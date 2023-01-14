Почему «самообстрелы» зенитными ракетами ПВО — бред?

"Самострелы зенитными ракетами" это абсолютный аналог "луганского кондиционера" — оправдание, рассчитанное на наивных безграмотных. К этому безграмотному оправданию прибегают, когда нужно оправдать невыгодные для себя ракетные удары, например, по гражданским объектам (военное преступление) или по рандомным местам (бессмысленная трата ракет).

Итак, краткие тезисы, которые будут дальше развернуты:

1) Зенитные ракеты (ЗУР) имеют гораздо более слабую боевую часть (БЧ), нежели баллистические и крылатые ракеты.

2) Основное действие ЗУР — шрапнельное или осколочное, а не фугасное.

2) ЗУР не взрываются об удара об землю, т.к. в них нет контактного взрывателя, а бризантные взрывчатые вещества (ВВ) не взрываются от удара.



Если на месте ракетного удара появляется большая воронка — сразу знайте, версия о зенитных ракетах является бредом. Вот, например, ракетный удар по "мосту Кличко" в Киеве.

После удара образовалась воронка диаметром около 7 метров. Что нам может сказать это воронка?



Дело в том, что масса боевой части (ВВ) (взрывчатка (ВВ) и осколки/шрапнель) у зенитных управляемых ракет (ЗУР) колеблется от где-то от 10 кг до 100 кг:

самые мощные ЗУР имеются у системы С-300 (масса БЧ от 100 до 133 кг), причем стоит понимать, что в БЧ ЗУР большинство веса приходится на массу осколков, а не на массу ВВ (например, в ЗУР «Панциря» масса ВВ составляет 28% от массы БЧ),

масса БЧ ЗУР «Бука» еще меньше — до 70 кг,

у «Осы» — вообще 15 кг (что примерно соответствует весу 120-мм мины).



Основное поражающее действие фугасных авиабомб, крылатых и баллистических ракет — это фугасное действие, в то время как основное поражающее действие ЗУР — осколочное или шрапнельное. Чтобы уничтожить воздушную цель ЗУР взрывается на некотором расстоянии от цели и поражает-повреждает её осколками или шрапнелью. Как это происходит, наглядно можно увидеть в данном видео с С-125 в главной роли:



Давайте теперь сравним, какие воронки оставляют фугасные авиабомбы. ФАБ массой 250 кг оставляет воронку диаметром 6-8 м, а ФАБ массой 500 кг оставляет воронку диаметром 8-12 кг. Обратите внимание, что речь идет про грунты средней плотности. Т.е. при взрыве на более плотных грунтах, или например, при наличии твердого покрытия (асфальт, плитка и т.д.) на месте попадания, размер воронки будет меньше. Ибо размер воронки зависит не только от мощности БЧ и крепости грунтов, но и тем, насколько глубоко проникнет бомба/ракета в глубину перед взрывом (чем более она углубится в землю — тем больше будет размер воронки, если произойдет, например, воздушный подрыв — то воронки вовсе не будет).

Т.е. размер воронки в 7 метров с учетом твердого покрытия, соответствует воронке от ФАБ-500. А чему соответствует мощность ФАБ-500? А она соответствует ракете с БЧ от 200 до 400 кг. Т.е. ни о каких зенитных ракетах, (максимальная масса БЧ которых 150 кг у ЗУР С-300) речи идти не может.



Недавно появилось видео, на котором российский дрон-камикадзе «Ланцет-3» уничтожает две украинские пусковые установки ЗРК С-300ПТ в 14 километрах от Запорожья [47.80951, 35.42092].







А вот для сравнения как выглядит взрыв 750 кг пластида — установки разминирования УР-77 и заряда разминирования. В отличие от взрыва С300, после подрыва 750 кг взрывчатого вещества образовалась воронка шириной ок. 5 метров, а от самой машины ничего не осталось.







Видео с подрывом С300 интересно тем, что на нем четко видна детонация ЗУР. Похоже на взрывы в Днепре и Киеве? Ну может для слепых и похоже. И после детонации самых мощных ЗУР из всех имеющихся нет НИКАКОЙ вообще воронки от взрыва. Ах, да, можно придумать очередное унылое оправдание, мол это нештатная детонация БЧ, только вот если бы ЗУР упала на землю и взорвалась, это была бы точно такая же нештатная детонация. ЗУР с бризантными ВВ не взрываются при ударе об землю, ибо у них НЕТ КОНТАКТНОГО ВЗРЫВАТЕЛЯ, и это не динамит, который может взорваться от сильного удара.

Контактные взрыватели — это взрыватели с ударным механизмом, на ЗУР же установлены радиовзрыватели, и подрыв производится по сигналу радиовзрывателя - взрывательного устройства на некотором удалении от воздушной цели.



Если подрыва не произошло, то происходит самоликвидация ракеты с помощью системы аварийной ликвидации.

Описание системы ликвидации ЗУР 9М83

Итак, резюмируем:

Описание системы аварийной ликвидации ЗУР 9М82

1) Подрыв ЗУР производит радиовзрыватель - взрывательное устройство в воздухе на некотором расстоянии от воздушной цели, дабы облако осколков.

2) Если подрыв ЗУР не был произведен ВУ, то происходит самоликвидация ракеты с помощью системы аварийной ликвидации.

3) Если самоликвидация ракеты не произошла, то при падении на землю подрыва не происходит, в силу отсутствия контактного взрывателя и свойств бризантных ВВ (бризантные ВВ устойчивы к механическому воздействию [удар, трение] и имеют невысокую чувствительность к тепловому воздействию).

Есть исключение. Возможность нанесения ударов по наземным целям существует у С-300ПМ2 (с цифровой системой управления), которая была принята ВС РФ на вооружение в 1997 г. Данную возможность ВС РФ неоднократно демонстрировали на учениях, а в последствии и на российско-украинской войне. У Украины данной системы на вооружении нет.