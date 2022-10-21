В Украине погиб мобилизованный российский IT-специалист «Райффайзенбанка», которому по закону полагалась отсрочка

Обманули в военкомате

Мобилизованный 33-летний Тимур Измайлов, работавший в «Райффайзенбанке», погиб 7 октября под минометным обстрелом, сообщает «Дождь» со ссылкой на адвоката Константина Ерохина.Отмечается, что у Тимура Измайлова была бронь от мобилизации.Несмотря на это, молодого человека мобилизовали 23 сентября, а уже 5 октября он оказался в Украине, пишет адвокат Константин Ерохин. 7 октября Измайлов попал под минометный обстрел и погиб, сообщил юрист.Защищавший интересы мобилизованного рассказал, что Измайлов занимал ключевую it-должность, «сопровождал систему „Мир“». Его вызвали в военкомат для «уточнения документов», а затем мобилизовали 23 сентября. Уже 5 октября Измайлов оказался в зоне боевых действий.«Просто от себя скажу: Подано более 7 жалоб. Подан иск. Поданы обращения на все горячие линии. Публикации в СМИ и т.д. И такой итог. Минобороны и военная прокуратура не в курсе, ничего не говорит, данных нет», — говорит адвокат Ерохин.

Первой об истории Измайлова сообщила журналистка Ксения Собчак. 3 октября на ее ресурсе «Осторожно, новости» выложили обращение сестры мобилизованного, по словам которой IT-специалиста еще за несколько дней до объявления частичной мобилизации пригласили в военкомат для «уточнения документов». В военкомате Измайлову дали повестку на учебные сборы, а при повторном посещении военкома у него якобы отобрали военник и дали на сборы четыре часа. Мужчину мобилизовали — отправили в военную часть Наро-Фоминска, а после в Белгородскую область.

Чуть позднее правительство и Центробанк уточнили, что части работников сферы IT полагается бронь от призыва. В связи с этим для возвращения Измайлова домой в дело вступил юрист Ерохин. По его словам, военком согласился вернуть мужчину «только по суду». После этого адвокат подал семь жалоб и запросов в прокуратуры, комиссариаты, Генштаб и суд.

В своем посте от 20 октября Ерохин сообщил о смерти Измайлова. По его словам, он погиб еще 7 октября. Адвокат добавил, что обращения в СМИ, различные ведомства, горячие линии и суды никак не помогли.

«Списки из ЦБ на отсрочку, которые направлены в Генштаб 28 сентября, до сих пор не дошли до военкомата. <…> Мобилизован 23 сентября и уже 5 октября оказался в зоне боевых действий. Просто от себя скажу. Подано более семи жалоб. Подан иск. Поданы обращения на все горячие линии. Публикации в СМИ и так далее. И такой итог», — написал юрист.

В ответ на запрос от Минобороны и военной прокуратуры адвокату, по его словам, ответили, что не в курсе ситуации и не имеют данных.