Живой Журнал

Сегодня: Вторник, 12 Июля 2022    22:30:49
|
Главная » Новости » Общество » 2022 » Июль » 12 » 17:16:47

Как передать Нафтогазу показания счетчика за газ? Новые правила

Сегодня, 17:16:59 267 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Как передать Нафтогазу показания счетчика за газ? Новые правила

Газоснабжающая компания «Нафтогаз» просит украинцев передавать данные до 5 числа ежемесячно, чтобы в квитанциях были начислены правильные объемы потребленного газа в 2022 году. 

Как передать показания?

Передавать показания счетчика газа нужно вашему оператору ГРМ (облгазу). Сотрудники именно этих компаний приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.д.

Передать данные можно тремя способами:
  • на веб-сайте 104.ua
  • в чат-боте облгаза телеграм или вайбер 
  • позвонив в контакт-центр облгаза. 

Далее «Нафтогаз», как поставщик газа, использует данные от операторов ГРМ при формировании счетов потребителям. Такой процедуры требует законодательство, и если клиент не передал своевременно показания, оператор ГРМ загружает на платформу предельные объемы потребления в соответствии с Кодексом ГРМ.

Как узнать номер лицевого счета?

Это можно сделать несколькими путями не выходя из дома:  

Как получить счет Нафтогаза?

Получить счет (платёжку) также можно в личном кабинете на my.gas.ua, чат-боте, а также "Укрпочтой" после 20-го числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Получить счет можно:
  • в личном кабинете на my.gas.ua  ( номер лицевого счета можно получить на сайте , в чате или в контакт-центре); 
  • в чате GASUA у Viber , Telegram и NaftogazGasSupply в  Facebook Messenger ; 
  • «Укрпочтой» после 20 числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия. 

Как оплатить счет за газ?

ГК «Нефтегаз Украины» предлагает своим клиентам несколько удобных способов оплаты счета:
По реквизитам:

ООО «ГАЗОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ»
ЕГРПОУ: 40121452
IBAN: UA893004650000000260323012042
в АО «Ощадбанк» г. Киева
МФО 30046

Онлайн: 
  • в личном кабинете на my.gas.ua  ( номер лицевого счета можно получить на сайте , в чате или в контакт-центре ); 
  • в чате GASUA у Viber , Telegram и NaftogazGasSupply в  Facebook Messenger ; 
  • через сайты и мобильные приложения банков; 
  • с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay). 

Оффлайн: 
  • через платежные терминалы самообслуживания; 
  • в любом отделении банка; 
  • через отделение Укрпочты или Новой почты. 

как нам сообщили, Нафтогаз формирует платежки ежемесячно 12 числа. Сумма для оплаты рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает ваш оператор ГРМ (облгаз).
 
Тэги: коммунальные платежи, тарифы, Нафтогаз, газ
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: