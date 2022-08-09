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Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян, а уехавших — вернуть обратно в Россию

Сегодня, 09:52:55 163 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян, а уехавших — вернуть обратно в Россию

Владимир Зеленский дал интервью The Washington Post, в котором призвал страны Запада ввести новые санкции и закрыть границы для россиян, «потому что русские отбирают чужую землю». 
 
Кроме того, Зеленский отметил, что не видит смысла отделять тех, кто поддерживает войну, от тех, кто против, и заявил, что уехавших россиян тоже нужно вернуть в страну. 
 
«Тогда они поймут. «Они скажут: „Эта [война] не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?“. Может. Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него», — сказал Зеленский, назвав внутренние протесты единственным способом повлиять на Путина.
 
По словам Зеленского, русские должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию». Санкции, уже введенные Западом, Зеленский считает слабыми по сравнению с закрытием границ.
The Washington Post
Тэги: россияне, Зеленский, интервью, визы
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