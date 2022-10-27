Российские элиты начали задумываться, как устранить Путина - The Economist

Представители российской политической и бизнес-элиты начали обдумывать сценарии дальнейшего развития страны без действующего президента Владимира Путина, пишет The Economist . Издание отмечает, что военные поражения приближают Россию к серьезной турбулентности и даже состоянию failed state (несостоявшееся государство).

«В московских ресторанах и на кухнях много ругани и гневных разговоров. Все поняли, что Путин ошибся и проигрывает», — сказал в беседе с The Economist один из представителей правящей элиты.

По мнению журнала, это не значит, что Путин скоро уйдет в отставку или будет свергнут. Это значит, что те, кто управляют страной и владеют активами, теряют веру в главу государства, а страна, похоже, вступает в самый бурный период своей постсоветской истории, продолжает издание.

Западные правительства, как отмечает журнал, начинают беспокоиться о том, что Россия может стать неуправляемой.

Вторжение в Украину 24 февраля стало шоком для российского истеблишмента, но после некоторых успехов в первые месяцы войны ряд представителей элиты убедил себя в том, что Путин не может проиграть, отмечает The Economist. Однако, как пишет журнал, эта иллюзия была разрушена решением Путина о мобилизации.



Еще больше позиции Путина внутри России могла пошатнуть абсурдная церемония аннексии четырех регионов Украины, которые Москва даже не полностью контролирует, считает политолог Татьяна Становая. Она добавляет, что Путин больше не выглядит гарантом стабильности для элит, особенно после угроз применения ядерного оружия.

По мнению бывшего спичрайтера Путина Аббаса Галлямова, в ближайшие недели и месяцы представители элиты, которые всегда верили в прочность действующего режима, начнут осознавать, что его дальнейшее существование зависит от их действий. Это может усилить поиск возможного преемника внутри действующей системы.

Галлямов называет среди потенциальных кандидатов в «преемники» сына секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрия, возглавляющего Минсельхоз (его в «преемники» ранее записывала The Washington Post), замглавы администрации президента Сергея Кириенко, мэра Москвы Сергея Собянина и премьер-министра Михаила Мишустина.

Одновременно растет влияние представителей «более агрессивной группы». К ним, по данным The Economist, в частности, относятся глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин. Политолог Екатерина Шульман сравнила эту группу с опричниками Ивана Грозного.

Контекст

18 октября агентство Reuters писало со ссылкой на оценки восьми хорошо информированных источников среди действующих и бывших дипломатов и чиновников, что на текущий момент власти Путина ничего не угрожает, но ситуация может быстро измениться в случае полного поражения в Украине. Российский президент оказался в одной из самых сложных ситуаций за более чем два десятилетия своего пребывания у власти, считают большинство собеседников агентства.

Ранее газета The Washington Post опубликовала статью, основанную на разговорах с представителями российских чиновников и бизнесменов. По данным газеты, представители элиты в последнее время начали обсуждать смену руководства так, как этого не было никогда за время правления Путина.