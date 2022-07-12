Как передать Нафтогазу показания счетчика за газ? Новые правила

Как передать показания?

на веб-сайте 104.ua

в чат-боте облгаза телеграм или вайбер

позвонив в контакт-центр облгаза.

Как узнать номер лицевого счета?

на сайте gas.ua в разделе "Узнать номер счета";

в чате GASUA у Viber, Telegram

NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

по номерам контакт-центра.

Как получить счет Нафтогаза?

в личном кабинете на my.gas.ua ( номер лицевого счета можно получить на сайте , в чате или в контакт-центре);

в чате GASUA у Viber , Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger ;

«Укрпочтой» после 20 числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Как оплатить счет за газ?

ООО «ГАЗОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ»

ЕГРПОУ: 40121452

IBAN: UA893004650000000260323012042

в АО «Ощадбанк» г. Киева

МФО 30046

в личном кабинете на my.gas.ua ( номер лицевого счета можно получить на сайте , в чате или в контакт-центре );

в чате GASUA у Viber , Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger ;

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

через платежные терминалы самообслуживания;

в любом отделении банка;

через отделение Укрпочты или Новой почты.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз» просит украинцев передавать данные до 5 числа ежемесячно, чтобы в квитанциях были начислены правильные объемы потребленного газа в 2022 году.Передавать показания счетчика газа нужно вашему оператору ГРМ (облгазу). Сотрудники именно этих компаний приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.д.Передать данные можно тремя способами:Далее «Нафтогаз», как поставщик газа, использует данные от операторов ГРМ при формировании счетов потребителям. Такой процедуры требует законодательство, и если клиент не передал своевременно показания, оператор ГРМ загружает на платформу предельные объемы потребления в соответствии с Кодексом ГРМ.Это можно сделать несколькими путями не выходя из дома:Получить счет (платёжку) также можно в личном кабинете на my.gas.ua, чат-боте, а также "Укрпочтой" после 20-го числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.Получить счет можно:ГК «Нефтегаз Украины» предлагает своим клиентам несколько удобных способов оплаты счета:По реквизитам:Онлайн:Оффлайн:как нам сообщили, Нафтогаз формирует платежки ежемесячно 12 числа. Сумма для оплаты рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает ваш оператор ГРМ (облгаз).