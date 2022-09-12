В Крыму усилилось проукраинское движение – оккупанты запрещают даже украинские песни

Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов угрожает крымчанам увольнением, закрытием их бизнеса и "принятием других мер".

По словам Аксенова. такие меры будут предприниматься против местного населения с проукраинской позицией.

"В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, поют националистические песни. Считаю, что и организаторов, и участников таких развлечений нужно привлекать к ответственности, увольнять с должностей, принимать другие меры в рамках законодательства ", — сказал Аксенов.

Он назвал "подобное поведение" изменой.

Изменой по отношению к "их стране", то есть РФ, он считает исполнение украинских песен и употребление лозунгов.

Он также назвал кафиров теми, кто "сегодня ценой своей жизни защищает мир".

"А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным уехать в ту страну, которую они так любят", — добавил Аксенов.

По словам так называемого "председателя" Крыма, исполнителей украинских песен нужно увольнять с работы и привлекать к ответственности.