Карта воздушных тревог в Украине - 11 июля 2022 год

1. Воздушная тревога в Украине

Интерактивная онлайн-карта воздушных тревог в Украине на сегодня 11 июля 2022. Здесь собраны три украинских сервиса показывающие актуальную информацию, где сейчас звучат сирены, где есть опасность ракетного удара, а в каких регионах ситуация спокойная.

Карта обновляется каждые 15 секунд. В сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги.

3. Повітряна тривога, онлайн-мапа України

Мапа повітряних тривог по Україні зі статистикою на сьогодні в даний час по областях України

3. Карта воздушных тревог на сейчас

Онлайн карта где сейчас звучат сирены. ине - 11 июля 2022 год

</div> <hr><i class="fa-tags"></i> Тэги: <noindex><a href="/search/%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C/" rel="nofollow" class="eTag">июль</a>, <a href="/search/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0/" rel="nofollow" class="eTag">Воздушная тревога</a></noindex> <hr> <!-- uSocial --> <script async src="https://usocial.pro/usocial/usocial.js?v=6.1.4" data-script="usocial" charset="utf-8"></script> <div class="uSocial-Share" data-pid="53789382e3fb63cee9397c2b29bba037" data-type="share" data-options="rect,style3,default,absolute,horizontal,size32,eachCounter1,counter1,counter-after" data-social="fb,telegram,twi,print,bookmarks,email" data-mobile="vi,sms"></div> <!-- /uSocial --> <div class="comments-form"> <div class="comments-form-text"><i class="fa-comments"></i> Комментариев: 0</div> <script> function spages(p, link) { location.assign(atob(link)); } </script> <div id="comments"></div> <div id="newEntryT"></div> <div id="allEntries"> </div> <div id="newEntryB"></div> <script> (function() { 'use strict'; var commentID = ( /comEnt(\d+)/.exec(location.hash) || {} )[1]; if (!commentID) { return window.console && console.info && console.info('comments, goto page', 'no comment id'); } var selector = '#comEnt' + commentID; var target = $(selector); if (target.length) { $('html, body').animate({ scrollTop: ( target.eq(0).offset() || { top: 0 } ).top }, 'fast'); return window.console && console.info && console.info('comments, goto page', 'found element', selector); } $.get('/index/802', { id: commentID }).then(function(response) { if (!response.page) { return window.console && console.warn && console.warn('comments, goto page', 'no page within response', response); } spages(response.page); setTimeout(function() { target = $(selector); if (!target.length) { return window.console && console.warn && console.warn('comments, goto page', 'comment element not found', selector); } $('html, body').animate({ scrollTop: ( target.eq(0).offset() || { top: 0 } ).top }, 'fast'); return window.console && console.info && console.info('comments, goto page', 'scrolling to', selector); }, 500); }, function(response) { return window.console && console.error && console.error('comments, goto page', response.responseJSON); }); })(); </script> <center></center> <div class="info_box normal"> <div class="info_box_content"> <div class="fb-comments" data-href="https://zhzh.info/news/2022-07-11-49393" data-width="100%" data-numposts="15"></div> </div> </div> </div> <div class="entry-galery"> <div class="entry-galery-title"><i class="fa-camera"></i> Объявление на ЖЖ инфо:</div> <div align="center" class="entry-galery-content"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- NEWS.zhzh.info 580 x 400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:580px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-7826251505094783" data-ad-slot="9528102768"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div> <hr> <H2>Новости по теме:</H2> <ul class="uRelatedEntries"><li class="uRelatedEntry"><a href="https://zhzh.info/news/2020-06-30-43315">Прожиточный минимум, цена на газ и открытие границ: что изменится в июле для украинцев</a></li><li class="uRelatedEntry"><a href="https://zhzh.info/news/2021-07-01-46656">Рынок земли, новые налоги и тарифы: что ждет украинцев в июле</a></li><li class="uRelatedEntry"><a href="https://zhzh.info/news/2022-05-07-48999">Карта воздушных тревог. 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Украина проиграла? Разбор новой тактики путинской армии. Мои размышления</div> </div> </div> <div class="comment-answer"> <a href="https://zhzh.info/blog/2022-06-26-24237"><i class="fa-comments"></i></a> </div> </div></td></tr></table></div> </div> <div class="last-comments"> <div class="last-comments-title"><i class="fa-comments"></i> Видео дня 12 Июля 2022</div> <div class="last-comments-content clr"><link type="text/css" rel="StyleSheet" href="/_st/video.css" /><table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" class="infTable"><tr><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="/video/vip/10210/vojna_v_ukraine/"><img width="99%" alt="Ракетный удар по Харькову: расcказывают очевидцы" title="Ракетный удар по Харькову: расcказывают очевидцы" src="https://i.ytimg.com/vi/6YrmycQAV38/mqdefault.jpg"/></a> <br> <a class="z2" href="/video/vip/10210/vojna_v_ukraine/">Ракетный удар по Харькову: расcказывают очевидцы</a> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="/video/vip/10209/vojna_v_ukraine/"><img width="99%" alt="Потери армии РФ в Украине. 