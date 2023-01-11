Як вибрати червону рибу з ікрою: на що треба звернути увагу в магазині

Щороку чоловік моєї родички замовляє у приватного підприємця форель до новорічного столу. Рибу вибирає сам, і неодмінно з ікрою! Тому що навчився на вигляд риби визначати той екземпляр, в якому найімовірніше є ікра. Він дав мені кілька порад щодо вибору червоної риби та ікри, і я ділюся ними з читачами «ЖЖ інфо»
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Розгляньте рибину
У магазині можна звернути увагу на етикетку із зазначенням часу, коли форель виловили. Якщо це вересень-жовтень, мабуть, у ній буде ікра.
Важливо вибрати саме самку форелі. Вона має характерні відмітні ознаки: невелику голову, широкий ніс, закритий рот (передні зуби приховані), анальний плавець, що виступає.
Якщо всередині рибини є ікра, її тулуб буде округлішим, а живіт навпомацки щільний і повний.
Зрозуміло, що краще вибрати більшу рибину, адже форель вагою до кілограма ще не вступила в період розмноження. Звичайно, чим більша червона риба, тим більше в ній ікри. Так, у двокілограмовій форелі ікринок буде близько 200 грамів, у трикілограмовій – близько 400-700 грамів. Варто взяти саме форель вагою 3 кіло і довжиною не коротше 30 см.
Якщо вам не пощастило
Якщо рибину з ікрою знайти не вдалося, ікру можна купити окремо. Тільки вибирайте її теж з розумом.
Якщо хочете мати на святковому столі справжню, а не штучну ікру, запам'ятайте кілька ознак якісної ікри:
- по-перше, на кришці баночки має бути маркування, нанесене лазером або видавлене зсередини. До того ж бляшана банка при струшуванні має булькати;
- по-друге, у списку інгредієнтів повинні значитися власне ікра та сіль (її обсяг має становити не більше ніж 6 відсотків від ваги ікри). Допустима присутність двох консервантів;
- по-третє, має бути вказівка, що ікра 1-го ґатунку (ікра лососева зерниста, вид риби - кета, горбуша, нерка). Ікринки повинні бути цілісні, одного кольору, без сторонніх включень, трохи вологими, без рідини.
Зрештою, обов'язково зверніть увагу на адресу, надруковану на баночці, наявність ГОСТу або ТУ, дату виготовлення та термін придатності.
Що треба знати?
Справжня ікра горбуші - помаранчевого або світло-оранжевого кольору, діаметр ікринок - 3-5 мм. Ікра нерки дрібніша, діаметром близько 3 мм, яскраво-або темно-червона, з гіркуватістю. Ікра кети велика - близько 7 мм, янтарно-оранжевого кольору, дуже ніжна. Ознаками штучної ікри є низька ціна, ідеально круглі ікринки без очей зародків, різкий запах оселедця і те, що ікринки прилипають до зубів.
Як «освіжити» ікру
Вирішила я недавно делікатесом гостей пригостити, купила баночку ікри. Відкрила, а вона якась негарна на вигляд, хоч і смачна. Термін придатності в нормі, але ікринки начебто злипаються. Я промила ікру газованою мінералкою, і вона стала більш пружною. Колись я читала, що підсохлу ікру таким чином освіжати можна. Спосіб спрацював!
Іноді ми самі ікру солимо. Якщо вона виходить недосоленою - я її підсолюю дрібною сіллю, перемішую і даю постояти при кімнатній температурі. А якщо ікра виходить надто солоною, заливаю її теплою кип'яченою водою, через п'ять хвилин відкидаю на друшляк і остуджую.
Оленка Зуєва