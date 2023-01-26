Почему украинским чиновникам запретили выезд за границу

"Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – прокомментировал это решение президент Владимир Зеленский.

Чиновники под колпаком. Почему для государственных служащих закрыли границу

"На мой взгляд, это более эмоциональное решение, чем государственное. С его введением может возникнуть множество проблем двойного понимания норм, — продолжает Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры". По мнению собеседника Фокуса, это решение еще более ухудшит ситуацию с пересечением границы и нанесет значительный ущерб бизнесу и волонтерам.

Армия невыездных. Кому теперь нельзя отдыхать за границей

члены Кабинета Министров Украины и заместители министров,

руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители,

руководитель Офиса Президента Украины и его заместители,

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом Украины, и их замы,

глава СБУ и его заместители,

председатель и члены Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию,

председатель и члены Счетной палаты,

председатель и члены Центральной избирательной комиссии,

председатель и члены других государственных коллегиальных органов,

секретарь СНБО и его заместители,

народные депутаты Украины,

уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители,

глава Нацбанка и его заместители,

постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители,

главы местных государственных администраций и их заместители,

судьи Конституционного суда Украины, судьи, прокуроры,

руководители других госорганов и их заместители,

руководители структурных подразделений госорганов,

работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.

Доступны не всем. Почему командировки за границу разрешены только чиновникам

Однако есть некоторые исключения. Димитрий Стриченко уточняет, что пересечение государственной границы разрешено военнообязанным в следующих случаях:

перевозка медицинских грузов, гуманитарной помощи для нужд Вооруженных Сил,

перевозка населения Украины,

международные перевозки,

перевозки по железной дороге,

участие в официальных международных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.

Проторенный путь. Зачем собираются проверить законность решений о выезде за границу

Впоследствии, по словам собеседника Фокуса, для таких поездок утвердили следующие условия:

получение статуса волонтера или участника благотворительной организации,

необходимость предоставления копий договоров, подтверждающих договоренности с представителями иностранной страны о готовности отгрузки гуманитарной помощи.

