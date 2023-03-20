Пенсии по инвалидности: насколько выросли в марте 2023 после индексации

Какими будут пенсии по инвалидности после мартовской индексации, читайте в материале. Мартовская индексация касается пенсионеров по возрасту, получающих пенсии по инвалидности, потере кормильца, за выслугу лет, страховых выплат чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В среднем пенсии повысились на 400–700 гривен.
Пенсия по инвалидности в зависимости от группы назначается в следующих размерах:
Размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, будут не ниже:
Пенсия по инвалидности у ликвидатора аварии на ЧАЭС. не может быть ниже: