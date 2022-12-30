В сеть попало видео: в ресторане «Монро» в Симферополе чеченцы толпой избили парня, который заступился за девушку

Конфликт в Симферопольском ресторане «Монро», в Крыму, из-за которого несколько сотрудников полиции из Чечни избили парня, начался после того, как их «главный» залез девушке под юбку. Об этом рассказывают очевидцы произошедшего.

По их словам, гости, среди которых был представитель Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях, замкомандира отряда СОБР «Ахмат» Хасан Ибрагимов, вели себя вызывающе. Во время посиделок их «главный» начал приставать к посетительнице. Кто это был, очевидцы точно указать не могут.

На приставания к даме отреагировал её парень. «За это парень хотел выйти на улицу поговорить с этим мужчиной, а мужчина натравил на него собак своих бойцовских. Парня били трое военных, а тот добивал», — рассказывают очевидцы.

Полицию к ресторану «Монро» вызвал прохожий, который заметил, как возле заведения трое мужчин в камуфляже бьют парня. Полицейские приехали к месту происшествия и задержали троих человек — причём один из подозреваемых оказал сопротивление и ударил оперативника по ноге. По итогам вечера в следственный отдел по Киевскому району Симферополя доставили пятерых человек:

самого Ибрагимова,

а также сотрудников полиции Артура Абдулаева,

Суламбека Тадушаева,

Магомеда Товсултанова

Шамиля Азизова

Власти Чечни опровергают задержание представителя Рамзана Кадырова и называют произошедшее «бытовым инцидентом». Об этом сообщил министр Чечни по внешним связям Ахмед Дудаев.

В сети появилось видео избиения

Видео инцидента появилось сегодня в Телеграм пабликах . Бойцы представителя Кадырова в Херсонской области Хасана Ибрагимова толпой набросились на парня, защитившего девушку от грязных приставаний.

Девушка, которой Ибрагимов залез под юбку, пыталась разнять драку, но удары от "мужчин" с ваххабитскими бородками прилетели и ей.

Судя по отсутствию пресс-релиза от МВД по Симферополю, дело, похоже, удалось "замять", что ещё раз доказывает - в путинской РФ законы не работают.





Толпой избивали одного мужчину

На опубликованных кадрах видно, как трое мужчин в камуфляжной одежде подбегают к дверям заведения и вытаскивают на улицу мужчину, после чего начинают его избивать. Мужчина сразу падает, и его продолжают бить ногами, в том числе по голове.

Следом из дверей заведения появляются несколько человек, в том числе девушка и немолодой мужчина. Девушка бросается к месту драки и пытается остановить тех, кто избивает лежащего, несколько мужчин тоже пытаются оттащить их в сторону.

В свою очередь немолодой мужчина, оттолкнув собравшихся, протискивается к центру драки и наносит лежащему несколько ударов ногой. Его уводят в сторону, но он вырывается и, подойдя к лежащему мужчине, снова бьет его ногой.

В последних кадрах видно, как избитый мужчина поднимается на ноги, а возмущенную девушку сильно толкает один из людей в камуфляжной одежде. Их разнимают молодой мужчина и еще одна девушка.

«Он распускал руки в адрес девушки, залез ей под юбку. За это парень хотел выйти на улицу поговорить, а мужчина натравил на него собак своих бойцовских».