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Как мы убедились бывших регионалов не бывает. </div> </div> </div> <div class="comment-answer"> <a href="//zhzh.info/news/2022-06-28-49326#comments"><i class="fa-comments"></i></a> </div> </div></td></tr><tr></tr></table></div> </div> <div class="last-comments"> <div class="last-comments-title"><h2><i class="fa-bullhorn"></i> ТОП НОВОСТИ за месяц ИЮЛЬ 2022</h2></div> <div class="last-comments-content clr"> <table align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" class="infTable"><tr><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-07-03-49360"><img width="90%" alt="Общество: Новый законопроект о выезде мужчин за границу: чем он отличается от Мобилизации-2022" title="Общество: Новый законопроект о выезде мужчин за границу: чем он отличается от Мобилизации-2022" src="//images.weserv.nl?url=https://zhzh.info/_nw/267/94681319.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-07-03-49360">Новый законопроект о выезде мужчин за границу: чем он отличается от Мобилизации-2022</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 5070</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-07-03-49357"><img width="90%" alt="Карта боевых действий: Карта боевых действий в Украине. 3 июля 2022 год" title="Карта боевых действий: Карта боевых действий в Украине. 3 июля 2022 год" src="//images.weserv.nl?url=https://pbs.twimg.com/media/FWsxqgzWIAAUpWX.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-07-03-49357">Карта боевых действий в Украине. 3 июля 2022 год</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 4848</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-07-01-49343"><img width="90%" alt="Война в Украине: Ночной удар по Одессе нанесли тремя ракетами Х-22. Погибло 18 человек" title="Война в Украине: Ночной удар по Одессе нанесли тремя ракетами Х-22. Погибло 18 человек" src="//images.weserv.nl?url=http://zhzh.info/_nw/493/s56765457.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-07-01-49343">Ночной удар по Одессе нанесли тремя ракетами Х-22. Погибло 18 человек</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 4813</span> </div> </div></td></tr><tr><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-07-05-49370"><img width="90%" alt="Война в Украине: Запрет на выезд мужчин с места проживания подтвердился: появилось письмо Залужного к местным администрац..." title="Война в Украине: Запрет на выезд мужчин с места проживания подтвердился: появилось письмо Залужного к местным администрац..." src="//images.weserv.nl?url=https://www.segodnya.ua/img/forall/users/2488/248867/new/1217301.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-07-05-49370">Запрет на выезд мужчин с места проживания подтвердился: появилось письмо Залужного к местным администрац...</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 4726</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-07-04-49365"><img width="90%" alt="Карта боевых действий: Карта боевых действий в Украине. 4 июля 2022 год" title="Карта боевых действий: Карта боевых действий в Украине. 4 июля 2022 год" src="//images.weserv.nl?url=https://pbs.twimg.com/media/FWx8VWKWQAEOtIB.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-07-04-49365">Карта боевых действий в Украине. 4 июля 2022 год</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 3633</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-07-06-46947"><img width="90%" alt="Культура: Как добраться на Дружбовский карьер, где вода бирюзового цвета и скалы белого песка. ФОТО" title="Культура: Как добраться на Дружбовский карьер, где вода бирюзового цвета и скалы белого песка. ФОТО" src="//images.weserv.nl?url=http://zhzh.com.ua/_nw/107/48148448.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-07-06-46947">Как добраться на Дружбовский карьер, где вода бирюзового цвета и скалы белого песка. ФОТО</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 3094</span> </div> </div></td></tr><tr><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-07-01-49350"><img width="90%" alt="Война в Украине: Война 127 день. Фотографии. Раненые военные под Лисичанском. Похороны в Кременчуге. Дым над о. Змеиный" title="Война в Украине: Война 127 день. Фотографии. Раненые военные под Лисичанском. Похороны в Кременчуге. Дым над о. Змеиный" src="//images.weserv.nl?url=https://miro.medium.com/max/700/1*QDtqQDHeX1yNrAbT2jJvtg.jpeg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-07-01-49350">Война 127 день. Фотографии. Раненые военные под Лисичанском. Похороны в Кременчуге. Дым над о. Змеиный</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 2998</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-07-02-49351"><img width="90%" alt="Война в Украине: CNN: Украина стала успешно применять системы HIMARS для атак на российские командные пункты" title="Война в Украине: CNN: Украина стала успешно применять системы HIMARS для атак на российские командные пункты" src="//images.weserv.nl?url=https://zhzh.info/_nw/493/44960441.