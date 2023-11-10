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Главная » Новости » Криминал » 2023 » Ноябрь » 10 » 10:19:21
 

В Крыму мобилизованные россияне до смерти избили полковника Мусурбекова, - ГУР

Сегодня, 10:30:21 609 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Крыму мобилизованные россияне до смерти избили полковника Мусурбекова, - ГУР

Инцидент произошел 1 ноября в Симферополе. Группа мобилизованных 20-й мотострелковой дивизии, входящей в 8 армию южного военного округа РФ, нанесла тяжкие телесные повреждения полковнику по фамилии Мусурбеков.
 
«Офицер оккупационной армии занимал должность заместителя командира полка. 7 ноября 2023 в больнице Симферополя констатировали смерть Мусурбекова от полученных травм», – сообщили в ГУР.
 
Согласно утверждению разведки, подозреваемые в тот же день, переодевшись в гражданское, самовольно покинули место дислокации и бежали в Краснодарский край России.

Фигурантами драки оказались солдаты 26 артиллерийского полка 20 мотострелковой дивизии восьмой армии южного военного округа России.
Тэги: драка, полковник, окупанты, избили, крым, мобилизованные

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