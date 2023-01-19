Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина и его пособника Лукашенко

Европарламент на очередном заседании большинством голосов поддержал создание специального международного трибунала для политического и военного руководства России с целью расследования преступлений, совершенных в Украине. Об этом говорится на сайте Европарламента.
«Парламент заявляет, что зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других украинских городах, свидетельствуют о жестокости войны и подчеркивают важность скоординированных международных действий для привлечения виновных к ответственности в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении Европарламента.
По мнению депутатов, создание такого трибунала «заполнит вакуум» в международном правосудии, поскольку сейчас Международный уголовный суд не может расследовать преступления в Украине.
Депутаты подчеркивают, что трибунал должен будет вести расследование не только в отношении президента России Владимира Путина и российского руководства, но также в отношении лидера Беларуси Александра Лукашенко и его соратников.
За создание трибунала проголосовали 472 депутата, против — 19, еще 33 парламентария воздержались.
Создание трибунала, как считают депутаты, «заполнит вакуум в международном правосудии» и дополнит усилия Международного уголовного суда, который не может расследовать преступление агрессии в Украине.
«Парламент твердо убежден, что создание специального трибунала пошлет очень четкий сигнал как российскому обществу, так и международному сообществу о том, что президент Путин и российское руководство могут быть осуждены за преступление агрессии на Украине», — говорится в заявлении Европарламента.
Депутаты также отметили, что Запад не может восстановить прежние отношения с Россией, пока страной руководит Путин.
Суд в Гааге
Украинские чиновники с прошлой весны пытаются убедить своих западных союзников создать специальный трибунал для суда над руководством России. В конце прошлого года специальный суд, который сможет судить российское руководство, призвали создать в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр юстиции Германии Марко Бушман.
Сейчас расследованием преступлений в Украине занимается Международный уголовный суд в Гааге. Как отмечали украинские чиновники, МУС может судить только напрямую ответственных за конкретные преступления, что затруднит преследование высокопоставленных чиновников.