За 11 місяців війни вартість борщового набору в Україні зросла на 21,22%

Як вплинула війна на ціни базових продуктів?

Про це свідчить свіжий «індекс борщу» від BRDO. Під час підрахунку індексу, використовувались дані порталу про фінанси та інвестиції від Мінфін щодо середньомісячних цін на продукти. На жаль, наразі неможливо підтвердити актуальність індексу для регіонів України, що перебувають у зоні активних бойових дій, або знаходяться під окупацією.99,2 грн — стільки 13 січня 2023 року коштуватиме порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом. Порівняно з 24 лютого 2022 року — 81,84 грн – ціна зросла на 21,22 %Всі інгредієнти борщу суттєво змінили ціну. Найбільше зросла вартість м’яса (+63,67%).Відчутне здорожчання м'ясних продуктів наразі обумовлюється вартістю кормів, зменшенням поголів’я, а також проблемами в енергетичному секторі. Вони зокрема впливають на здатність виробників зберігати як сировину, так і готову продукцію.Далі за шкалою подорожчання — сметана та морква., але натомість, зменшилась ціна інших овочів — картоплі, капусти та буряка.