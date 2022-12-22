Фото ресторана Шеш-Беш в Донецке, где были ранены Рогозин и Хоценко













Как сообщалось, помощник Дмитрия Рогозина и охранник председателя правительства аннексированной ДНР погибли в обстреле в донецком ресторане «Шеш-Беш».

Снимки от Reuters.Как сообщалось, помощник Дмитрия Рогозина и охранник председателя правительства аннексированной ДНР погибли в обстреле в донецком ресторане «Шеш-Беш».

Во время обстрела донецкого ресторана «Шеш-Беш», где Дмитрий Рогозин отмечал вчера день рождения, погибли два человека. Рогозин заявил, что один из них — его помощник, но не назвал имя. РБК пишет, что это Михаил Бридасов. Второй погибший — охранник председателя правительства аннексированной ДНР Виталия Хоценко.

Baza пишет, что, по предварительной информации, при обстреле легкие ранения получили жены Рогозина и Хоценко. Всего по данным издания пострадали семь человек, включая самого Рогозина и Хоценко.

Украина подтвердила удар по Рогозину

В Госпогранслужбе Украины тем временем подтвердили удар по ресторану и заявили, что он стал «уведомлением» Рогозину о незаконном пересечении границы.

«Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его передали во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи. Пограничная служба призывает россиян не нарушать украинское законодательство, ответственность обязательно наступит!», — сказано в сообщении.

При обстреле ресторана были ранены Рогозин, «глава правительства ДНР» Хоценко, помощник депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева Иван Калегин и самоназначенный мэр оккупированной Горловки Иван Приходько. Также пострадал бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников, пишет Baza. По данным СМИ, два человека погибли.

В сети появились фотографии из ресторана Шеш-Беш в оккупированном Донецке, где вчера были ранены экспредседатель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и так называемый глава правительства "ДНР" Виталий Хоценко.