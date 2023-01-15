Ударные вертолеты AH-64 «Apache» Великобритания передаст Украине - the Mirror

Британское издание The Mirror со ссылкой на источника в министерстве обороны пишет, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение о поставке ударных вертолетов AH-64E Apache после передачи очередного пакета военной помощи Украине, в который вошли танки Challenger 2



По данным По данным The Mirror , после обучения украинских экипажей по управлению летной техникой всего на нужды ВСУ будут отданы до четырех единиц «Апачей» из состава армейской авиации британской армии, оснащённых противотанковыми управляемыми ракетами Hellfire.

Насколько вероятен такой вариант?

Учитывая то, что техника советского производства, которую собирали для ВСУ, практически иссякла, для борьбы с российскими окупантами и террористами закономерным шагом стала поставка вооружения западного производства.

Сейчас члены Североатлантического блока начали заявлять о передаче основных боевых танков и более современных артиллерийских систем для усиления возможностей украинской армии.

Поэтому вероятность поставки ударных вертолетов производства стран НАТО довольно высока. К тому же британцы уже передали ВСУ вертолеты Sea King WS-61 в ноябре прошлого года.

Что не так?

Однако, само издание The Mirror — это таблоид, публикуемая информация в котором всегда требует огромной доли скепсиса и перепроверки данных.

В статье указан неназванный источник в минобороны Великобритании, поведавший о предстоящей передаче наиболее современных «Апачей» в составе британской армии, модернизация ещё 36 которых с версии D до Е будет завершена только к лету 2024 года.

Сейчас 14 АН-64Е есть в составе 3 и 6 полков 1 бригады армейской авиации Армии Великобритании на аэродромах Миддл-Уэллоп и Уоттишэм. Крайне маловероятно, что британцы отдадут только модернизированные «Апачи», эксплуатация которых запланирована до 2040 года.

Наиболее возможным вариантом в случае передачи являются находящиеся на хранении 16 вертолетов версии D.

Чем хороши вертолёты «Апачи»?

​​​​​ПТУР Hellfire, стоящие на вооружении АН-64 позволяют проводить массированный залп по наземным целям, на достаточном расстоянии, используя автономное или внешнее целеуказание, что осложняет поиск и поражение летной техники.

И при идеальных условиях отсутствия или расхода боезапаса ЗРК или ПЗРК управляемые ракеты Hellfire могут нести серьезную угрозу для российской бронетехники.



Из дополнительных систем вооружения, для ближнего боя: одна из лучших в своем классе 30-мм автоматическая пушка M230 с боезапасом 1200 снарядов, неуправляемые ракеты, а для самообороны от воздушного противника – AIM-92 Stinger.

Кстати AH-64D Longbow – это не последняя модернизация, с 2011 года машины проходят обновление до версии AH-64E Guardian. Все ее возможности не раскрывают, а из известного то, что Apache научился управлять беспилотниками и встроен в автоматизированные системы управления.



Многие называют одной из основных проблем в передаче современной западной техники Украине время на обучение экипажей. Однако данная ситуация легко решается наличием уже подготовленных, опытных пилотов в рядах ВСУ, постепенно будут обучены и другие украинские экипажи.

Характеристики AH-64D Longbow

Экипаж: 2 человека

Максимальный взлетный вес: 10433 кг

Мощность силовой установки: 1890 л.с. (1409 кВт)

Крейсерская скорость: 265 км/ч

Практический потолок: 6,1 км

Боевой радиус: 450 км

Цена вертолета Apache?

Но и такая цена не останавливает покупателей по всему миру, кроме США Apache эксплуатируется в 15 странах, а всего было произведено более 2400 AH-64.

Следует отметить, что Apache это более чем дорогостоящий вертолет. Цена за один современный Apache для, ориентировочно, составляет более 60 млн долл. Но для иностранных стран цена традиционно выше. К примеру, в 2019 году Марокко заказывал 36 единиц AH-64E с сопутствующим вооружением и услугами за 4,25 млрд долл.Ударный вертолет AH-64 Apache действительно может усилить Вооруженные Силы Украины. А так как он создавался для того, чтобы уничтожать российские танки и бронетехнику в Европе, Apache может качественно помочь украинским военным в борьбе против армии РФ