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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Декабрь » 16 » 00:34:30

В Железном Порту произошел взрыв в гостинице Solemar, где проживали работники ФСБ

Сегодня, 00:34:41 280 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Железном Порту произошел взрыв в гостинице Solemar, где проживали работники ФСБ

В Железном Порту на Херсонщине произошел "хлопок" в отеле, в котором любили проживать работники ФСБ России.
 
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, опубликовавший видео с места событий после "хлопка".
 
"Временно оккупированный Железный Порт, был отель – нет отеля. Сообщается, что там любили проживать фсбешники", – говорится в заявлении Братчука.
 
В Telegram-каналах пишут, что речь идет об уничтожении гостиницы Solemar, где квартировались российские оккупанты. Инцидент там произошел в ночь на 15 декабря.

Отметим, что ситуацию не комментировали ни украинская, ни российская стороны.





Напомним, "хлопок" раздавался и во временно захваченном Мелитополе 10 декабря. Инцидент произошел в ресторане базы отдыха "Привал охотника", где жили российские оккупанты.
 
Уже на следующий день взрывы прогремели в оккупированной Кадиевке в Луганской области, а именно – в гостинице, где расположились бойцы ЧВК "Вагнер".
 
Позже в Генштабе ВСУ подтвердили удары по российским оккупантам в Мелитополе и в Кадиевке, в результате которых враг понес потери.
Тэги: взрыв, Железнодорожный порт
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