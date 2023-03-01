«ФБР уже довольно давно оценивает, что происхождение пандемии, скорее всего, связано с потенциальным лабораторным инцидентом в Ухане», — сказал он. Как отмечает телеканал CNN, это первое публичное заявление Рэя о расследовании ФБР относительно лабораторного происхождения коронавируса.

«Я просто замечу, что китайское правительство, как мне кажется, делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу. Работу, которую выполняет наше правительство США и близкие иностранные партнеры. И это прискорбно для всех», — добавил директор ФБР.

"Сейчас Китай получит иски на триллионы долларов от родственников умерших по вине красных вирусологов. А ведь как хорошо начиналось: Си захотел сделать КНР второй сверхдержавой. Прокси-война она такая, товарищи китайские коммунисты. Я тоже буду в числе подавших иски",- пишет журналист Тарас Березовец.

Американское федеральное бюро расследований (ФБР) считает, что причиной пандемии коронавируса, скорее всего, стала утечка из лаборатории в Ухане. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью Fox News в среду, 1 марта.