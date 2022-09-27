NASA разбило зонд об астероид «Диморф», чтобы отклонить его с курса. Как выглядело столкновение

Сегодня ночью американский космический аппарат DART спустя год после запуска столкнулся с небольшим астероидом Диморф. Удар был запланирован: задача — понять, насколько такое столкновение может быть эффективно, если однажды какой-то астероид действительно «прицелится» в Землю. Популяризатор космонавтики Виталий Егоров объясняет, почему мишенью DART был выбран Диморф, как прошло столкновение и что миссия значит для будущих ударов по космическим телам, угрожающим нашей планете.

Астероиды представляют реальную угрозу для землян. Совсем недавно ее ощутили на себе жители Челябинска, а когда-то, возможно, жители древних библейских городов Содома и Гоморры (ну и, конечно, динозавры). Земля до сих пор сохраняет следы нескольких больших астероидных кратеров разного возраста, каждый из которых образовался в результате столкновения такого масштаба, что миллионы лет геологической активности и эрозии не смогли их стереть.

К счастью, такие катастрофы достаточно редки и происходят раз в десятки миллионов лет. Однако, поскольку событие со столь чудовищными последствиями все-таки имеет ненулевую вероятность повторения, ученые давно думают о том, как обезопасить от него всех землян.

До недавнего времени на практике это выливалось только в наблюдение, обнаружение и отслеживание потенциально опасных астероидов. К таковым относятся «космические камни», которые обращаются вокруг Солнца и время от времени пересекают орбиту Земли. Их обнаружено уже тысячи, но поскольку все они — размером от нескольких метров до нескольких километров — относительно небольшие, а космос огромен, непосредственной угрозы в ближайшие десятилетия нет ни от одного из них. У человечества, таким образом, есть время подготовиться и опробовать разные способы противостояния.



Логанча — ударный кратер, который сформировался в результате падения метеорита 40 млн лет назад.Находится в России, в Красноярском крае.Удар создал, как предполагают, кратер около 22 км в диаметре. Последующие геологические процессы деформировали кратер.Cнимок сделан со спутника Sentinel-2, 29 сентября 2018 года

European Space Agency

Как остановить астероид?

На сегодня предложено несколько технологий отклонения потенциально опасных астероидов. Большинство идей не предполагает «голливудского» сценария с полным разрушением тела, а основывается на некотором воздействии на астероид для изменения его траектории, чтобы он просто пролетел мимо нашей планеты.

Импактное воздействие, то есть удар тяжелым рукотворным объектом по космическому камню — это наиболее простой и относительно легко реализуемый сценарий. Именно он и лег в основу эксперимента Double Asteroid Redirection Test, или просто DART.

Ранее похожие исследования уже проводились, но в меньшем масштабе.

Так, американский зонд Deep Impact в 2013 году столкнул 380-килограммовую медную болванку с ядром кометы 9P/Tempel размером около 6 километров. Результирующий удар выбил на поверхности кратер диаметром около 150 метров. В 2019 году японский зонд Hayabusa 2 произвел «гранатометный» выстрел в астероид Рюгу, в результате которого 2,5-килограммовый «снаряд»-ударник выбил кратер размером 10 метров.



DART — самый большой межпланетный зонд из тех, что участвовали в подобных экспериментах. Его масса составляет чуть более полутонны, и это не просто инструмент для нанесения удара, а довольно сложный аппарат, оснащенный исследовательскими камерами, которые вели съемку до момента столкновения с астероидом. Впрочем, самого момента удара увидеть на ней нельзя — ведь сигнал с камер нужно не только записать, но еще и обработать и успеть передать на Землю. Последний полный кадр, снятый и переданный DART, сделан за две секунды до удара, с расстояния примерно в 12 км от поверхности астероида (в начале передачи следующего кадра уже произошло столкновение). Аппарат врезался в астероид на скорости около 6 километров в секунду.

Помимо своей основной задачи — столкновения с астероидом, — DART должен отработать несколько вспомогательных технологий. Так, он перемещался при помощи ионного двигателя на ксеноне, созданного коммерческими компаниями Aerojet Rocketdyne и ZIN Technologies, а электричество для бортовых систем и двигателя вырабатывали гибкие солнечные батареи, которые во время старта были свернуты в рулоны. Наведение зонда на астероид тоже не было ручным — его проводил «искусственный интеллект» SMART Nav.

Несмотря на значительную скорость удара, влияние на орбиту 150-метрового камня будет совсем незначительным и изменит только его орбитальную скорость. Так что можно не опасаться, что эксперимент существенно скорректирует траекторию астероида и в результате тот станет опасен для Земли. Однако осколки, появившиеся в результате удара, могут добраться до планеты — не исключено, что мы увидим первый в истории рукотворный метеорный дождь (не опасный для планеты).



Видео удара, переданное аппаратом DART в двух версиях: исходной и стабилизированной.

Vladimir Afonskiy

Как была выбрана цель для удара?

Целью DART выбрана двойная (бинарная) система астероидов Дидим и Диморф. Дидим — это основное тело в системе, которое имеет размер около 800 метров в поперечнике, а Диморф размером около 150 метров обращается вокруг Дидима. Удар зонда был направлен именно в малый астероид.

Система Дидим-Диморф относятся к так называемым сближающимся с Землей астероидам (в прессе их иногда не вполне корректно называют «околоземными»). Хотя эта конкретная пара не представляет угрозу Земле, их «собратья» вполне могут пересекать орбиту Земли и в отдаленном будущем стать источником опасности. Именно поэтому опыт миссии DART важен для разработки системы безопасности на случай таких сценариев.

ATLAS observations of the DART spacecraft impact at Didymos! pic.twitter.com/26IKwB9VSo — ATLAS Project (@fallingstarIfA) September 27, 2022

Момент удара, снятый наземным телескопом на Гавайях проектом астероидного обнаружения ATLAS.

Хотя сам DART не покажет нам момент столкновения, мы все равно можем увидеть удар с относительно близкого расстояния, ведь что несколько дней назад от зонда отделился малый космический аппарат LICIACube. Его задача состояла в фото- и видеосъемке момента столкновения со стороны астероидов. После сближения с системой Дидим-Диморф LICIACube продолжит свое движение. Любопытно, что камеры аппарата называются LEIA и LUKE, и хотя это вполне серьезные аббревиатуры, они имеют вполне ясную культурную отсылку к саге «Звездный войн» вместе с DART.

На столкновении с Диморфом эксперимент не завершится. По плану, в 2024 году к этой же системе астероидов отправится другой исследовательский аппарат, созданный уже не NASA, а Европейским космическим агенством. Это будет зонд HERA. Его задача состоит в длительном исследовании системы Дидим-Диморф, в том числе в анализе последствий столкновения с DART.

Виталий Егоров