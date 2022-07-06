Клиентов ПриватБанка и Monobank ждут важные изменения – что будет с курсом доллара

После ограничений и льгот, введенных с начала военного положения, банки постепенно возвращают привычные условия и изменяют правила. Так, с 6 июля изменения курса валют вводят ПриватБанк и Monobank. Рассказываем о том, по какому курсу будут теперь проходить безналичные операции в этих банках.

Что изменилось

Официальный курс доллара в Украине остается зафиксированным на уровне 29,25 грн/доллар. Ранее банки могли продавать доллар и проводить конвертации по курсу, который не превышал бы официальный курс +10% к нему. Но в мае НБУ упразднил этот лимит, и банки теперь могут сами устанавливать курсы.

При этом ПриватБанк все это время не менял карточный курс доллара даже после снятия ограничений НБУ. И уже 6 июля в компании сообщили, что устанавливают рыночный курс валютообмена для безналичных сделок.

В пресс-службе пояснили, что в первую очередь это касается следующих операций:

снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт;

все виды операций за границей в валюте с использованием гривневых карт.

"Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях, исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержки целостности рынка и исходя из интересов его клиентов", – говорится в сообщении.



Еще 5 июля карточный курс продажи доллара в ПриватБанке составил 32,79 грн. По состоянию на утро 6 июля в банке он установлен на уровне 35,21 грн как для продажи, так и для покупки.

Впоследствии о таких же изменениях стало известно и для клиентов Monobank. Согласно данным на специализированном сайте "Минфин", карточный курс продажи доллара в банке составляет 35,45 грн. Покупки – 35,30 грн (рост произошел на 2,75 грн и 3,70 грн соответственно).

Ранее соучредитель Monobank Олег Гороховский, комментируя решение ПриватБанка, написал: "Карточный туризм закончится. Многие потеряют работу".

ПриватБанк тоже ввел ограничения по картам

Раньше мы рассказывали, что банк вводит ограничения на расходы по карточкам клиентов, если те не подтвердят или откажутся документально подтвердить свои доходы.

Речь идет об обороте в 500 тыс. грн в месяц. Как заявили в банке, в таких случаях у клиента будут спрашивать источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

Курс валют в банках на 6 июля 2022