Свежее решение СНБО ограничивает поездки должностных лиц за рубеж только служебными командировками. Почему приняли такое решение, на кого распространяется запрет и что означают грядущие проверки ранее выданных украинцам разрешений на выезд?Скандалы и так называемые "компроматы", озвученные в СМИ и соцсетях, подняли информационную волну, в результате которой произошла уже известная кадровая чистка в Офисе президента, правительстве и в областях. Кроме того, президент Владимир Зеленский ужесточил правила выезда за границу для чиновников, кроме случаев служебной командировки. Соответствующие изменения вводит в действие указ президента Украины №27/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2023 года "О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения".Очевидно, что запрет распространяется, в том числе, и на женщин, так как в тексте документа отсутствуют замечания относительно пола, возраста и состояния здоровья тех, кого касаются нововведения. Возможно, определенные уточнения появятся в изменениях к "Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины", утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года №57, которые в течение пяти дней после обнародования вышеупомянутого указа президента поручили разработать Кабмину.Резонансный запрет выезда за границу для чиновников для многих стал неожиданностью. Совпадение этого решения с началом чистки рядов в институтах власти наталкивает на мысль, что эта мера должна стать предотвращением бегства за границу скомпрометировавших себя чиновников.Яна Михайлюк, адвокат, советник TOTUM LF, считает, что вопрос носит политический характер и связан со скандальными заявлениями в СМИ по поводу отдыха за границей определенных госслужащих во время войны, поскольку госслужащие, забронированные за органами государственной власти, могли выезжать за границу в отпуск или командировку.В частности, из публикаций в соцсетях СМИ стало известно об отдыхе в Испании на новогодние праздники заместителя генпрокурора Украины Алексея Симоненко. Отпуск за границей стоил ему должности. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ об увольнении Симоненко 24 января.Кроме того, громкий резонанс вызвал роскошный отдых пресс-офицера Госпогранслужбы Иванны Плантовской во Франции, о котором общественности стало известно после появления соответствующих фото Плантовской в соцсетях. С точки зрения общества, подобная манифестация роскошной жизни недопустима со стороны официального лица во время борьбы Украины с российской агрессией.По мнению Димитрия Стриченко, юриста ООО ЮКК "Де-юре", решение СНБО стало подтверждением солидарности с военнослужащими. "Ведь о каком единстве можно говорить, когда отпуска тех, кто ценой своей жизни обеспечивает сохранение чиновниками их должностей, предусмотрены исключительно в случае болезни, ранения и беременности", — подчеркивает собеседник Фокуса.Но есть и другое мнение. Собеседники Фокуса в госорганах не публично выражают недовольство этим неожиданным решением, которое считают неправовым, нелогичным и ущемляющим права и свободы граждан — прежде всего, женщин, чьи семьи разделены — дети или пожилые родители находятся за границей. Однако, возможно, именно выезд женщин к близким родственникам может быть отдельно урегулирован в постановлении от 27 января 1995 года №57, изменения к которому должен разработать Кабмин.Напомним, что и ранее к урегулированию выезда за границу во время войны вышеупомянутым постановлением были вопросы. В частности, ранее в комментарии Фокусу Ростислав Кравец отметил, что в Украине не существует ни одного нормативного акта, запрещающего мужчинам выезжать за границу, кроме вышеупомянутого постановления Кабмина от 27 января 1995 года №57. Но, по мнению собеседника Фокуса, такие ограничения должны вводиться только законом, соответственно, происходящее находится вне правового поля, а Госпогранслужба превышает свои полномочия.Запрет выезда за границу касается достаточно широкого круга должностных лиц. В перечень СНБО попали:"По данным Нацагентства Украины по вопросам госслужбы, по состоянию на 30 сентября 2022 года в Украине работает более 34 тыс. госслужащих мужского пола. Конечно, не все они забронированы в установленном порядке. Но до этого момента забронированные госслужащие могли выезжать за границу не только в командировку, а и в отпуск", — комментирует Яна Михайлюк.Димитрий Стриченко добавляет: количественно вычислить эту цифру очень сложно, поскольку статистические подсчеты не часто обновляются, однако ориентировочно можно говорить о 500 тыс. лиц. То есть, это те, кого напрямую касается введенный указом запрет на выезд.Однако всем этим людям не запрещается выезжать за границу в служебную командировку. Как объясняет Фокусу Яна Михайлюк, командировка должна оформляться соответствующим приказом руководителя. Но для окончательного понимания механизма следует дождаться изменений в Постановление КМУ "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", о котором шла речь выше."Работники пограничной службы будут проверять распоряжения о командировках за границу и документы, подтверждающие связь работника с соответствующим структурным подразделением, – продолжает Димитрий Стриченко. — В частности, будут учитываться цель поездки, продолжительность и место, куда направляется лицо".