«За ночь мы могли убить 10 россиян»: партизаны рассказали, как охотились на оккупантов в Херсоне

В Херсоне после оккупации российские войска разгоняли протестующих слезоточивым газом и выстрелами, а активистов арестовывали и пытали. Мирные акции протеста ни к чему не привели, и люди перешли к подпольному сопротивлению. Простым гражданам приходилось действовать самостоятельно.

Об этом сообщает CNN.



Издание пишет о том, как партизаны уничтожали в городе оккупантов. Так, весной двое российских подвыпивших солдат шли по улице Херсона, возвращаясь в лагерь своих войск. Температура все еще была ниже нуля, электроснабжения не было, и город оставался в полной темноте.

Один из солдат споткнулся, другой остановился, чтобы справить нужду на тротуаре, но неожиданно получил ножевой удар в участке шеи. Через несколько минут другого пьяного солдата ждала та же участь.

"Я сразу прикончил первого, а потом мне пришлось столкнуться со вторым — я убил его на месте", — рассказал в интервью журналистам боец украинского сопротивления по имени Арчи. По его словам, он действовал инстинктивно.

"Я увидел орков в форме и решил, почему бы нет? — добавил Арчи, употребив пренебрежительный термин по отношению к российским солдатам. — Там не было ни людей, ни света, и я этим воспользовался".

20-летний Арчи – боец смешанных единоборств, его имя не раскрывается из соображений безопасности.

Эту историю подтверждают источники в рядах армии и службы разведки, поддерживающие связь с ним и другими партизанами. Сообщается, что он являлся одним из многих участников херсонского сопротивления.

Затем партизаны стали объединяться в группы и согласовывать свои действия с украинскими военными и разведкой. Собеседник журналистов утверждает, что он был не один в Херсоне и что такие партизаны, как он, каждую ночь убивали около 10 россиян.

"Мы с другом ездили по городу и искали скопления российских солдат, — сказал он. — Отслеживали их маршруты и передали все данные ребятам на передовой".

Напомним, партизаны несли угрозу не только рядовым российским солдатам, за 8 месяцев российской оккупации их целями стали несколько назначенных Кремлем чиновников. Фото коллаборационистов расклеивались по всему городу с обещанием последствий за сотрудничество с оккупантами.

18 июня в Херсоне взрывное устройство, которое было прикреплено на дереве, сдетонировало на автомобиль. Водитель остался жив. После инцидента военные РФ заявили о теракте украинских партизан.

В Херсоне украинские партизаны предупреждали российских оккупантов, что в Украине их ждет смерть. Они расклеивают по городу объявления с интересными надписями.