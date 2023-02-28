Переполох над Санкт-Петербургом. Аэропорт закрыли из-за неизвестного беспилотника

Петербургский аэропорт Пулково приостановил работу утром во вторник, а небо над аэропортом было закрыто из-за неизвестного объекта, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города. По данным «Фонтанки», в 160-200 километрах от города был замечен неопознанный летающий объект.

Что произошло?

Первые сообщения о закрытии воздушного пространства над Санкт-Петербургом появились около 10:40 мск. Телеграм-канал Baza написал, что в городе ввели план «Ковер», используемый при незаконном пересечении границы или появлении НЛО, из-за неопознанного объекта в воздухе, а аэропорт не принимает самолеты.

Летевшие в Пулково самолеты в это же время стали разворачиваться в небе, следует из данных сервиса Flightradar.

Пулково не принимает и не отправляет рейсы, вскоре подтвердила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга. Впоследствии Смольный скорректировал публикацию, уточнив, что в Пулково «объявлена задержка рейсов до 12 часов», а сама воздушная гавань работает в штатном режиме.

Как сообщила «Фонтанка», Минобороны по своим каналам сообщило в Пулково об обнаружении неопознанного летающего объекта в 160-200 километрах от города. Данные о причинах закрытия неба над Петербургом подтвердил изданию источник, близкий к Смольному. В воздух были подняты истребители, очевидцы услышали их даже в центре города, пишет «Фонтанка».

Около 11:50 «Фонтанка» и РИА Новости сообщили со ссылкой на источники, что ограничение воздушного пространства в Петербурге снято. Позднее эту информацию подтвердили «Фонтанке» в региональном центре Единой системы организации воздушного движения Санкт-Петербурга.