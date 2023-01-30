Чеченец избил двух русских парней. Видео из ресторана в Тольятти

По информации очевидцев, сначала между мужчинами разных национальностей произошла словесная перепалка, а после начались разборки. Второй парень попытался разнять драку, но у него ничего не вышло. В итоге пострадали оба.



"Видео где чеченец в ресторане избивает русского до сотрясение мозга, не из Москвы. Это Тольятти.





Ранее сообщалось, что в сеть попало видео: в ресторане «Монро» в Симферополе Молодые люди русские, пришли в кафе, их обслужили, а через 15мин сказали, валите отсюда, мы закрываемся. Хотя до закрытия было больше часа времени. Естественно ещё ничего не съели и не выпили, ну и началось то что на видео. Снимала жена и сестра потерпевших. Потом приехала скорая, а эти зверьки пытались выбить телефон. Но при свидетелях успокоились. У парня сотрясение и множественные ушибы. Вот кто этим ублюдка разрешения и лицензии на торговлю выдаёт?", - пишет Телеграм канал Бульба престолов.Ранее сообщалось, что в сеть попало видео: в ресторане «Монро» в Симферополе чеченцы толпой избили парня , который заступился за девушку.







Сегодня на России 29 января, в социальных сетях много пишут о том, что в некотором московском ресторане чеченец избил двух русских парней до полусмерти. Позже выяснилось, что драка произошла в городе Тольятти.