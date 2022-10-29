Где отключат свет 29 октября: графики и перечень городов

Отключение электроэнергии в Киеве и области

Оккупанты 27 октября нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре в Киевской области. Это привело к ограничению потребления электричества в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Графики стабилизационных отключений, составленных накануне, больше не актуальны 29 октября. Жителей Киева предупредили, что отключения света будут значительно длиннее, чем ожидалось. С 8:25 28 октября в Киеве продолжили экстренные отключения света.

В Укрэнерго сообщили, что 29 октября, начиная с 8:25, в Киевской области продолжаются экстренные отключения света.

Отключение света в Волынской области

29 октября используются графики ограничения электроэнергии и мощности промышленных потребителей в Волынской области. Сообщается, что решение об отключении света принято согласно распоряжению Укрэнерго. Кроме того, бытовых потребителей и предпринимателей призвали в период с 07:00 до 23:00 минимизировать использование энергозатратных приборов

Будет ли свет во Львове и области

Во "Львовоблэнерго" информируют, что по состоянию на утро 29 октября график отключений света во Львове и области не применяется.

Проверить информацию об отключении можно в разделе "Почему нет света" на сайте "Львовоблэнерго" или в колл-центре по номерам:

0-800-30-15-68;

067-333-15-68;

050-460-15-68;

093-170-15-68;

093-170-15-68.

График веерных отключений в Ровенской области

В Ровно 29 октября также состоится плановое отключение света. Электроэнергии не будет с 8 утра и ориентировочно до обеда.

Обратите внимание. Полный список улиц Ровно, где выключили свет утром 29 октября – можно узнать по этой ссылке.

Кроме того, 29 октября на некоторых улицах Ровно будут выключать свет с 13:00 до 18:00. Список улиц доступен по этой ссылке.



Графики ограничений по Ровенской области размещены на официальной странице ЧАО "Ровнооблэнерго", но на данный момент сайт не работает.

График отключений в Одесской области

28 октября не применяется график стабилизационных отключений в Одессе и области. График будет применен только в том случае, если у Укрэнерго возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

Обратите внимание. Отсутствие электроэнергии в части Приморского и Малиновского районов Одессы связано с ремонтными работами. Вернуть электроэнергию планируют к 19:00.

По этой ссылке можно будет найти информацию об отсутствии электроэнергии по всей Одесской области. Если же свет все еще отсутствует, вы можете обратиться за информацией или с жалобой в чат-боты в Viber и Telegram, или в IVR-меню колл-центра, нажав 1:

(048) 705 90 90,

(068) 750 90 90,

(095) 750 90 90,

(073) 750 90 90.



Подробнее о возможных веерных отключениях на Одесчине вы можете узнать на сайте ДТЭК Одесские электросети. Стабилизационные отключения на Буковине В Черновицкой области 28 октября будут выключать свет. График стабилизационного отключения света доступен на сайте "Черновцыоблэнерго". В рубрике "Информация об отключении" вы сможете увидеть ориентировочные графики, которые будут постоянно обновляться. Пошаговая инструкция, как узнать, будут ли на вашей улице выключать свет на сайте "Черновцыоблэнерго". Информация будет обновляться каждые 4 часа. Когда не будет света в Харькове и области Как пишет "Харьков Times", 29 октября, в Харьковской области частично ограничено электроснабжение семи общин. Свет отключен, чтобы не допустить перегрузки в сети. Без электричества отдельные потребители в Мерефянской, Змиевской, Близнюковской, Кегичевской, Барвенковской, Зачепиловской, Красноградской общинах. Срок восстановления электроснабжения будет составлять до 4 часов. Как пишут местные СМИ, с 31 октября в Харькове и области вводится график почасовых отключений света. Будет сформировано 12 очередей по 3 часа. На сайте "Харьковоблэнерго" опубликовали график отключений на первую неделю ноября. Отключения не будут применяться к электротранспорту и предприятиям, а также жителям деоккупированных населенных пунктов. Отключение света в Прикарпатье 27 октября "Прикарпатьеоблэнерго" обновило графики отключений в Ивано-Франковской области. Действовавшие ранее очереди изменены. Обновленные графики представлены с дополненным перечнем адресов, а также ориентировочными периодами отключений в часах можно найти на стартовой странице сайта облэнерго под кнопкой "Графики аварийных отключений". Графики разбиты на дни и часы, но это не значит, что в указанные периоды каждый день не будет света. Это зависит от распоряжения Укрэнерго и оперативной ситуации в энергосистеме Украины Украинская энергосистема впервые получила такие масштабные повреждения В ДТЭК Киевские электросети информируют, что украинская энергосистема впервые в истории получила такие масштабные повреждения. Чтобы украинцы поняли всю сложность ситуации, энергетики попытались объяснить, почему выключают свет. Все отключения для населения разделены на 2 типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные отключения могут быть: экстренными, связанными с военными действиями и могут произойти, если из-за обстрелов повреждены или разрушены энергообъекты;

локальными, когда сети на конкретной ограниченной территории выходят из строя. Важно! Аварийные отключения невозможно предугадать, для них нет графиков.

Стабилизационные отключения происходят для балансировки работы сети по графикам. Такие отключения инициирует Укрэнерго. Это происходит, когда объем генерации становится меньше объема потребления. Либо инфраструктура так повреждена, что не может передавать потребителям нужную мощность. Поэтому пока идет ремонт, поставки света необходимо временно ограничивать. При стабилизационных отключениях ситуация более прогнозируема, поэтому есть возможность составить ориентировочный почасовой график отключений. Когда используется такой тип – графики размещены на сайте оператора системы распределения.

Как найти график отключения электроэнергии

Вот список крупнейших украинских городов и обслуживающих их компаний:

График отключений электроэнергии в Виннице: АО "ВИННИЦАОБЛЭНЕРГО".

График отключений электроэнергии в Луцке: ЧАО "ВОЛЫНЕБЛЭНЕРГО".

График отключений электроэнергии в Донецкой области: АО "ДТЭК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"

График отключений электроэнергии в Житомире: АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии на Закарпатье: ЧАО "ЗАКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Запорожье: ПАО "ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Кропивницком: ЧАО "КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии во Львове: ЧАО "ЛЬВОВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Николаеве: АО "НИКОЛАЕВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Одессе: АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"

График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Ивано-Франковске: АО "ПРИКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Ровно: ЧАО "РОВНООБЛЕНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Сумах: ПАО "СУМЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Тернополе: ОАО "ТЕРНОПОЛЬОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Харькове: АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Херсоне: АО "ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Хмельницком: АО "ХМЕЛЬНИЦКОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Черновцах: АО "ЧЕРНОВЦЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО"

Как действовать, когда нет электричества

В Минреинтеграции обнародовали ряд советов, как поступить при отключениях электроэнергии.

В первую очередь следует отключить электробытовые приборы;

Нужно быть осторожными при использовании свечей и сухого спирта;

Если вы находитесь на улице, не стоит не приближаться ближе 5 – 8 метров до оборванных или провисших проводов.



Кроме того, украинцев просят уменьшить потреблять электроэнергии во время вечернего пика – с 17 до 23 часов. Следует ограничить использование мощных электроприборов: стиральных машин, бойлеров, утюгов, электроплит, обогревателей и т.д. Также не стоит включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Обратите внимание – что делать, если нет света, воды и газа: смотрите видео