Свободу передвижения чиновников несколько ограничили только спустя почти год после начала полномасштабной войны с Россией. Между тем, другие военнообязанные граждане Украины с начала российского вторжения легально не имеют возможности уехать из страны даже в командировку."Указ, в первую очередь, касается представителей центральной власти, поскольку для руководителей местного самоуправления ситуация не меняется — мэры городов и по сей день выезжали за границу в командировку исключительно по согласованию областных военных администраций", — рассказывает Оксана Продан, советник главы Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам.По словам собеседницы Фокуса, из-за невозможности выезда руководителей местного самоуправления в командировку, Ассоциация городов Украины неоднократно обращалась в различные центральные органы с запросами о процедуре выезда."Из поступивших ответов следовало, что все сводится к полномочиям пограничника на границе, независимо от наличия необходимых документов. Поскольку именно на месте, в момент пересечения границы, принимается окончательное решение о возможности выезда", — добавляет Продан.Вопрос о предоставлении возможности выезда за границу в командировку военнообязанным с начала войны также ставит украинский бизнес. Однако решения этого вопроса пока нет."Кабинет Министров делал попытку предоставить разрешение на выезд в командировку с соответствующими условиями (срок до 7 дней, внесение обеспечительного платежа и т.п.), однако тогда постановление так и не вступило в силу, — напоминает Яна Михайлюк. — Поэтому ситуация, когда госслужащие, забронированные за соответствующими органами государственной власти могли выезжать за границу, а бизнес – нет, была не совсем справедливой"."То есть, едва ли не единственной возможностью для пересечения границы с целью предпринимательства остается перевозка населения на основании лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом", — объясняет Стриченко.Хотя в СМИ, прежде всего, обсуждают запрет на выезд чиновников, нововведения этим не ограничиваются. Ведь в пункте 2 решения СНБО говорится о проверке законности решений Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, областных, Киевской городской военных администраций о выезде за пределы Украины граждан, в том числе, на транспортных средствах, а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационной системе "Шлях".Система "Шлях" — специальная программа для пересечения границы, что позволяет военнообязанным мужчинам-водителям (как правило, волонтерам) легально получить разрешение на поездки за пределы Украины. Система была создана для устранения коррупционных рисков в процессе выдачи разрешений и упрощения самой процедуры. Разрешения, которые выдаются водителям, как правило, обязательно завизированы структурным подразделением Мининфраструктуры, а срок их действия может составлять три месяца.К слову, когда в начале войны остро стоял вопрос с обеспечением потребностей военнослужащих, внутренне перемещенных лиц и других категорий граждан, многие активисты получили право выезда за границу, чтобы привезти медикаменты, авто для армии, оборудование и др. Тогда специальной системы не было, она появилась позже."Сначала для пересечения границы с такой целью нужно было получить разрешение соответствующей военной администрации и согласование гуманитарного штаба с объяснением, что именно и в каких объемах будет получено и куда доставлено, — объясняет Димитрий Стриченко."Со временем предприимчивые граждане усмотрели тут возможность для перевозки за границу мужчин призывного возраста под видом волонтера. С этой целью создали благотворительные фонды и организации, получили соответствующие согласования у администраций и гуманитарных штабов, а мнимые "волонтеры" на своих авто выезжали за границу на срок до 30 дней и терялись", — продолжает Стриченко. Собеседник Фокуса добавляет, что количество людей, сумевших пересечь так границу, может поразить воображение даже закоренелых скептиков, но об этом станет известно уже после войны, поскольку сейчас нельзя и не стоит деморализовывать оставшихся.В качестве примера приведем сообщение СБУ о задержании более десяти злоумышленников, которые за вознаграждение предлагали военнообязанным выехать из Украины под видом волонтеров, для чего участники схемы вносили ложную информацию в электронную систему "Шлях". Стоимость таких услуг стартовала от $3 тыс. и зависела от срочности вопроса и статуса клиента."Если теперь Служба безопасности Украины будет контролировать вопрос выезда за границу, надеемся, это позволит уменьшить количество коррупционных схем, наработанных в этом вопросе за предыдущий год", — отмечает Яна Михайлюк.Последствиями анонсированных проверок, по мнению Димитрия Стриченко, может стать аннулирование разрешений волонтеров, представителей благотворительных фондов и организаций. Но в вероятности привлечения их к ответственности собеседник Фокуса сомневается — ведь если человек вернулся с "пустыми руками", можно ссылаться на форс-мажор со стороны иностранных контрагентов, если не вернулся — уже некого к ответственности привлекать.Однако следует напомнить, что, в соответствии с новым порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, дипломатические учреждения должны "способствовать возвращению" военнообязанных в Украину. Поэтому положение незаконно выехавших за границу с целью остаться там надолго не выглядит слишком безоблачным.По материалам: focus.ua