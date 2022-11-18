Как утеплить свой дом снаружи, тщательно выбираем материалы и сравниваем цены

Живете ли вы в затерянной в многоэтажке квартире или в отдельном доме на лоне природы, в преддверии зимы — самое время заняться утеплением своего жилища (если вы еще не сделали этого раньше). Ведь самые распространенные и привычные технологии утепления стен не совместимы ни с проливными дождями, ни с холодами. О том, как правильно приодеть свое пристанище в теплую шубу, нам рассказали Александр Пенов и Дмитрий Пантюхов.

ЕСЛИ УТЕПЛЯТЬСЯ, ТО ТОЛЬКО СНАРУЖИ

До сих пор можно встретить споры о том, можно ли утеплить стены своей квартиры изнутри. Для мастеровитых и привыкших на всем экономить граждан это большой соблазн — не надо тратиться на оплату труда промышленных альпинистов (а как без них утеплишься снаружи, если живешь не на первом этаже?), да и вообще все можно сделать самому. К сожалению, так просто не получится.

РОСА. Главный негативный персонаж, который всегда вспоминается при отговорах утепляться изнутри — это точка росы. На самом деле это всего лишь температура, при которой при заданной влажности конденсируется влага. Примерно так, как это можно наблюдать на зеркале и других прохладных поверхностях в ванной после принятия горячего душа. Считается, что оптимальная для проживания влажность в помещении — 55%. При ней точка росы составляет 10,7 градуса. То есть, если в вашей теплой квартире вдруг появится поверхность с такой температурой (или ниже), на ней сразу же начнут собираться капельки влаги. Это явление многим знакомо в виде "мокнущих" зимой из-за промерзания стен. А если утепляться изнутри, проблему можно только усугубить.

Ведь что происходит, когда на внутренней поверхности стены появляется слой утеплителя? Тепло из помещения перестает согревать стену. Она промерзает, и расположение точки росы смещается во внутреннюю сторону — к слою утеплителя, а то и внутрь него. И теперь даже ранее сухая стена становится мокнущей, а та, что мокла только в сильные холода, теперь течет ручьями весь холодный сезон. Самые очевидные последствия — грибок с плесенью. Кроме того, замерзающая в стене влага — это множество маленьких разрывов, которые постепенно разрушают конструкцию (как минимум расширяют уже имеющиеся щели).

БАРЬЕРЫ. Чтобы избежать таких последствий, при внутреннем утеплении стараются максимально снизить влажность в слое стены за утеплителем. Для этого используется качественный паробарьер, а также выбирается теплоизоляционный материал с наименьшей паропроницаемостью. Чем хуже дышит утеплитель, тем в данном случае лучше. Далее, следует озаботиться о снижении влажности в помещении с помощью принудительной вентиляции. И обязательно предварительно обработать стены антигрибковым составом.

НАОБОРОТ. Всех этих сложностей не будет, если сразу ориентироваться на внешнее утепление стен. Наружный слой утеплителя помогает лучше прогреть стену, и точка росы смещается к внешней поверхности. И если стена раньше мокла, она становится сухой. В этом случае не нужно ставить преграды на пути пара. В целом ко внутреннему утеплению следует прибегать только в крайнем случае, когда по каким-то причинам фасадные работы невозможны (например, вы живете в памятнике архитектуры). А уж владельцам малоэтажных загородных домов о внутреннем утеплении и задумываться незачем.



МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

В большинстве случаев жилые дома утепляются по "мокрой" технологии. Своим названием она обязана использованию смесей на водной основе. Альтернативный способ — вентилируемый фасад. В этом случае плиты теплоизолирующего материала крепятся дюбелями к стене, после чего закрываются панелями, надеваемыми на направляющие. В результате между панелями и утеплителем остается небольшое пространство, по которому гуляет воздух. Наличие вентиляции не дает скапливаться влаге, а к утеплителю не прилагается никакой механической нагрузки, так что можно не думать о его прочности, а выбирать по теплоизолирующим свойствам. Но основной объект применения такого подхода — это административные здания.

