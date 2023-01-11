Як вибрати червону рибу з ікрою: на що треба звернути увагу в магазині

Що треба знати?

Справжня ікра горбуші - помаранчевого або світло-оранжевого кольору, діаметр ікринок - 3-5 мм. Ікра нерки дрібніша, діаметром близько 3 мм, яскраво-або темно-червона, з гіркуватістю. Ікра кети велика - близько 7 мм, янтарно-оранжевого кольору, дуже ніжна. Ознаками штучної ікри є низька ціна, ідеально круглі ікринки без очей зародків, різкий запах оселедця і те, що ікринки прилипають до зубів.