Как передать Нафтогазу показания счетчика за газ? Новые правила

Газоснабжающая компания «Нафтогаз» просит украинцев передавать данные до 5 числа ежемесячно, чтобы в квитанциях были начислены правильные объемы потребленного газа в 2022 году.
Как передать показания?
Передавать показания счетчика газа нужно вашему оператору ГРМ (облгазу). Сотрудники именно этих компаний приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.д.
Передать данные можно тремя способами:
- на веб-сайте 104.ua
- в чат-боте облгаза телеграм или вайбер
- позвонив в контакт-центр облгаза.
Далее «Нафтогаз», как поставщик газа, использует данные от операторов ГРМ при формировании счетов потребителям. Такой процедуры требует законодательство, и если клиент не передал своевременно показания, оператор ГРМ загружает на платформу предельные объемы потребления в соответствии с Кодексом ГРМ.
Как узнать номер лицевого счета?
Это можно сделать несколькими путями не выходя из дома:
Как получить счет Нафтогаза?
Получить счет (платёжку) также можно в личном кабинете на my.gas.ua, чат-боте, а также "Укрпочтой" после 20-го числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.
Получить счет можно:
- в личном кабинете на my.gas.ua ( номер лицевого счета можно получить на сайте , в чате или в контакт-центре);
- в чате GASUA у Viber , Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger ;
- «Укрпочтой» после 20 числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.
Как оплатить счет за газ?
ГК «Нефтегаз Украины» предлагает своим клиентам несколько удобных способов оплаты счета:
По реквизитам:
ООО «ГАЗОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ»
ЕГРПОУ: 40121452
IBAN: UA893004650000000260323012042
в АО «Ощадбанк» г. Киева
МФО 30046
Онлайн:
- в личном кабинете на my.gas.ua ( номер лицевого счета можно получить на сайте , в чате или в контакт-центре );
- в чате GASUA у Viber , Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger ;
- через сайты и мобильные приложения банков;
- с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).
Оффлайн:
- через платежные терминалы самообслуживания;
- в любом отделении банка;
- через отделение Укрпочты или Новой почты.
как нам сообщили, Нафтогаз формирует платежки ежемесячно 12 числа. Сумма для оплаты рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает ваш оператор ГРМ (облгаз).