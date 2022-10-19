У Путина есть 4 способа усилить войну против Украины, не используя ядерное оружие

Биологическое оружие

«Они также предполагают, что у Украины есть биологическое и химическое оружие в Украине. Это явный признак того, что он рассматривает возможность использования обоих», — сказал Байден о Путине в марте.

Химические атаки

«Я предполагаю, что НАТО и администрация Байдена активно, но в частном порядке, обмениваются сообщениями с различными сторонами, чтобы попытаться предотвратить это», — сказал он в начале этого года в разделе «Вопросы и ответы».

Президент России Путин в сентябре 2022 снова поднял ядерную тревогу своей воинственной риторикой, объявив о ряде шагов, направленных на усиление войны с Украиной. Однако военные эксперты говорят, что существует ряд неядерных способов, с помощью которых Путин может эскалировать войну, пытаясь уменьшить свои потери на поле боя, пишет издание The Hill Напомним, международные политики уже неоднократно обвиняли Путина и его генералов в совершении военных преступлений и даже геноциде против украинцев, но пока он воздерживается от применения оружия массового поражения.Вот некоторые из неядерных способов, которыми Россия может нанести Украине массовые потери.Россия неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в производстве биологического оружия на Украине, хотя и не приводила никаких доказательств.В ответ США предупредили, что Россия может готовить собственную химическую или биологическую атаку.Биологическое оружие — это микроорганизмы, такие как сибирская язва, рицин и ботулизм, которые преднамеренно высвобождаются, чтобы вызвать заболевание и смерть. Они запрещены различными международными законами и договорами.Россия унаследовала часть советской программы создания биологического оружия, и в этом году Государственный департамент оценил, что она все еще осуществляет такую ​​программу.Роберт Петерсен, аналитик Центра биобезопасности и биоподготовки, ранее в этом месяце писал, что, хотя «нет окончательных доказательств существующей программы биологического оружия», общедоступная информация убедительно свидетельствует о том, что Россия сохранила и модернизировала советскую программу.И он сказал, что война России на Украине может подтолкнуть военных к решению таких проблем, как коррупция, которые затормозили продвижение в таких областях, как генная инженерия биологического оружия.«Скорее всего, российские военные прямо сейчас ищут оружие, которое может переломить ход войны на поле боя в Украине, а также может оказаться полезным в более широкой войне против НАТО», — написал он.Если бы Россия начала химическую или биологическую атаку, это было бы относительно легко подтвердить, поэтому эксперты полагают, что они попытаются провести операцию «под чужим флагом», пытаясь создать впечатление, что Украина напала на свой собственный народ в попытке дискредитировать Россию.Бен Коннебл , адъюнкт-профессор исследований в области безопасности в Джорджтаунском университете, написал для Атлантического совета , что эти усилия, скорее всего, потерпят неудачу.«Это все еще может быть эффективной тактикой для российской аудитории, но дни газлайтинга западных лидеров и репортеров прошли. Развитая западная система наблюдения, обнаружения и судебной экспертизы не позволит российским вооруженным силам тайно развертывать химико-биооружие», — написал он.Такое нападение, скорее всего, укрепит решимость Украины и еще больше усилит поддержку ее вооруженных сил Западом, а также создаст риск для любых российских войск, пытающихся предпринять повторную атаку в этом районе, пишет Коннэйбл.Основными формами химического оружия являются отравляющие вещества нервно-паралитического действия, нарывные отравляющие вещества, удушающие вещества и отравляющие кровь средства — все они предназначены для уничтожения или нанесения увечий целям.Путина обвиняют в причастности к серии химических атак против диссидентов и бывших российских шпионов с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок».Россия также участвовала в химических атаках в предыдущих конфликтах в Чечне и Сирии.Как и в случае с биологическим оружием, Россия подписала — и проигнорировала — международные конвенции, обещающие избавиться от своего химического арсенала.Мэтью Банн, профессор Гарвардской школы Кеннеди и исследователь проекта Белферовского центра по управлению атомом, сказал, что Россия может рассматривать химическую атаку как менее рискованный шаг, чем ядерную атаку.

Разрушение плотин на Днепре

«Это затопило бы весь левый берег Днепра ниже по течению и вынудило бы украинцев эвакуировать сотни тысяч людей вместо наступления на Херсон, не говоря уже о массовых жертвах», — написал Сланчев в прошлом месяце.

Обычная террор-война

«Разрушение домов и отсутствие доступа к отоплению или электричеству из-за поврежденной инфраструктуры может стать вопросом жизни или смерти, если люди не смогут отапливать свои дома», — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Генри Клюге.