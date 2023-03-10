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Где безопаснее всего находиться в квартире во время обстрелов: рекомендации инженера-конструктора

Сегодня, 14:23:59 379 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Где безопаснее всего находиться в квартире во время обстрелов: рекомендации инженера-конструктора

В марте 2023 года российская армия не перестает обстреливать мирные города Украины. Во время вражеских обстрелов специалисты рекомендуют находиться в квартире в самых безопасных местах.

К сожалению, жилые дома все чаще становятся целью врага и, для того чтобы уцелеть в них, если нет возможности перейти в бомбоубежище, важно знать где именно лучше прятаться, оставшись дома. Инженер-конструктор Дмитрий Макагон рассказал о самых безопасных местах в квартире в зависимости от вида дома, в котором она расположена.

Где лучше прятаться от обстрелов в квартире панельного дома

Панельные дома считаются самыми небезопасными убежищами. Жильцам в их квартирах необходимо определить условно безопасные места — ими могут являться несущие внутренние панели, в идеале с дверью, или проем с входной дверью в квартиру. Они толще обычных перегородок и позволяют укрыться от складывающихся конструкций. 

Можно спрятаться в самой глубокой комнате квартиры, которая находится как можно дальше от окон и стен. Необходимо закрыть все двери и окна, а также выключить все электрические приборы. Если возможно, то лучше всего лечь на пол и прикрыться матрасом или другим тяжелым предметом. Необходимо оставаться в укрытии до тех пор, пока не пройдет опасность.

Где лучше прятаться от обстрелов в квартире монолитно-каркасного дома

«В этих конструкциях обычно много ядер жесткости, таких как лифтовые шахты или лестничные клетки. Есть такое понятие, как незадымляемая лестничная клетка — то есть не та, которая с внешней галереей, а та, которая находится в средне дома и классифицируется как Н4. Это такой бетонный колодец без окна. Он является самым безопасным местом во время неожиданного обстрела: туда можно быстро попасть прямо из квартиры, по нормам там есть эвакуационный выход и соответствующий подпор воздуха».


Если в вашем монолитно-каркасном доме нет такого колодца, он, как правило, присутствует в домах выше девяти этажей, выходите в общие коридоры, где нет окон.

Где лучше прятаться от обстрелов в квартире кирпичного дома или в частном доме

В кирпичном доме необходимо придерживаться правила двух стен. Из-за хлипких пустотных перекрытий, характерных для таких типов домов, безопаснее всего находится в дверных проемах. В частном секторе достаточно безопасно можно чувствовать себя в подземном погребе или подземном гараже, при условии, что в них постоянно поступает воздух и есть дополнительный выход.

Как действовать при обрушении здания после обстрелов, чтобы спасти свою жизнь

Что делать, если вы оказались в ситуации, когда возможен обвал дома, и как спасти свою жизнь, если обвал произошел, когда вы все еще были в здании — рассказали в рекомендациях МВД и Минздрава Украины.

Если существует угроза обрушения

  • Поскорее покиньте дом.
  • Не пользуйтесь лифтом.
  • По возможности возьмите документы, деньги.
  • Сообщите другим находящимся в здании об угрозе обвала.
  • Не создавайте давку во время эвакуации, выходите по одному.
  • Отойдите на безопасное расстояние от здания.
  • Помешайте тем, кто хочет прыгнуть из окон, балконов выше первого этажа.
 

Если нельзя покинуть здание:

  • Займите наиболее выгодную позицию: проем дверей, углы, спрячьтесь под стол, место под балками, каркасами.
  • Держитесь подальше от окон, не выходите на балкон.
  • По возможности перекройте воду, газ, обесточьте помещение.
 

Что делать в случае обвала дома

Если вы оказались под завалами, зовите на помощь. Сообщите, где вы находитесь и что с вами произошло. После этого спокойно ждите, пока разберут завал и спасут вас.

Если спасатели вас не слышат, или их нет:

  • Попытайтесь высвободить руки и ноги;
  • Оцените окружающую обстановку, по возможности осторожно разберите завал. Не трогайте то, на чем все держится;
  • В ожидании помощи избегайте переохлаждения;
  • Если есть опасность обвала, зовите на помощь. Если есть возможность ― воспользуйтесь телефоном, стучите по трубам, батареям отопления;
  • Освободившись, осмотрите себя, по возможности окажите себе первую медицинскую помощь.


Важно помнить об опасности внутренних кровотечений и травм. В случае странной боли или ощущения — не совершайте лишних движений и срочно обращайтесь к медикам.

Тэги: бомбоубежище, советы, ракетный удар
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