несколько тысяч человек, — кроме 400 сотрудников администрации завода. «Мы продолжаем протест и продолжаем борьбу за наши права», — заявил Диасамидзе.



По материалам: Медуза