Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина и его пособника Лукашенко

«Парламент заявляет, что зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других украинских городах, свидетельствуют о жестокости войны и подчеркивают важность скоординированных международных действий для привлечения виновных к ответственности в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении Европарламента.

По мнению депутатов, создание такого трибунала «заполнит вакуум» в международном правосудии, поскольку сейчас Международный уголовный суд не может расследовать преступления в Украине.

Депутаты подчеркивают, что трибунал должен будет вести расследование не только в отношении президента России Владимира Путина и российского руководства, но также в отношении лидера Беларуси Александра Лукашенко и его соратников.

За создание трибунала проголосовали 472 депутата, против — 19, еще 33 парламентария воздержались. Создание трибунала, как считают депутаты, «заполнит вакуум в международном правосудии» и дополнит усилия Международного уголовного суда, который не может расследовать преступление агрессии в Украине. «Парламент твердо убежден, что создание специального трибунала пошлет очень четкий сигнал как российскому обществу, так и международному сообществу о том, что президент Путин и российское руководство могут быть осуждены за преступление агрессии на Украине», — говорится в заявлении Европарламента. Депутаты также отметили, что Запад не может восстановить прежние отношения с Россией, пока страной руководит Путин. Суд в Гааге Украинские чиновники с прошлой весны пытаются убедить своих западных союзников создать специальный трибунал для суда над руководством России. В конце прошлого года специальный суд, который сможет судить российское руководство, призвали создать в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр юстиции Германии Марко Бушман. Сейчас расследованием преступлений в Украине занимается Международный уголовный суд в Гааге. Как отмечали украинские чиновники, МУС может судить только напрямую ответственных за конкретные преступления, что затруднит преследование высокопоставленных чиновников.

Европарламент на очередном заседании большинством голосов поддержал создание специального международного трибунала для политического и военного руководства России с целью расследования преступлений, совершенных в Украине. Об этом говорится на сайте Европарламента.