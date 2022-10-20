2000 одиниць бойової техніки та 400 танків - Oryx підтверджує втрати Росії після контрнаступу України

29 серпня розпочались атаки ЗСУ на Херсонщині, а 6 вересня почався Балаклійский прорив. Після звільнення кількох тисяч квадратних кілометрів української землі відомий сайт Oryx, який досліджує втрати, підтверджені фото та відео, з 3 вересня, тобто за 45 діб, поповнив свій звіт по втратах ЗС РФ майже рівно на 2 тисячі одиниць російської бойовї техніки, у тому числі на 400 танків. Цифри, звичайно, не повні, але це те, що може перевірити будь-який дослідник, тобто мінімально веріфіковані, і вони вражають.

197 танків за 45 діб

Цікаво, що за даними Oryx, українці з загального числа втрат захопили за 45 діб починаючи з 6 вересня 197 танків! Це результат панічного "перегрупування" російських військ у Харківській та Херсонській областях, коли велику кількість техніки противник кидав, щоб полегшити собі втечу. А загалом у список захоплених зараховано 482 російських танки.

Загалом, російська армія ніколи при Путіні не отримувала від своєї промисловості стільки танків, максимальна цифра поставок у війська у 2021-му році, за офіційними даними РФ, складала 240 танків. Путін мілітарізує Україну такими темпами, якими ніколи не озброював навіть власні танкові війська.

Півтисячі нових типів танків

Причому в Україні Росія втратила як мінімум 501 танк нових типів, які випускались після 1991 року:

Т-72БА,

Т-72Б3,

Т-72Б3М,

Т-80У,

Т-80БВМ,

Т-90А,

Т-90М.



Також серед 162 російських танків, рештки яких не ідентифікуються по фото, також є значна частка танків нових типів. Мінімально підтверджені, але не остаточні втрати нових танків ЗС РФ склади приблизно 35%.

Для порівняння масштабів втрат танків, у Франції зараз у бойовому складі - 222 танки, у Британії - 225, Німеччини - 236. Тобто Україна захопила танків більше, ніж мають провідні країни Європи.

Росія втратила артилерію

Такі ж вражаючі втрати зазнала і російська артилерія. З початку війни за базою даних Oryx росіяни втратили 359 самохідних та причіпних гармат.

У тому числі - 183 гармати калібру 152 мм, 4 - 203 мм, 1 240 мм.

Серед втрат 12 новітніх 152 мм САУ Мста-СМ2.

І знов росіяни потужно мілітарізували українську артилерію - захоплено 98 самохідних та 63 причіпних гармати.

Для порівняння - у Франції зараз всього 102 гаубиці.

Втрати РСЗВ

Вражає також кількість мінімально підтверджених втрат росіянами реактивних систем залпового вогню - 142 одиниці, з них 50 українці захопили. Серед втрат 11 новітніх РСЗВ Торнадо-Г, та 5 ТОС-1А Солнцепьок.

Втрати зенітно-ракетних комплексів ЗС РФ - 78. Більшість втрат ми зараз не бачимо, бо росіяни їх тримають далеко від лінії фронту, і ураження антирадарними ракетами АГМ-88 ми ще не бачимо у повному обсязі.

Неймовірні втрати, і це тільки те, що потрапило на фото та відео. Як відомо, по-перше, росіяни активно вивозять свою знищену та розбиту техніку на металобрухт або на розбір на запасні частини. По-друге, далеко не всі втрати хтось знмімає та викладає, особиливо на окупованих територіях. По-третє, українські воїни приховують частину трофеїв, щоб мати необліковану важке озброєння, якою можна ризикувати без загрози втратити, мати позаштатні вогньові засоби.

Втрачені літаки та гелікоптери

Великі втрати зазнали повітряно-космічні сили - 112 літаків та гелікоптерів знищено! Це тільки підтверджені дані, бо росіяни втрати авіації ретельно приховують і намагаються не визнавати.

Такі втрати набагато перевищують можиловсті російської промисловості по відновленню втрат. Для порівняння, за весь 2020-й рік росіяни передали на озброєння ПКС всього 14 бойових літаків та 16 гвінтокрилів.

Для розуміння масштабів та важкості битви додам втрати України, вони на Oryx визначаються теж - 2013 одиниць озброєння (з них 317 танків, 131 гармата, 51 зенітно-ракетний комплекс, 68 літаків та гвінтокрилів). Бої йдуть жорстокі, ворог докладає усіх зусиль для знизщення України.

Втрати російської армії у війні проти України значно перевищують можливості ворога відновлювати втрати.

Більше 2000 одиниць бойової техніки та 400 танків - це мінімально підтверджені втрати ЗС РФ після початку контрнаступу: Росія вже не здатна відновити темп втрат у війні проти України. Такі дані підтверджують аналітики незалежної організації Oryx.