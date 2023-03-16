Пожар в Ростове-на-Дону. После сильного взрыва загорелось здание погранслужбы ФСБ. ВИДЕО

Момент взрыва на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону.

Сегодня утром 16 марта, в Ростове-на-Дону загорелось здание Управления пограничной службы ФСБ по Ростовской области. По словам местных жителей, перед возгоранием был слышен сильный взрыв.По данным телеграм-каналов Baza и Shot, взрывы на месте пожара у здания ФСБ продолжаются. Baza пишет, что пожар возник на складе погрануправления, где произошел взрыв.Портал 161 Ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что причиной пожара стала детонация боеприпасов.Видео: соцести"Шарахнуло так хорошо" - реакция местных жителей на взрыв на территории Погрануправления ФСБ по Ростовской области. По их словам, первая машина спасателей приехала на место через 10 минут.После этого в здании склада начался мощный пожар.