Отключение света в Украине 27 октября 2022 - график и адреса, где не будет электроэнергии

В ряде областей Украины, в четверг, 27 октября, ожидаются веерные отключения электроэнергии. Когда в вашем городе могут отключить свет – узнайте ниже.

В октябре российские военные ракетными ударами и атаками дронов повредили почти 40% электростанций в Украине. Аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия обстрелов, из-за чего и происходят отключения света, пишет 24 канал.

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Отключение света в Киеве и Киевской области

В столице Украины в 5:38 начались стабилизационные отключения света. Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в определенный промежуток времени.

Обратите внимание. Ремонтные бригады прилагают усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время. Узнать время отключения по Вашему адресу можно здесь.

График потенциальных отключений света в Киеве

Также с 5:38 начались стабилизационные отключения света в Киевской области. Список населенных пунктов, которых может касаться такое отключение, размещен по этой ссылке.

График потенциальных отключений света в Киевской области​

Света не будет в Черкасской области

В Черкасской области применены графики аварийных отключений с 5:52. Сообщается, что отключаться от электропитания не будут социально важные объекты.

С 7 утра в Черкасской области введены графики ограничения электроэнергии. С 9 часов будут введены графики ограничения мощности в полном объеме.

Когда не будет света в Одесской области

Обратите внимание. Информацию о плановых, внеплановых, аварийных отключениях и применении ГАО можно узнать с помощью паблик-аккаунта Viber, чат-бота Telegram и личного кабинета потребителя

С 8 утра начались веерные отключения электроэнергии в Одесской области. Отключение каждого клиента продлится примерно до 4 часов. Однако оно может повториться в течение суток через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

График потенциальных отключений света в Одесской области

Важно. Для того, чтобы поддержать энергосистему, потребляйте электроэнергию экономно – включайте энергоемкие приборы по очереди, максимально снизьте потребление электроэнергии утром с 6:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Когда и где не будет света в Ровно

Мэр Ровно Александр Третяк опубликовал график плановых отключений электроэнергии в Ровно на 27 октября. В Ровно потребители разделены на три группы: с 8:00 до 13:00, с 13:00 до 18:00 и с 18:00 до 23:00.

Отключение света в Ровно / Фото Ровнооблэнерго



Отключение света в Ровно / Фото Ровнооблэнерго

В Днепропетровской области тоже не будет электроэнергии

В Днепропетровской области с 8:00 введены стабилизационные отключения света. Отключение каждого клиента продлится не менее 4 часов, но может повториться в течение суток через 4 часа.

График потенциальных отключений света в Днепропетровской области

Обратите внимание. Как только будет появляться сообщение об отключении света в других регионах Украины – редакция 24 канала будет обновлять для вас информацию.

Аварийное отключение света на Волыни

27 октября на территории Волынской области тоже применяются графики аварийных отключений для населения. Кроме того, применяются графики ограничения электроэнергии и мощности для промышленных потребителей.

В "Волыньоблэнерго" сообщили, что порядок применения очередей аварийных отключений, место отключения и его продолжительность определяются по распоряжению и в полной координации с диспетчером Западного региона.

В то же время там отметили, что график отключений электроэнергии предоставить невозможно, поскольку отключения являются не плановыми, а аварийными. Отключения вводятся поочередно во всех районах области.

На Буковине планово будут отключать свет

В Черновицкой области тоже обнародовали ориентировочный график стабилизационных отключений электроэнергии.

Отключения будут происходить поочередно. Узнать, к какой группе относится ваш адрес, можно здесь.

Отключение света на Буковине / Источник Черновцыоблэнерго

В Черновицкой области сформировали 10 групп потребителей, чтобы создать очередь отключений. График отключений будет обновляться каждые 4 часа.

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