МОКРОЕ ДЕЛО. При "мокрой" технологии стена предварительно выравнивается и грунтуется. После чего к ней приклеиваются листы утеплителя, который дополнительно крепится еще и дюбелями (не менее восьми на 1 кв. м). Следующий этап — укладка армировочной сетки в слой специальной смеси. А дальше — фасадная штукатурка и, при желании, грунтовка и покраска. Эта многослойность диктует свои ограничения на скорость выполнения утепления — каждому слою нужно время для высыхания. Поэтому утеплить квартиру быстрее, чем за 2—3 дня, не получится. При этом даже легкий морозец может губительно сказаться на качестве результата. И здесь уже важна прочность утепляющего материала — он должен держать на себе несколько следующих слоев, подвергаясь при этом сильным ветровым нагрузкам.

УТЕПЛИТЕЛЬ. Обычно жилые дома утепляют пенополистиролом (пенопластом). Главный его конкурент — минеральная вата, которая обладает хорошей паропроницаемостью. С другой стороны, она легко набирает влагу, а намокнув, ослабляет свои теплоизоляционные свойства. Пенопласт же довольно безразлично относится к влаге, зато и пар пропускает заметно хуже. Для "мокрого" утепления лучше использовать плиты с плотностью 17—25 кг на 1 куб. м.

ЦЕНЫ. Утепление 1 кв. м стены многоквартирного дома пенопластом плотностью 25 кг/куб. м и толщиной 50 мм с применением декоративной штукатурки на минеральной основе (с учетом стоимости материалов) обойдется в сумму от 280 грн. Если вы вместо пятисантиметрового листа пенопласта возьмете плиты толщиной 100 мм, то цена вырастет до 320 грн за 1 кв. м.



Минеральная вата, как и прежде, обходится дороже — для нашего примера ее цена составит 440 грн за 1 кв. м. Утепление частного дома, как правило, обходится так же или чуть дороже — из-за более высоких требований к внешней отделке.

Пенопласт. Как правило, жилые дома утепляют именно им.

ПЕНА МЕЖДУ СТЕНКАМИ

У многих владельцев частных домов, построенных еще "по старой моде", есть неплохая альтернатива уже описанным технологиям утепления. Как раньше строили дом, если хотели сделать его красивым и теплым (по меркам эпохи дешевых энергоносителей)? Возводили "коробку" из обычного кирпича, делали небольшой воздушный зазор и выстраивали вокруг внешнюю стену — например, из красивого (для времен тотального дефицита) силикатного кирпича. В деталях что-то могло отличаться, но важно то, что в сельской местности не сосчитать домов, имеющих в стенах солидный зазор между "слоями" кирпича. "Вот бы эти полости заполнить чем-то теплоизоляционным", — наверное, однажды размечтался кто-то изобретательный. И возникла технология утепления с помощью карбамидно-формальдегидного пенопласта, более известного как жидкий пенопласт, или пеноизол.

ЗАЛИВКА. Технология вышла бесхитростной. Во внешней стене в шахматном порядке просверливаются малозаметные отверстия на расстоянии 1,5—2 м друг от друга. В них поочередно вставляются протянутые от специальной установки трубочки, через которые в полость и подается жидкий вспененный материал. Все происходит довольно быстро — за день два человека способны утеплить типичный трехэтажный коттедж. И выходит гораздо дешевле, чем при наружном утеплении плитными материалами. Так, в одной из компаний с вас возьмут 55 грн за каждый кв. м стены, если ширина проема между стенами — до 10 см включительно. За каждый сантиметр увеличения ширины полости цена кв. м растет на 5,5 грн.



СВОЙСТВА. Пеноизол изготавливается прямо на месте работ. Он способен заполнять собой любые полости, поэтому может использоваться и для утепления крыш, полов на лагах (то есть если под полом есть свободное пространство). При полимеризации и высыхании он не увеличивается в объеме, то есть не распирает стенки. Пеноизол не горит, а по теплоизоляционным свойствам как минимум на 10% превосходит пенопласт и минеральную вату. Но, в отличие от них, не может использоваться для внешнего утепления — его обязательно нужно куда-то наливать. Он не прочный: если наступить на слой засохшего пеноизола, он продавится и останется след, как на снегу.

