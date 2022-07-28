Новая схема начисления зарплат военным ВСУ и полицейским в зоне боевых действий

"Первыми начали бить тревогу именно военные, так как пошли слухи, что доплаты им резко сократят, а то и вовсе снимут. И сразу пошли обращения военнослужащих к юристам", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Два постановления по "военным" доплатам

В Украине меняются "военные доплаты". Напомним, с начала войны военнослужащие и прочие силовики получали помимо оклада надбавки в 30-100 тысяч гривен в зависимости от режима службы.Но теперь станут применять новую схему начисления зарплат, которая прописана сразу в нескольких постановлениях Кабмина, принятых в июле. Там предусмотрено существенное урезанием надбавок тем силовикам, которые не находятся непосредственно в зоне боевых действий.Первоначально прошла информация, что под уменьшение попадают, в том числе зарплаты военных, которые сейчас в зоне боевых действий получают от 100 тысяч гривен и выше, а теперь якобы им будут доплаты срезать. И это произвело эффект разорвавшейся бомбы.Но как раз военных внесенные правительством изменения не касаются, что подтвердили в Министерстве обороны. Размер выплат для бойцов ВСУ остается неизменным.А вот по полицейским уменьшения будут, что подтвердили и в МВД Украины. Согласно разъяснению министерства, доплаты тем полицейским, которые работают в регионах, где нет боевых действий, будут теперь не 30 тысяч, а "до 10 тысяч гривен в месяц".С начала войны государство объявило о повышенных выплатах армии, полиции, работникам СБУ и других силовых структур.За службу в условиях военного положения полагалась доплата в 30 тысяч гривен в месяц (помимо тарифного оклада), а на передовой - 100 тысяч. Также мобилизованным сохраняли среднюю зарплату по прежнему месту работы, которую должен был платить работодатель (правда, эту норму недавно убрали отдельными изменениями в трудовое законодательство).В итоге на выплаты армии и силовикам шли огромные деньги. По данным Минобороны, за июнь на денежное обеспечение военным перечислено больше 64 млрд гривен. За май цифра превысила 60 млрд, из которых 25 млрд - на дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях. С учетом сотрудников прочих силовых ведомств ежемесячные расходы на зарплаты вообще зашкаливают.Чтобы исправно платить, парламент уже несколько раз вносил поправки в бюджет, увеличивая финансирование "на войну".Тревожные звоночки по зарплатной теме появились еще в июне. Тогда глава профсоюза "Защита прав полицейских" Сергей Джихур сообщил о якобы готовящемся сокращении "военных" доплат полицейским с 30 тысяч до 10 тысяч в месяц.1 июля постановлением №754 Кабмин прописал, что силовики получают право на "военные" доплаты только в том случае, если находятся в зоне боевых действий или в окружении.

А 7 июля Кабмин внес дополнительные изменения (они были опубликованы 19 июля)

Переписали несколько пунктов:

Заменили формулировку "дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен ежемесячно" на "дополнительное вознаграждение до 30 тысяч пропорционально в расчете на месяц". Это позволяет, во-первых, снизить сумму - ведь "до 30 тысяч" это может быть и 10 тысяч и 5 тысяч. Во-вторых, появилась схема "пропорционального расчета" - то есть сколько времени отработал в сложных условиях, за столько и тарифицируют по повышенному окладу. Такую схему в свое время применяли к зарплатам врачей - в ковид им были положены доплаты в размере трех окладов, но по ним оплачивали только время, проведенное в непосредственном контакте с больными. По итогу доплаты были, но явно не в размере трех окладов.

В постановлении появился новый абзац: "Начисления и оплата налогов, сборов, взносов в соответствующие бюджеты производится в порядке, определенном законодательством как для денежного обеспечения". То есть со всех доплат будут взимать налоги - и ЕСВ, и НДФЛ.

Еще одно изменение - в пятом абзаце пункта 1 постановления №168. Формулировку "связанным с защитой Родины" (аргументация для начисления доплат) дополнили таким абзацем: "А для полицейских и лиц рядового и руководящего состава службы гражданской обороны - с участием в боевых действиях или обеспечением проведения мер по национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период проведения указанных мероприятий". То есть доплаты полицейским привязали к их участию в боевых действия или в спецмероприятиях. В отличие от военных, для которого такого уточнения не прописали.

Также поменяли шестой абзац пункта 2: слова "во время защиты Родины в период действия военного времени" дополнили фразой "участие в боевых действиях или обеспечение проведения мер по национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период проведения указанных мероприятий".

Отдельно прописали, что порядок и условия выплат дополнительного вознаграждения устанавливаются руководителями соответствующих министерств и государственных органов. То есть на их уровне еще могут быть дополнительные сюрпризы.



Как будут платить военнослужащим?

Что произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Позже сокращение выплат военным опровергли и в Минобороны.

Полицейским сократят зарплаты

"Внедрена норма выплат до 30 тысяч гривен пропорционально времени службы в расчете на месяц, а также в зависимости от места несения службы и района ведения боевых действий.

в областях, не относимых к районам ведения боевых действий, размер выплат дополнительного вознаграждения составит до 10 тысяч гривен;

в областях, определенных районами ведения боевых действий размер выплаты дополнительного вознаграждения будет до 30 тысяч гривен;

при выплате увеличенного дополнительного вознаграждения до 100 тысяч гривен будет применяться коэффициент в зависимости от непосредственного участия в боевых действиях, выполнения боевых распоряжений, места несения службы, выполнения других заданий и мер по национальной безопасности и обороны.

инспектор-взрывотехник. В районе боевые действия не ведутся, доход в месяц 23300 гривен, из которых 15000 гривен - денежное обеспечение, 8 300 гривен - дополнительное вознаграждение (то есть менее 10 тысяч гривен - Ред.). В районе боевых действий доход в месяц 101600 гривен, из которых 15000 гривен- денежное обеспечение, 86600 гривен - дополнительное вознаграждение.

полицейский патрульной полиции. В районе, где боевые действия не ведутся, доход в месяц 21800 гривен, из которых 14800 гривен - денежное обеспечение, 7000 - дополнительное вознаграждение (опять же менее 10 тысяч - Ред.). В районе ведения боевых действий доход на месяц 50100 гривен, из которых 14800- денежное обеспечение, 35300 - дополнительное вознаграждение", — пояснили в МВД.

То есть доплаты полицейским действительно сократятся