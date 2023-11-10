В Крыму мобилизованные россияне до смерти избили полковника Мусурбекова, - ГУР

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«Офицер оккупационной армии занимал должность заместителя командира полка. 7 ноября 2023 в больнице Симферополя констатировали смерть Мусурбекова от полученных травм», – сообщили в ГУР.

Согласно утверждению разведки, подозреваемые в тот же день, переодевшись в гражданское, самовольно покинули место дислокации и бежали в Краснодарский край России.



Фигурантами драки оказались солдаты 26 артиллерийского полка 20 мотострелковой дивизии восьмой армии южного военного округа России.

Инцидент произошел 1 ноября в Симферополе. Группа мобилизованных 20-й мотострелковой дивизии, входящей в 8 армию южного военного округа РФ, нанесла тяжкие телесные повреждения полковнику по фамилии Мусурбеков.