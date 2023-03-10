Где безопаснее всего находиться в квартире во время обстрелов: рекомендации инженера-конструктора

В марте 2023 года российская армия не перестает обстреливать мирные города Украины. Во время вражеских обстрелов специалисты рекомендуют находиться в квартире в самых безопасных местах.
К сожалению, жилые дома все чаще становятся целью врага и, для того чтобы уцелеть в них, если нет возможности перейти в бомбоубежище, важно знать где именно лучше прятаться, оставшись дома. Инженер-конструктор Дмитрий Макагон рассказал о самых безопасных местах в квартире в зависимости от вида дома, в котором она расположена.
Где лучше прятаться от обстрелов в квартире панельного дома
Панельные дома считаются самыми небезопасными убежищами. Жильцам в их квартирах необходимо определить условно безопасные места — ими могут являться несущие внутренние панели, в идеале с дверью, или проем с входной дверью в квартиру. Они толще обычных перегородок и позволяют укрыться от складывающихся конструкций.
Можно спрятаться в самой глубокой комнате квартиры, которая находится как можно дальше от окон и стен. Необходимо закрыть все двери и окна, а также выключить все электрические приборы. Если возможно, то лучше всего лечь на пол и прикрыться матрасом или другим тяжелым предметом. Необходимо оставаться в укрытии до тех пор, пока не пройдет опасность.
Где лучше прятаться от обстрелов в квартире монолитно-каркасного дома
«В этих конструкциях обычно много ядер жесткости, таких как лифтовые шахты или лестничные клетки. Есть такое понятие, как незадымляемая лестничная клетка — то есть не та, которая с внешней галереей, а та, которая находится в средне дома и классифицируется как Н4. Это такой бетонный колодец без окна. Он является самым безопасным местом во время неожиданного обстрела: туда можно быстро попасть прямо из квартиры, по нормам там есть эвакуационный выход и соответствующий подпор воздуха».
Если в вашем монолитно-каркасном доме нет такого колодца, он, как правило, присутствует в домах выше девяти этажей, выходите в общие коридоры, где нет окон.
Где лучше прятаться от обстрелов в квартире кирпичного дома или в частном доме
В кирпичном доме необходимо придерживаться правила двух стен. Из-за хлипких пустотных перекрытий, характерных для таких типов домов, безопаснее всего находится в дверных проемах. В частном секторе достаточно безопасно можно чувствовать себя в подземном погребе или подземном гараже, при условии, что в них постоянно поступает воздух и есть дополнительный выход.
Как действовать при обрушении здания после обстрелов, чтобы спасти свою жизнь
Что делать, если вы оказались в ситуации, когда возможен обвал дома, и как спасти свою жизнь, если обвал произошел, когда вы все еще были в здании — рассказали в рекомендациях МВД и Минздрава Украины.
Если существует угроза обрушения
- Поскорее покиньте дом.
- Не пользуйтесь лифтом.
- По возможности возьмите документы, деньги.
- Сообщите другим находящимся в здании об угрозе обвала.
- Не создавайте давку во время эвакуации, выходите по одному.
- Отойдите на безопасное расстояние от здания.
- Помешайте тем, кто хочет прыгнуть из окон, балконов выше первого этажа.
Если нельзя покинуть здание:
- Займите наиболее выгодную позицию: проем дверей, углы, спрячьтесь под стол, место под балками, каркасами.
- Держитесь подальше от окон, не выходите на балкон.
- По возможности перекройте воду, газ, обесточьте помещение.
Что делать в случае обвала дома
Если вы оказались под завалами, зовите на помощь. Сообщите, где вы находитесь и что с вами произошло. После этого спокойно ждите, пока разберут завал и спасут вас.
Если спасатели вас не слышат, или их нет:
- Попытайтесь высвободить руки и ноги;
- Оцените окружающую обстановку, по возможности осторожно разберите завал. Не трогайте то, на чем все держится;
- В ожидании помощи избегайте переохлаждения;
- Если есть опасность обвала, зовите на помощь. Если есть возможность ― воспользуйтесь телефоном, стучите по трубам, батареям отопления;
- Освободившись, осмотрите себя, по возможности окажите себе первую медицинскую помощь.
Важно помнить об опасности внутренних кровотечений и травм. В случае странной боли или ощущения — не совершайте лишних движений и срочно обращайтесь к медикам.