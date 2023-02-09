Украинские партизаны рассказали об операции, в результате которой погибли офицеры ФСБ в Херсоне - Reuters

Участники украинского подполья в Херсоне рассказали агентству Reuters, как занимались сбором информации для украинских спецслужб. В частности, они помогли навести координаты для обстрела гостиницы, где остановились сотрудники российских спецслужб.

Один из партизан с позывным Доллар рассказал Reuters , что прошлой осенью кураторы из СБУ попросили его проверить, действительно ли сотрудники ФСБ остановились в гостинице «Нинель» в центре города. По словам Доллара, он стал ездить мимо отеля вместе со своей женой и напарником с позывным Касатка. Видя вооруженную охрану на входе в гостиницу, они убедились, что сотрудники российской службы безопасности действительно находятся в отеле и передали эти данные СБУ.

Утром пятого октября в отеле произошел мощный взрыв — по гостинице ударила ракета . Как сообщил тогда депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, погибли пять офицеров ФСБ и двое российских военных. Reuters пишет о двух погибших сотрудниках ФСБ и пяти военных.

После, как рассказывает Доллар, он получил СМС от своего куратора: «Посмотрите как дела в отеле "Нинель"». В ответ Доллар доложил: «Отеля больше нет».

Как рассказывает Доллар, он вместе с двумя другими членами партизанской ячейки с позывными Коля и Март занимались подпольной деятельностью с марта. Еще тогда они хотели перекрыть Антоновский мост бетонными блоками, чтобы преградить дорогу российской технике, но не стали этого делать, опасаясь, что российские войска уже вошли в город.

После этого они развернули подпольную сеть, в которую вовлекали жителей города, тоже ставших информаторами. Например, пожилая женщина считала российскую технику пока доила корову, а затем передавала информацию партизанам.

Март собирал разведданные по расположению российских военных в аэропорту под Херсоном, где в марте Россия разместила свой штаб. Свою сеть информаторов, состоящую из пяти человек он назвал Майами. Аэропорт неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны украинских сил. По словам Марта и Доллара, по мере того, как потери российских военных росли, некоторые члены ячейки начали идти на высокие риски: в конце августа четверых из них арестовали, а Март бежал на подконтрольную Киеву территорию Украины.

В течение восьми месяцев российской оккупации некоторые партизаны занимались сбором данных о коллаборантах. Как рассказывает Коля, кураторы из СБУ говорили их группе не брать оружие, поскольку информация является более ценной.

Другие партизаны занимались вооруженными нападениями. Среди них — Павел Запорожец, который был задержан ФСБ в Херсоне по подозрению в подготовке диверсии на шествии «Бессмертного полка». Под тяжёлыми пытками Запорожец сознался, что работал на куратора СБУ с позывным Optium за 800 долларов в месяц. Его адвокат настаивает, что показания были получены под пытками. Сейчас суд постановил перевести Запорожца из Симферопольского в Ростовское СИЗО.

Двое американских чиновников заявили Reuters, что именно подобные операции украинского подполья помогли ускорить отступление российской армии из Херсона — единственного областного центра, который она смогла захватить с начала вторжения, но оставила в ноябре.

Это редкий случай, когда партизаны подробно рассказывают о своей деятельности журналистам.

Украинское подполье, в котором принимали участие как местные жители, так и сотрудники спецслужб, сформировалось не только в Херсонской области. С начала войны на взятых Россией под свой контроль территориях были организованы десятки нападений на сотрудничающих с Россией чиновников, многие из которых погибли.