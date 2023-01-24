Інфляція в Європі та робота за кордоном – прогнози на 2023 рік

2022 рік завершується в умовах найвищої інфляції за останні роки. Наслідки відчутні по всій Європі. Тема роботи за кордоном обговорюється все частіше. Інфляція в Європі та робота за кордоном – які прогнози на 2023 рік?

Робота за кордоном на тлі інфляції — дані europa.jobs

На початку 2022 року кількість користувачів нашого порталу зросла в рази . Перша хвиля зростання припала на березень, на початку російського вторгнення в Україну. У наступні місяці також було зафіксовано рекордну кількість користувачів порівняно з минулим роком.

. Перша хвиля зростання припала на березень, на початку російського вторгнення в Україну. У наступні місяці також було зафіксовано рекордну кількість користувачів порівняно з минулим роком. У жовтні кількість нових користувачів на сайті зросла на 148% . Можна зробити висновок, що інфляція вплинула на рішення людей, які досі не користувалися порталами вакансій.

. Можна зробити висновок, що інфляція вплинула на рішення людей, які досі не користувалися порталами вакансій. Збільшення кількості опублікованих пропозицій про роботу було зафіксовано в період з липня по жовтень 2022

Майже на 200% збільшення кількості заявок за останні 3 місяці порівняно з минулим роком за той же період

за останні 3 місяці порівняно з минулим роком за той же період Зросла активність на інших мовних версіях ( іспанською, англійською, хорватською та українською мовами)

мовами) Найбільше пропозицій про роботу було опубліковано з Німеччини, Нідерландів, Бельгії та скандинавських країн (тобто де % інфляції нижчий).



За даними міжнародного порталу з працевлаштування europa.jobs трафік на багатьох мовних версіях значно збільшився: загалом на 148-200% Це доводить, що інфляція є проблемою глобального масштабу. Жителі Польщі, Іспанії та Хорватії знаходяться в процесі пошуку кращої роботи, яка гарантувала б гідний заробіток і умови. Ми припускаємо, що найближчими місяцями кількість економічних мігрантів знову зросте.

Що кажуть експерти?

На думку експертів, ситуація на європейському економічному ринку покращиться лише у 2024 році.

Серед багатьох думок експертів з економіки ЄС можна виділити одну провідну думку – пік інфляції припаде саме на 2023 рік. Найбільше це відчують економіки країн Центральної Європи. Економічне зростання сповільниться в Німеччини та Швеції.

Крім того, ринок буде боротися зі своєрідною стагнацією, стосовно рівня безробіття. У найближчі кілька років відсоток безробіття, швидше за все, залишиться на тому ж рівні або трохи зросте. В основному це пов’язано зі зростанням цін, що зумовлює підвищений попит на підвищення зарплати, що, на жаль, за нинішньої інфляції може собі дозволити не кожен роботодавець.

Тут мова йде про загальноєвропейський масштаб.

Інфляція в Європі - ситуація в окремих країнах

Нідерланди

Нідерланди б'ють власні рекорди, коли йдеться про % інфляції. За останні місяці зафіксоване найбільше зростання цін на продукти харчування та найвищі показники інфляції за останні 30-40 років. У найближчі 2 роки ситуація зміниться, а попит на працівників (особливо у весняно-літній період) залишиться на високому рівні.

Німеччина

Німеччина залишається на першому місці серед країн за кількістю відкритих вакансій. Однак це не змінює того факту, що Німеччина теж бореться з інфляцією. Водночас очікується, що попит на тимчасових працівників у Німеччині не зміниться

Ірландія

Інфляція в Ірландії призвела до зниження промислового виробництва (приблизно на 30% порівняно з 2021 роком). Існуюча ситуація може призвести до зростання % безробіття, а отже, до зниження попиту на тимчасових працівників.

Франція

Ситуація у Франції схожа на ситуацію в Німеччині. Рівень інфляції дуже високий, але, незважаючи на це, роботодавці борються з проблемою нестачі кваліфікованих кадрів. Попит на працівників залишається на високому рівні.

Бельгія

Інфляція в Бельгії рекордно висока. Проте прогнози на 2023 рік не передбачають зниження попиту на іноземних працівників.

Навіть стабільні економіки борються з високою інфляцією. Слід визнати, що рівень інфляції в скандинавських країнах у кілька разів нижчий, ніж, наприклад, у Польщі. Незважаючи на це, зростання цін на продукти харчування в середньому становить близько 13% порівняно з минулим роком (у Польщі цей % становить 15,6%).

Великобританія

Перша хвиля кризи у Великобританії припадає на Brexit. Багато людей вирішили покинути країну з виходом Англії з ЄС. Зараз відбувається чергова хвиля кризи. З липня по вересень кількість зайнятих скоротилася майже на 52 000, що сприяло зростанню рівня безробіття. Експертні прогнози на 2023 рік не виглядають багатообіцяючими: ціни, інфляція та рівень безробіттня будуть зростати, відсутність робочих місць у сфері громадського харчування/готелів.

Прибалтика

Литва, Латвія, Естонія - на жаль, у випадку зі згаданими країнами інфляція сприятиме великій міграційній хвилі на рубежі 2022-2024 років. Найбільше постраждають менш стабільні економіки (де, наприклад, значна частина бюджету залежить від сектору туристичних послуг, який різко впав під час інфляції). Жителі цих країн вже почали (згідно з наведеними вище даними europa.jobs) шукати роботу за кордоном.

Що загалом?

Зважаючи на прогнози експертів, у 2023 році ми все ще будемо мати справу з інфляцією, але трохи ослабленою. Уникнути подальшого зростання цін неможливо, тому вже зараз можна розглядати пошук роботи за кордоном. На ринку праці залишається високий попит на тимчасових працівників.