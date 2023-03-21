Основатель компании Roosh Сергей Токарев рассказал о развитии Military tech в Украине

Страна-агрессор проигрывает войну в Украине, но это не означает, что после нашей победы Россия откажется от агрессии в дальнейшем. Чтобы пресечь любые попытки на реванш, нужно уже сейчас развивать военные технологии, считает Сергей Токарев. В своём интервью инвестор подчеркнул, что наибольший запрос в вооружении остаётся за системами аналитики, РЭБ и беспилотниками.

Сейчас ВСУ активно использует новые технологии, которые помогают защищать страну. Модернизируется даже устаревшее советское вооружение — например, советские беспилотники, которые теперь летают на расстояние до 1200 км. А еще среди украинских достижений можно отметить недорогое и прогрессивное ПВО, способное обнаруживать дроны Shahed по звуку.

Наибольшее внимание будет уделяться БПЛА, отмечает Сергей Токарев. Дело в том, что эти машины способны выполнять поставленные задачи без риска для операторов. Для примера основатель компании Roosh приводит украинский проект «Армия дронов», в рамках которого было выделено 20 млрд грн на покупку отечественных беспилотних аппаратов.

Среди главных достижений в этой сфере инвестор упомянул запуск кластера Military tech, о котором ранее говорил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Поскольку война с РФ может длиться ещё долго, нужно продолжать усердно развивать военные технологии.

В этом процессе задействованы и украинские айтишники. Они разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы и автономного управления дронами, а также занимаются анализом снимков со спутника. Как отметил Сергей Токарев, компания Roosh не участвует в проектах Military tech, но лично он вовлечен в некоторые направления. Речь идет об аналитическом инструменте в сфере безопасности. В конце он добавил: «Будущее – за аналитикой».

Дополнительно Сергей Токарев упомянул о других потенциальных трендах развития военных технологий. Он акцентировал внимание на разработке дистанционного управления для малых реактивных беспилотников и танков. Автономные машины могут стоить дороже, но будут использоваться в зонах боевых действий без личного присутствия квалифицированных военных специалистов. Ещё среди актуальных разработок инвестор отмечает технологию, способную поражать большое количество врагов. Речь идёт о коробке с «роем» дронов, зарытой на поле боя. Она открывается в нужный момент, и небольшие дроны с взрывоопасным зарядом активируются, чтобы уничтожить врага.

Подводя итоги, Сергей Токарев добавил, что мир ещё не видел подобной войны с таким количеством технологий, которую начала Россия в Украине. Это, безусловно, повлияет на будущие вооруженные конфликты — они будут «беспилотными».