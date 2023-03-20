Живой Журнал

Сегодня: Понедельник, 20 Марта 2023    13:01:39
|
Главная » Новости » Экономика » 2023 » Март » 20 » 07:51:46

Пенсии по инвалидности: насколько выросли в марте 2023 после индексации

Сегодня, 07:51:46 220 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Пенсии по инвалидности: насколько выросли в марте 2023 после индексации

Какими будут пенсии по инвалидности после мартовской индексации, читайте в материале. Мартовская индексация касается пенсионеров по возрасту, получающих пенсии по инвалидности, потере кормильца, за выслугу лет, страховых выплат чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В среднем пенсии повысились на 400–700 гривен.

Какие будут пенсии по инвалидности

Пенсия по инвалидности в зависимости от группы назначается в следующих размерах:

  • лицам с инвалидностью I группы – 100 процентов пенсии по возрасту,
  • лицам с инвалидностью II группы – 90 процентов пенсии по возрасту,
  • лицам с инвалидностью III группы – 50 процентов пенсии по возрасту.


Размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, будут не ниже:

  • для I группы – 8187,48 гривны,
  • для ІІ группы – 6 549,99 гривны,
  • для ІІІ группы и для детей с инвалидностью – 5048,95 гривны.


Пенсия по инвалидности у ликвидатора аварии на ЧАЭС. не может быть ниже:

  • для I группы (100%) – 13 376,21 гривны,
  • для ІІ группы (80%) – 10 700,97 гривны,
  • для ІІІ группы (60%) – 8025,73 гривны.
 

ВИДЕО

Тэги: Пенсия, Инвалиды
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: