Чемпион Европы по карате Сергей Увицкий ликвидирован в Украине спасаясь от ВСУ

В конце ноября 2022 г. руководство РСБИ на встрече в Хабаровске сообщило о решении сформировать добровольческий отряд «Союз» для участия в СВО на Украине. По информации организаторов отряда, в него вошли около 100 известных спортсменов и инструкторов, включая представителей кекусинкай-карате. Тренировки перед отправкой в Украину проходили в декабре 2022 г. в так называемом «Российском университете спецназа» в Гудермесе (Чечня).



5 января отряд был направлен в район боевых действий.

Кроме Увицкого в отряд вступили, в частности, Сергей Плеханов (двукратный чемпион Кубка Оямы в Японии, чемпион Японии К1), Виктор Горн (чемпион Кубка мира, чемпион Европы), Всеволод Мохирев (тренер и руководитель одной из городских организации кекусинкай) и другие. Командиром отряда стал Рамиль Габбасов (исполнительный директор РСБИ и директор Федерации всестилевого карате).

Перед отправкой на СВО с добровольцами из отряда РСБИ встретились в Гудермесе первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Юрий Трутнев. На встрече также присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Генеральный секретарь Федерации каратэ России Сергей Увицкий был ликвидирован на Донбассе. Он принимал участие в боевых действиях на стороне России в составе отряда добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз».Обстоятельства, точное время и место ликвидации оккупанта не уточняются.«Обладателю одного из самых сильных лоу-киков» в современном кекусинкай Сергею Увицкому был 41 год. Спортсмен родом из Перми. Окончил Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Мастер спорта международного класса, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы, многократный призер различных российских и международных турниров. Занимал должность генерального секретаря Федерации кекусинкай России, обладатель третьего дана. Боец, который на протяжении всей своей карьеры входил в когорту элитных российских единоборцев, говорится о нем на портале superkarate.