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Главная » Новости » Криминал » 2023 » Январь » 30 » 23:42:52

Чеченец избил двух русских парней. Видео из ресторана в Тольятти

Вчера, 23:42:50 580 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Чеченец избил двух русских парней. Видео из ресторана в Тольятти

Сегодня на России 29 января, в социальных сетях много пишут о том, что в некотором московском ресторане чеченец избил двух русских парней до полусмерти. Позже выяснилось, что драка произошла в городе Тольятти.
 
По информации очевидцев, сначала между мужчинами разных национальностей произошла словесная перепалка, а после начались разборки. Второй парень попытался разнять драку, но у него ничего не вышло. В итоге пострадали оба.

"Видео где чеченец в ресторане избивает русского до сотрясение мозга, не из Москвы. Это Тольятти.
Молодые люди русские, пришли в кафе, их обслужили, а через 15мин сказали, валите отсюда, мы закрываемся. Хотя до закрытия было больше часа времени. Естественно ещё ничего не съели и не выпили, ну и началось то что на видео. Снимала жена и сестра потерпевших. Потом приехала скорая, а эти зверьки пытались выбить телефон. Но при свидетелях успокоились. У парня сотрясение и множественные ушибы. Вот кто этим ублюдка разрешения и лицензии на торговлю выдаёт?", - пишет Телеграм канал Бульба престолов.

Ранее сообщалось, что в сеть попало видео: в ресторане «Монро» в Симферополе чеченцы толпой избили парня, который заступился за девушку.


 
Тэги: Тольятти, драка, избили, чеченцы
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