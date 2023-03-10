Где безопаснее всего находиться в квартире во время обстрелов: рекомендации инженера-конструктора

Где лучше прятаться от обстрелов в квартире панельного дома

Где лучше прятаться от обстрелов в квартире монолитно-каркасного дома

«В этих конструкциях обычно много ядер жесткости, таких как лифтовые шахты или лестничные клетки. Есть такое понятие, как незадымляемая лестничная клетка — то есть не та, которая с внешней галереей, а та, которая находится в средне дома и классифицируется как Н4. Это такой бетонный колодец без окна. Он является самым безопасным местом во время неожиданного обстрела: туда можно быстро попасть прямо из квартиры, по нормам там есть эвакуационный выход и соответствующий подпор воздуха».

Где лучше прятаться от обстрелов в квартире кирпичного дома или в частном доме

Как действовать при обрушении здания после обстрелов, чтобы спасти свою жизнь

В марте 2023 года российская армия не перестает обстреливать мирные города Украины. Во время вражеских обстрелов специалисты рекомендуют находиться в квартире в самых безопасных местах.К сожалению, жилые дома все чаще становятся целью врага и, для того чтобы уцелеть в них, если нет возможности перейти в бомбоубежище, важно знать где именно лучше прятаться, оставшись дома. Инженер-конструктор Дмитрий Макагон рассказал о самых безопасных местах в квартире в зависимости от вида дома, в котором она расположена.Панельные дома считаются самыми небезопасными убежищами. Жильцам в их квартирах необходимо определить условно безопасные места — ими могут являться несущие внутренние панели, в идеале с дверью, или проем с входной дверью в квартиру. Они толще обычных перегородок и позволяют укрыться от складывающихся конструкций.Можно спрятаться в самой глубокой комнате квартиры, которая находится как можно дальше от окон и стен. Необходимо закрыть все двери и окна, а также выключить все электрические приборы. Если возможно, то лучше всего лечь на пол и прикрыться матрасом или другим тяжелым предметом. Необходимо оставаться в укрытии до тех пор, пока не пройдет опасность.Если в вашем монолитно-каркасном доме нет такого колодца, он, как правило, присутствует в домах выше девяти этажей, выходите в общие коридоры, где нет окон.В кирпичном доме необходимо придерживаться правила двух стен. Из-за хлипких пустотных перекрытий, характерных для таких типов домов, безопаснее всего находится в дверных проемах. В частном секторе достаточно безопасно можно чувствовать себя в подземном погребе или подземном гараже, при условии, что в них постоянно поступает воздух и есть дополнительный выход.

Что делать, если вы оказались в ситуации, когда возможен обвал дома, и как спасти свою жизнь, если обвал произошел, когда вы все еще были в здании — рассказали в рекомендациях МВД и Минздрава Украины.

Если существует угроза обрушения

Поскорее покиньте дом.

Не пользуйтесь лифтом.

По возможности возьмите документы, деньги.

Сообщите другим находящимся в здании об угрозе обвала.

Не создавайте давку во время эвакуации, выходите по одному.

Отойдите на безопасное расстояние от здания.

Помешайте тем, кто хочет прыгнуть из окон, балконов выше первого этажа.

Если нельзя покинуть здание:

Займите наиболее выгодную позицию: проем дверей, углы, спрячьтесь под стол, место под балками, каркасами.

Держитесь подальше от окон, не выходите на балкон.

По возможности перекройте воду, газ, обесточьте помещение.

Что делать в случае обвала дома

Если вы оказались под завалами, зовите на помощь. Сообщите, где вы находитесь и что с вами произошло. После этого спокойно ждите, пока разберут завал и спасут вас.

Если спасатели вас не слышат, или их нет:

Попытайтесь высвободить руки и ноги;

Оцените окружающую обстановку, по возможности осторожно разберите завал. Не трогайте то, на чем все держится;

В ожидании помощи избегайте переохлаждения;

Если есть опасность обвала, зовите на помощь. Если есть возможность ― воспользуйтесь телефоном, стучите по трубам, батареям отопления;

Освободившись, осмотрите себя, по возможности окажите себе первую медицинскую помощь.



Важно помнить об опасности внутренних кровотечений и травм. В случае странной боли или ощущения — не совершайте лишних движений и срочно обращайтесь к медикам.