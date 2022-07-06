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Главная » Новости » Культура » 2022 » Июль » 6 » 14:12:14

Как добраться на Дружбовский карьер, где вода бирюзового цвета и скалы белого песка. ФОТО

Сегодня, 14:20:14 243 3 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как добраться на Дружбовский карьер, где вода бирюзового цвета и скалы белого песка. ФОТО

Ещё в прошлом году, многие отдыхающие на уникальном гранитном карьере возле поселка Дружба (Олевский район) успели дать карьеру второе название - Житомирское Памуккале.

Потрясающие фотографии природы и новой туристической локации распространяются в социальных сетях.

Из-за наличия там глины - вода в карьере чистая и по-настоящему бирюзовая, а насыпи песка и глины напоминают отдыхающим турецкий курорт Памуккале.

Несмотря на то, что новое место отдыха стало известно только в прошлом году, этим летом 2022 уже достаточно много отдыхающих.
 

Как доехать до карьера - точные координаты



 

Как доехать до карьера Дружба из Киева



 

Лучше ехать до карьера Дружба из Житомира



 

Фотографии Дружбовского карьера (Олевский район)

Як дістатись на Дружбівський кар'єр з Київа
  Як дістатись на Дружбівський кар'єр з Житомира
Як дістатись на Дружбівський кар'єр з Київа
Як дістатись на Дружбівський кар'єр з Житомира
  Як дістатись на кар'єр Дружба
   Як дістатись на кар'єр Дружба
  Як дістатись на Дружбівський кар'єр з Київа

ВІДЕО. Дружбівський кар'єр. Куди поїхати на вихідні

 
 

 

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Обратите внимание на Дружбовский карьер в Житомирской области.
  • Дружбовский карьер "Кварц" - это место, которое только набирает популярность в 2021 году.
  • Сочетание насыщенного бирюзового цвета воды, скалистых берегов
  • Уникальные белые пески, похожие на горы памуккале, создают невероятное впечатление.
  • Живописный карьер находится в смт.Дружба - это Олевский район на границе с Коростенским районом в Житомирской области.
Як дістатись на Дружбівський кар'єр з Житомира
Як дістатись на Дружбівський кар'єр з Київа
Як дістатись на Дружбівський кар'єр з Житомира
Тэги: путешествие, карьер, Олевск, Дружба, Коростень
Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 00:31:11, 04 Августа 2021 [Материал]

Слишком далеко/долго ехать из Житомира ради такого карьера. Тем более, что в целом на Соколовском карьере зачастую вода тоже бирюзовая (сейчас не в счет, после длительной жары все же бирюзой уже не пахнет).
Ах да, отдыхающие у подножий песчаных "гор" стоило бы оценивать риски для жизни, ведь в какой-то момент эти "горы" песка могут обвалиться и схоронить заживо.
mihailsvetlov
2 Evelomaster (mihailsvetlov)   • 11:08:46, 04 Августа 2021 [Материал]

У нас есть тарасовский карьер)
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