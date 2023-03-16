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Пожар в Ростове-на-Дону. После сильного взрыва загорелось здание погранслужбы ФСБ. ВИДЕО

Сегодня, 13:02:25 334 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пожар в Ростове-на-Дону. После сильного взрыва загорелось здание погранслужбы ФСБ. ВИДЕО

Сегодня утром 16 марта, в Ростове-на-Дону загорелось здание Управления пограничной службы ФСБ по Ростовской области. По словам местных жителей, перед возгоранием был слышен сильный взрыв.

По данным телеграм-каналов Baza и Shot, взрывы на месте пожара у здания ФСБ продолжаются. Baza пишет, что пожар возник на складе погрануправления, где произошел взрыв.

Портал 161 Ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что причиной пожара стала детонация боеприпасов.

Видео: соцести


 
 

"Шарахнуло так хорошо" - реакция местных жителей на взрыв на территории Погрануправления ФСБ по Ростовской области. По их словам, первая машина спасателей приехала на место через 10 минут.
 
 

Момент взрыва на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону.

После этого в здании склада начался мощный пожар.  
Тэги: фсб, пожар, Ростов на Дону
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