Это гигроскопичный материал — он набирает влагу и отдает ее. То есть он не является таким барьером для выхода пара из помещения, как обычный пенопласт. И еще полезная особенность: в нем не заводится никакая "живность", и даже мыши его грызть не в состоянии.

Пеноизол. Недорогая находка для домов со "слоеными" стенами.

ЦЕМЕНТ, АКРИЛ ИЛИ СТЕКЛО

Утепление дома влияет даже на выбор штукатурки для его отделки. Самыми доступными по цене являются — на минеральной основе. Для их изготовления используются просто цемент и песок. Кроме дешевизны и легкости в использовании они обладают еще и таким преимуществом, как хорошая паропроницаемость. Есть и недостатки — они не очень устойчивы к воздействию внешней среды и в незащищенном состоянии недолговечны — особенно при повышенной влажности. Поэтому их обязательно нужно красить.

АКРИЛОВЫЕ. Более устойчивы к превратностям погоды штукатурки на базе полимера акрила. Отчего они гораздо более долговечны и не нуждаются в дополнительном окрашивании. Но зато акриловые штукатурки обладают низкой паропроницаемостью. Поэтому с минеральной ватой их лучше не использовать (они будут барьером, на котором станет скапливаться прошедшая через утеплитель влага).

СИЛИКАТНЫЕ. Еще долговечнее, чем акрилововые штукатурки, их коллеги на основе жидкого стекла. К тому же они способны самоочищаться, поскольку пыль остается строго на их поверхности и смывается первым же дождем. Из недостатков силикатных штукатурок — все та же низкая паропроницаемость.

СИЛИКОНОВЫЕ. Этого недостатка лишены силиконовые штукатурки с их хорошей паропроницаемостью в дополнение к достоинствам силикатных. Но зато они и дороже прочих.

Даже в учетом того, что в общей стоимости утепления доля штукатурки невелика, разница в общей цене может быть заметна. Например, если штукатурку на минеральной основе заменить на акриловую, стоимость квадратного метра увеличится на 30—40 грн. А выбрав силиконовую, вы удорожите "квадрат" на 60—70 грн.

СОБЕРИ ТЕРМОПАНЕЛЬ

У привычных "мокрых" технологий наружного утепления стен есть очевидные недостатки. Как уже говорилось, им противопоказаны даже небольшие и кратковременные заморозки. Они требуют времени на высыхание смесей, да и вообще трудоемки. А вот так, чтобы и в холод, и легко, и быстро... И самому, и не возиться с перемешиванием растворов. Для этого и придумали такую вещь, как термопанели.

Разнообразие. Термопанели есть под любые облицовочные материалы.

ВСЕ ГОТОВО. Термопанель представляет собой плиту утеплителя (чаще всего это пенопласт), к которой в заводских условиях прикреплена готовая внешняя отделка стены. Обычно это какой-то из вариантов фасадной плитки — под кирпич, под тот или иной вид камня и т. д. В продаже предлагаются варианты имитации чуть ли не всех облицовочных материалов и чуть ли не любых расцветок. Если нужного вам цвета не нашли — скорее всего, его вам смогут сделать под заказ. Панели относительно легкие — 1 кв. м может весить около 15 кг. Поэтому под облицовку ими не требуется фундамент, они прекрасно держатся на стене. Технология их монтажа довольно проста, все работы может выполнить и сам хозяин дома сотоварищи. Каждая новая панель заводится сбоку, как в замок, к уже висящей, что обеспечивает плотность покрытия и отсутствие мостиков холода. А к стене сооружение крепится на дюбелях, для которых в каждой панели на "швах" имитируемой "кладки" предусмотрены закладочные элементы. Потом швы заделываются цементной смесью, маскируя элементы крепления. Собирать конструкцию можно практически при любой погоде.

Панели с 20-миллиметровым слоем пенопласта и облицовкой под серый кирпич можно купить примерно по 240 грн/кв. м. А "квадрат" полноценного утеплителя толщиной 50 мм с таким же "кирпичом" обойдется уже в 270 грн. Если "кирпич" цветной — 300 грн. А если еще и с монтажом — то без малого 430 грн.

Монтаж. С ним без проблем справится любой мужик с руками.