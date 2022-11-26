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Главная » Новости » Культура » 2022 » Ноябрь » 26 » 10:16:32

Сьогодні 26 листопада День пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років

Сегодня, 10:16:32 330 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сьогодні 26 листопада День пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років

Незбагненне горе та трагедія українського народу. В ті роки керівництво радянської росії вчинили ще один злочин проти людства - влаштували штучний Голодомор. 
 
Та попередники путінського режиму, маючи намір знищити нашу націю, офіційно заперечувало факт масової смертності в Україні від голоду і відмовлялися від благодійної допомоги, яку пропонували країни світу, часто — за сприяння українців-емігрантів.  
 
У самому радянському союзі десятиліттями було заборонено згадувати про жертв Голодомору — жодних публічних розмов, жодних почестей пам'яті безневинно вбитих.
 
Лише з розпадом того тоталітарного режиму вже в незалежній Україні стали можливими церемонії пам'яті жертв Голодомору.
 
росія завжди намагалися нас знищити, як і зараз, випробовуючи українців кривавою війною. Не вдалося тоді - не вдасться і зараз! Не буде лише росії. 
 
Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо.
Тэги: день памяти, праздники, Голодомор
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