Рассказываем, где получить гуманитарную помощь в Киеве: карта и актуальные адреса

В условиях военного положения в Киеве работают гуманитарные штабы, где можно получить продукты питания и вещи первой необходимости. В КГГА сообщают, что в столице уже зарегистрировано более 30 тысяч переселенцев.

— Больше всего вынужденных переселенцев из Киевской, Донецкой и Черниговской областей. В основном они зарегистрировались в Дарницком, Днепровском и Святошинском районах, — сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Поэтому люди могут обратиться за гуманитарной помощью. Чтобы её получить, нужно обратиться в районные управления социальной защиты населения. После этого получить помощь можно в территориальных центрах обслуживания граждан.

Чтобы получить статус ВПЛ, необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения или в центры предоставления административных услуг, или заявку можно подать через мобильное приложение Дія.

Адреса выдачи гуманитарной помощи в Киеве

Киевский городской территориальный центр социального обслуживания.

Голосеевский

ул. Ломоносова, 5/3

068-336-85-35 с 10:00 до 16:00

Дарницкий

ул. Харьковское шоссе, 176-Г

(044) 564-43-90, 0800-509-902

Деснянский

ул. Закревского, 87-Д

(044) 515-20-18 с 10:00 до 16:00

Днепровский

ул. Курнатовского, 7-А

(044) 512-08-07 с 9:00 до 15:00

Оболонский

ул. Озерная, 18-А

(044) 467-80-91

Печерский

ул. Цитадельная, 4/7

050-264-80-02

Подольский

ул. Ярославская, 31-Б

(044) 425-31-19

Святошинский

ул. Гната Юры, 14-Б

(044) 273-20-15, (044) 276-45-38 с 10:00 до 16:00

Соломенский

просп. Воздухофлотский, 40

(044) 207-39-02 с 10:00 до 16:00

Шевченковский

просп. Победы, 5

(044) 236-50-56

Карта гуманитарных штабов в Киеве

Для того чтобы у жителей столицы не возникало проблем с поисками штабов гуманитарной помощи, Киевская горгосадминистрация (КГГА) создала специальную карту.

А также карта гуманитарных штабов доступна в приложении Київ Цифровий, в разделе Корисне. Там можно найти и карты работающих аптек, травмпунктов, зоомагазинов и т.д.