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-07-02-49351">CNN: Украина стала успешно применять системы HIMARS для атак на российские командные пункты</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 2877</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-07-06-49377"><img width="90%" alt="Карта боевых действий: Карта боевых действий в Украине. 6 июля 2022 год" title="Карта боевых действий: Карта боевых действий в Украине. 6 июля 2022 год" src="//images.weserv.nl?url=https://pbs.twimg.com/media/FW8RJ4gXEAIgMK8.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-07-06-49377">Карта боевых действий в Украине. 6 июля 2022 год</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 2827</span> </div> </div></td></tr><tr><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-07-01-49348"><img width="90%" alt="Культура: Юрий Шевчук дал «Голосу Америки» большое интервью о войне в Украине" title="Культура: Юрий Шевчук дал «Голосу Америки» большое интервью о войне в Украине" src="//images.weserv.nl?url=https://zhzh.info/_nw/490/30083485.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-07-01-49348">Юрий Шевчук дал «Голосу Америки» большое интервью о войне в Украине</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 2784</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-07-01-49344"><img width="90%" alt="Экономика: Курс гривні та обмін валют: експертні відповіді на важливі питання" title="Экономика: Курс гривні та обмін валют: експертні відповіді на важливі питання" src="//images.weserv.nl?url=https://zhzh.info/_nw/323/11941701.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-07-01-49344">Курс гривні та обмін валют: експертні відповіді на важливі питання</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 2688</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-07-03-49356"><img width="90%" alt="Происшествия: Чем ударили по Белгороду и кто это мог сделать?" title="Происшествия: Чем ударили по Белгороду и кто это мог сделать?" src="//images.weserv.nl?url=https://zhzh.info/_nw/488/14011740.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-07-03-49356">Чем ударили по Белгороду и кто это мог сделать?</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 2514</span> </div> </div></td></tr><tr><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-07-01-49347"><img width="90%" alt="Общество: В Украине с 11 июля нельзя курить электронные сигареты в общественных местах" title="Общество: В Украине с 11 июля нельзя курить электронные сигареты в общественных местах" src="//images.weserv.nl?url=https://zhzh.com.ua/storage/14792/conversions/71633287-big.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-07-01-49347">В Украине с 11 июля нельзя курить электронные сигареты в общественных местах</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 2506</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-07-03-49362"><img width="90%" alt="Война в Украине: Как закончится война в Украине? Пять возможных сценариев" title="Война в Украине: Как закончится война в Украине? Пять возможных сценариев" src="//images.weserv.nl?url=https://zhzh.info/_nw/491/49195580.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-07-03-49362">Как закончится война в Украине? Пять возможных сценариев</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 2424</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-07-02-49353"><img width="90%" alt="Война в Украине: Бойцы теробороны, отправляющиеся на фронт, не готовы к боям: «Нужна подготовка, а времени нет»" title="Война в Украине: Бойцы теробороны, отправляющиеся на фронт, не готовы к боям: «Нужна подготовка, а времени нет»" src="//images.weserv.nl?url=https://zhzh.info/_nw/487/47641339.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-07-02-49353">Бойцы теробороны, отправляющиеся на фронт, не готовы к боям: «Нужна подготовка, а времени нет»</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 2403</span> </div> </div></td></tr></table></div> </div> <div class="clr"> <nav class="bottom-menu"><div id="uNMenuDiv2" class="uMenuV"><ul class="uMenuRoot"> <li><a href="/index/0-3" ><span>Контакты</span></a></li> <li><a href="/publ/6-1-0-297" ><span>Реклама</span></a></li> <li><a href="/search/" ><span>Поиск</span></a></li> <li><a href="/forum/0-0-0-36" ><span>Правила</span></a></li></ul></div></nav> <div class="copiright"><!-- "' --><span class="pb1LSWtj">Хостинг от <a href="https://www.uweb.ru/" title="Создать сайт">uWeb</a></span><!-- Yandex.Metrika counter --><script type="text/javascript"> (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter102443 = new Ya.Metrika({id:102443,webvisor:true}); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = (d.location.protocol == "https:" ? 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