В Железном Порту произошел взрыв в гостинице Solemar, где проживали работники ФСБ

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Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, опубликовавший видео с места событий после "хлопка".

"Временно оккупированный Железный Порт, был отель – нет отеля. Сообщается, что там любили проживать фсбешники", – говорится в заявлении Братчука.

В Telegram-каналах пишут, что речь идет об уничтожении гостиницы Solemar, где квартировались российские оккупанты. Инцидент там произошел в ночь на 15 декабря.



Отметим, что ситуацию не комментировали ни украинская, ни российская стороны.











Напомним, "хлопок" раздавался и во временно захваченном Мелитополе 10 декабря. Инцидент произошел в ресторане базы отдыха "Привал охотника", где жили российские оккупанты. Отметим, что ситуацию не комментировали ни украинская, ни российская стороны.Напомним, "хлопок" раздавался и во временно захваченном Мелитополе 10 декабря. Инцидент произошел в ресторане базы отдыха "Привал охотника", где жили российские оккупанты.

Уже на следующий день взрывы прогремели в оккупированной Кадиевке в Луганской области, а именно – в гостинице, где расположились бойцы ЧВК "Вагнер".

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили удары по российским оккупантам в Мелитополе и в Кадиевке, в результате которых враг понес потери.

В Железном Порту на Херсонщине произошел "хлопок" в отеле, в котором любили проживать работники ФСБ России.