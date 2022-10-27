Отключение света в Украине 27 октября 2022 - график и адреса, где не будет электроэнергии

В октябре российские военные ракетными ударами и атаками дронов повредили почти 40% электростанций в Украине. Аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия обстрелов, из-за чего и происходят отключения света, пишет 24 канал.
В столице Украины в 5:38 начались стабилизационные отключения света. Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в определенный промежуток времени.
График потенциальных отключений света в Киеве
Также с 5:38 начались стабилизационные отключения света в Киевской области. Список населенных пунктов, которых может касаться такое отключение, размещен по этой ссылке.
График потенциальных отключений света в Киевской области
В Черкасской области применены графики аварийных отключений с 5:52. Сообщается, что отключаться от электропитания не будут социально важные объекты.
С 7 утра в Черкасской области введены графики ограничения электроэнергии. С 9 часов будут введены графики ограничения мощности в полном объеме.Обратите внимание. Информацию о плановых, внеплановых, аварийных отключениях и применении ГАО можно узнать с помощью паблик-аккаунта Viber, чат-бота Telegram и личного кабинета потребителя.
С 8 утра начались веерные отключения электроэнергии в Одесской области. Отключение каждого клиента продлится примерно до 4 часов. Однако оно может повториться в течение суток через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.
График потенциальных отключений света в Одесской области
Важно. Для того, чтобы поддержать энергосистему, потребляйте электроэнергию экономно – включайте энергоемкие приборы по очереди, максимально снизьте потребление электроэнергии утром с 6:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.
Мэр Ровно Александр Третяк опубликовал график плановых отключений электроэнергии в Ровно на 27 октября. В Ровно потребители разделены на три группы: с 8:00 до 13:00, с 13:00 до 18:00 и с 18:00 до 23:00.
Отключение света в Ровно / Фото Ровнооблэнерго
Отключение света в Ровно / Фото Ровнооблэнерго
В Днепропетровской области с 8:00 введены стабилизационные отключения света. Отключение каждого клиента продлится не менее 4 часов, но может повториться в течение суток через 4 часа.
График потенциальных отключений света в Днепропетровской области
Обратите внимание. Как только будет появляться сообщение об отключении света в других регионах Украины – редакция 24 канала будет обновлять для вас информацию.
27 октября на территории Волынской области тоже применяются графики аварийных отключений для населения. Кроме того, применяются графики ограничения электроэнергии и мощности для промышленных потребителей.
В "Волыньоблэнерго" сообщили, что порядок применения очередей аварийных отключений, место отключения и его продолжительность определяются по распоряжению и в полной координации с диспетчером Западного региона.
В то же время там отметили, что график отключений электроэнергии предоставить невозможно, поскольку отключения являются не плановыми, а аварийными. Отключения вводятся поочередно во всех районах области.
В Черновицкой области тоже обнародовали ориентировочный график стабилизационных отключений электроэнергии.
Отключения будут происходить поочередно. Узнать, к какой группе относится ваш адрес, можно здесь.
Отключение света на Буковине / Источник Черновцыоблэнерго
В Черновицкой области сформировали 10 групп потребителей, чтобы создать очередь отключений. График отключений будет обновляться каждые 4 часа.