Цена на продукты в Украине начали снижаться. Аналитика сервиса доставки за март 2023 года

В марте 2023 года в Украине начали снижаться цены на ряд популярных продуктов, которые в последнее время стремительно дорожали. В частности, экономические эксперты также отмечают, что вопреки кризису в стране в 2023 году следует ожидать уменьшения инфляционного давления. "Потребительская инфляция в Украине вряд ли превысит 20%", - недавно отметил эксчлен Совета НБУ Виталий Шапран.

Аналитики сервиса доставки Zakaz.ua исследовали, действительно ли происходит положительная и заметная динамика среди цен на самые востребованные продукты ежедневного потребления непосредственно на полках магазинов таких ритейлеров как:

METRO,

Auchan,

Varus,

Novus,

МегаМаркет

АТБ

Цены на овощи и фрукты

Начало весны традиционно ассоциируется с увеличением количества свежих овощей и фруктов на прилавках. Соответственно это лучшее время начать пополнять организм витаминами. В марте по отношению к февралю значительно подешевели апельсины, лимоны и мандарины, ведь уже прошел зимний бум на цитрусовые фрук, поэтому цена упала:

49,5 грн/кг – средняя стоимость апельсинов,

74,2 грн/кг – средняя стоимость мандаринов,

51,7 грн/кг – средняя стоимость лимонов.

Также на полках некоторых ритейлеров снизилась цена на– на 26%. Любимый фрукт диетологов сейчас стоит от 50 до 60 грн/кг, в то время как в феврале цена была от 62 до 75 грн. Кроме того, больше всего среди популярных диетических плодов упала цена на мелкие калибры Авокадо Хасс – в среднем на 54%.

Среди овощей постепенно начала падать цена на цветную капусту (149,9 грн/кг) и брокколи (219 грн/кг), а также свеклу и чеснок – стоят в марте дешевле около 16%, чем в феврале. В частности, для покупателей стала доступнее японская редька дайкон, упавшая в цене на 12%. Кроме того, на полках всех ритейлеров значительно подешевел картофель, средняя цена которого в этом месяце составляет около 11,6 грн/кг (на 11%). Менее всего изменились цены на батат и грибы шампиньоны, которые подешевели всего на 4% и 3% соответственно.

Цены на рыбу и мясо

Что касается мяса: по статистике, наибольшей популярностью среди украинцев пользуется курятина, которая встречается в каждой 3-й корзине онлайн-покупателя. Стоимость свежего филе цыпленка-бройлера в украинских супермаркетах в марте по отношению к февралю уменьшилась на 9%, средняя цена составляет около 147 грн за килограмм. Также в марте выгоднее покупать филе куриного бедра и фарш, цены на эти продукты снизились на 14% и 7% соответственно. Для тех, кто с началом весенних солнечных теплых дней планирует отдохнуть на природе и зажарить шашлык, тоже есть хорошие новости. Цены на мясо свинины в марте заметно снизились.

Так, например, сочный свиной стейк без кости подешевел на 11% и в среднем стоит 234 грн/кг. Дешевле стоит лопатка на косточке – цена снизилась на 7% (144 грн/кг), бедро – на 3% (149 грн/кг) и грудинка свиная на 6% (156 грн/кг). Тем временем средняя стоимость свежего сала осталась на уровне прошлого месяца – 189,00 грн/кг. А вот соленое снизилось в цене с 270,20 грн/кг до 255,30 грн/кг.

На рыбу также было замечено понижение цены. На полках ритейлеров Novus и Varus в марте цена на слабосоленую сельдь снизилась на 15%, сейчас она стоит 99 грн/кг. В частности подешевела в супермаркетах рыба:

свежемороженая скумбрия – на 8% (120 грн/кг),

карась охлажденный – на 14% (69 грн/кг)

окунь свежемороженый – на 19% (193 грн/кг).

Цены на другие популярные продукты широкого потребления

Больше всего в марте подешевел на полочках ритейлеров тостовый кукурузный хлеб, цена упала на 22%. На молочную продукцию с января по март 2023 также был замечен тренд на снижение средней стоимости. Цена на пастеризованное молоко жирностью 2,5% в марте по отношению к февралю снизилась около на 7%, оно стоит от 26 до 36 грн в зависимости от ТМ продукта и объема. Больше среди молочных продуктов в ассортименте ритейлеров зафиксировано снижение цены на большое количество йогуртов, сметану и кефир. При этом цена на сливочное масло в марте снизилась на 5% по сравнению с февралем, однако осталась на уровне январской.

В частности, отметим, что цены на некоторые крупы тоже начали медленно снижаться. Например, круглозернистый рис подешевел около 4%, на гречку от ряда поставщиков также были замечены снижение цен на несколько гривен.

Что касается горячих напитков: в ассортименте ритейлеров заметно снизилась цена на чёрный чай, как обычный листовой, так и пакетированный. Низкая информация о товарных позициях на прилавках ритейлеров в настоящее время стоит дешевле от 10 до 20%.

По данным специалистов как правило, наибольшее количество товарных позиций на полках супермаркетов подешевели не среди продуктов питания, а среди непродовольственных товаров. По сравнению с ценами февраля немало товаров в марте стоит значительно дешевле в следующих категориях: “сад и огород”, “канцелярия”, “личная гигиена” и “товары для дома”. Так, например, в онлайн-ассортименте сети МЕТRO, по сравнению с февралем, зафиксировали снижение цен на 1018 товарных позиций, в сети Auchan – на 3256 единиц, в Novus стоят дешевле 884 товаров, а в сети Varus – 582 товарных позиций. Также в сетях ритейлеров ежедневно появляются много акционных товаров, скидки и выгодные предложения, которые также позволяют покупателям значительно экономить.

Евгений Нетреба, коммерческий директор компании Zakaz.ua