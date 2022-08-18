NYT рассказал, как сражаются украинские партизаны на оккупированных территориях

Украинские партизаны на оккупированных территориях минируют машины пророссийских силовиков и чиновников, определяют цели для украинской артиллерии, рисуют граффити и расклеивают листовки «За сотрудничество с русскими будет расплата». О подпольном сопротивлении анонимно рассказал один из его участников в интервью The New York Times.

Собеседник издания под кодовым именем Сварог рассказал, что цель их деятельности — донести до российских военных, силовиков и чиновников, что они не у себя дома и не должны обустраиваться и чувствовать себя спокойно на украинских территориях.

По его словам, сейчас активность повстанцев усилилась, они наносят удары в хорошо знакомой местности, используют заминированные автомобили, мины-ловушки и пистолеты. После нападений партизаны сливаются с толпой местного населения.

Украинские военные разрешили Сварогу и еще нескольким его соратником давать интервью, чтобы «подчеркнуть растущую угрозу партизан» для российских военных и показать западным странам, что Украина объединяет свои силы на разных территориях.

Военные начали готовить партизан за несколько месяцев до российского вторжения. Тренировки проводили «Правый сектор» и «Национальный корпус», «Азов» и другие военные формирования. Гражданских обучали совершать диверсии, пользоваться взрывчатыми веществами и создавать тайники с оружием.

После российского вторжения Сварог получил координаты склада под Мелитополем, где он нашел взрывчатку, детонаторы, автоматы Калашникова, гранатомет и два пистолета с глушителями.

Весной партизаны ночью заминировали машину возле полицейского участка. При взрыве погиб полицейский, еще один был ранен. Также повстанцы заложили бомбу под сидение машины Олега Шостака — соратника пророссийского главы Запорожья Евгения Балицкого. При взрыве Шостак был ранен.

Однако, как рассказал Сварог, не все действия партизан носят насильственный характер. Так, подпольное отделение «Желтая лента» расклеивает листовки и рисует граффити. Например, они обращаются к учителям и директорам школ, которые сотрудничают с российскими властями, и расклеивают на опорах электропередач предупреждения — «За сотрудничество с русскими будет расплата».

По его словам, партизаны не планируют нападать на учителей. Но перед началом учебного года украинцы обеспокоены тем, что Россия будет использовать педагогов, чтобы распространять пропаганду среди детей. Учителей, которые соглашаются преподавать по программе, рекомендованной российскими властями, партизаны называют коллаборационистами.