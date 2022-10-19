У Путина есть 4 способа усилить войну против Украины, не используя ядерное оружие

Президент России Путин в сентябре 2022 снова поднял ядерную тревогу своей воинственной риторикой, объявив о ряде шагов, направленных на усиление войны с Украиной. Однако военные эксперты говорят, что существует ряд неядерных способов, с помощью которых Путин может эскалировать войну, пытаясь уменьшить свои потери на поле боя, пишет издание The Hill
.
Напомним, международные политики уже неоднократно обвиняли Путина и его генералов в совершении военных преступлений и даже геноциде против украинцев, но пока он воздерживается от применения оружия массового поражения.
Вот некоторые из неядерных способов, которыми Россия может нанести Украине массовые потери.
Биологическое оружие
Россия неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в производстве биологического оружия на Украине, хотя и не приводила никаких доказательств.
В ответ США предупредили, что Россия может готовить собственную химическую или биологическую атаку.
«Они также предполагают, что у Украины есть биологическое и химическое оружие в Украине. Это явный признак того, что он рассматривает возможность использования обоих», — сказал Байден о Путине в марте.
Биологическое оружие — это микроорганизмы, такие как сибирская язва, рицин и ботулизм, которые преднамеренно высвобождаются, чтобы вызвать заболевание и смерть. Они запрещены различными международными законами и договорами.
Россия унаследовала часть советской программы создания биологического оружия, и в этом году Государственный департамент оценил, что она все еще осуществляет такую программу.
Роберт Петерсен, аналитик Центра биобезопасности и биоподготовки, ранее в этом месяце писал, что, хотя «нет окончательных доказательств существующей программы биологического оружия», общедоступная информация убедительно свидетельствует о том, что Россия сохранила и модернизировала советскую программу.
И он сказал, что война России на Украине может подтолкнуть военных к решению таких проблем, как коррупция, которые затормозили продвижение в таких областях, как генная инженерия биологического оружия.
«Скорее всего, российские военные прямо сейчас ищут оружие, которое может переломить ход войны на поле боя в Украине, а также может оказаться полезным в более широкой войне против НАТО», — написал он.
Химические атаки
Если бы Россия начала химическую или биологическую атаку, это было бы относительно легко подтвердить, поэтому эксперты полагают, что они попытаются провести операцию «под чужим флагом», пытаясь создать впечатление, что Украина напала на свой собственный народ в попытке дискредитировать Россию.
Бен Коннебл , адъюнкт-профессор исследований в области безопасности в Джорджтаунском университете, написал для Атлантического совета , что эти усилия, скорее всего, потерпят неудачу.
«Это все еще может быть эффективной тактикой для российской аудитории, но дни газлайтинга западных лидеров и репортеров прошли. Развитая западная система наблюдения, обнаружения и судебной экспертизы не позволит российским вооруженным силам тайно развертывать химико-биооружие», — написал он.
Такое нападение, скорее всего, укрепит решимость Украины и еще больше усилит поддержку ее вооруженных сил Западом, а также создаст риск для любых российских войск, пытающихся предпринять повторную атаку в этом районе, пишет Коннэйбл.
Основными формами химического оружия являются отравляющие вещества нервно-паралитического действия, нарывные отравляющие вещества, удушающие вещества и отравляющие кровь средства — все они предназначены для уничтожения или нанесения увечий целям.
Путина обвиняют в причастности к серии химических атак против диссидентов и бывших российских шпионов с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок».
Россия также участвовала в химических атаках в предыдущих конфликтах в Чечне и Сирии.
Как и в случае с биологическим оружием, Россия подписала — и проигнорировала — международные конвенции, обещающие избавиться от своего химического арсенала.
Мэтью Банн, профессор Гарвардской школы Кеннеди и исследователь проекта Белферовского центра по управлению атомом, сказал, что Россия может рассматривать химическую атаку как менее рискованный шаг, чем ядерную атаку.
«Я предполагаю, что НАТО и администрация Байдена активно, но в частном порядке, обмениваются сообщениями с различными сторонами, чтобы попытаться предотвратить это», — сказал он в начале этого года в разделе «Вопросы и ответы».
Разрушение плотин на Днепре
По словам Бранислава Сланчева, профессора политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего, Бранислава Сланчева, профессора политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего, который много писал о войне, среди вариантов, которые рассматривает Россия, чтобы помешать наступлению Украины на юге, есть разрушение дамб на Днепре.
План состоял в том, чтобы разрушить две дамбы вверх по течению от Днепрострой ГЭС, крупнейшей на главной реке, что в течение дня приведет к ее обрушению.
«Это затопило бы весь левый берег Днепра ниже по течению и вынудило бы украинцев эвакуировать сотни тысяч людей вместо наступления на Херсон, не говоря уже о массовых жертвах», — написал Сланчев в прошлом месяце.
«Отдельно убер-ястребы призывают атаковать дамбы к северу от Киева. Последствия обрушения Днепровского каскада водохранилищ будут катастрофическими, так как низменные районы на пути образовавшегося паводка очень густонаселены».
Россия уже наносила удары по плотинам в критических объектах инфраструктуры по всей стране.
В прошлом месяце российские ракеты повредили крупную плотину в Кривом Роге, родном городе президента Украины Владимира Зеленского, затопив набережные притока Днепра и вынудив эвакуировать более сотни домов.
«Все, что могут сделать оккупанты, — это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и еды», — заявил Зеленский после теракта. «Может ли это сломить нас? Нисколько. Встретят ли они справедливый ответ и возмездие? Определенно да."
Обычная террор-война
Шквал российских ракетных ударов в этом месяце — по гражданским объектам, военным аванпостам и энергетической инфраструктуре — продемонстрировал ее способность к эскалации войны и обычными средствами.
Согласно последним подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате войны уже погибло 6 306 мирных жителей, в том числе 397 детей.
Продолжающаяся мобилизация Путиным сотен тысяч новых военнослужащих также свидетельствует о его готовности увеличить численность личного состава, рискуя получить политический ответ дома.
Воздушные удары не принесли большого успеха в сдерживании военных успехов Украины, что свидетельствует об ограниченности российской авиации, поскольку Запад стремится укрепить украинскую систему ПВО.
Тем не менее, ракеты берут свое, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе.
«Разрушение домов и отсутствие доступа к отоплению или электричеству из-за поврежденной инфраструктуры может стать вопросом жизни или смерти, если люди не смогут отапливать свои дома», — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Генри Клюге.
Путин мог бы также объявить всеобщую мобилизацию, которая позволила бы вооруженным силам расширить резерв потенциальных призывников, но для этого потребовалось бы объявить «специальную военную операцию» войной, чего он делать не хотел.
Представитель украинской военной разведки Вадим Скибицкий заявил, что такой шаг также может помочь Украине, еще больше разжигая сопротивление войне в России.
«На фронт нужны молодые люди от 20 до 30 лет. Поэтому это объявление всеобщей мобилизации будет индикатором, который покажет готовность русского народа продолжать эту кровавую войну», — сказал он Kyiv Post
.