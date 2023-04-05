Тест на долголетие: простое упражнение предскажет продолжительность вашей жизни

Простой тест на физподготовку

C1, 0

C2, 3.5.5;

C3, 6.5;

C4, 8

Видеозапись теста "сидя - стоя"

"За период исследования умерло 159 человек, что составляет 7,9% смертности. Большинство этих смертей произошло у людей с низкими результатами теста - действительно, только две смерти были у тех, кто набрал 10 баллов. Анализ показал, что выживаемость в каждой из четырех категорий отличалась с высокой статистической значимостью. Эти различия сохранялись, когда результаты контролировались по возрасту, полу и индексу массы тела, что говорит о том, что оценка теста на сидячее положение является значимым предиктором смертности от всех причин; действительно, у испытуемых в нижнем диапазоне баллов (С1) риск смерти был в 5-6 раз выше, чем в контрольной группе (С4)".

Простой скрининговый тест на физическую подготовку опорно-двигательного аппарата оказался невероятно предсказуемым в отношении смертности от всех причин. В исследовании приняли участие более 2000 мужчин и женщин среднего и пожилого возраста.Результаты исследования, проведенного в Бразилии доктором Клаудио Жиль Араужу и его коллегами из Рио-де-Жанейро, были опубликованы сегодня в Европейском журнале сердечно-сосудистой профилактики.Тест представлял собой простую оценку способности испытуемых сидеть, а затем подниматься с пола без посторонней помощи. В исследовании приняли участие 2002 взрослых обоих полов в возрасте от 51 до 80 лет. За испытуемыми наблюдали с даты проведения базового теста до даты смерти или 31 октября 2011 года, медиана наблюдения составила 6,3 года.Перед началом теста им сказали: "Не заботясь о скорости движения, попробуйте сесть, а затем подняться с пола, используя минимальную опору, которая, по вашему мнению, необходима".Каждое из двух основных движений оценивалось и оценивалось в 5 баллов, при этом из 5 баллов вычитался один балл за каждую использованную опору (рука или колено, например). Таким образом, испытуемые оценивались по суммарному баллу от 0 до 10, который в целях анализа был отнесен к четырем категориям:

Высокий балл в тесте

Аэробные физические нагрузки

"По сравнению с другими подходами к функциональному тестированию, - добавил д-р Араужу, - тест "сидя - стоя" не требует специального оборудования, он безопасен, прост в применении за короткий промежуток времени (менее 2 минут) и надежно оценивается. В нашей клинической практике за последние десять лет тест показал свою полезность и практичность для применения в широком спектре популяций, от педиатрических до гериатрических".

Комментируя полученные результаты, исследователи заявили, что высокий балл в тесте "сидя - стоя" может "отражать способность успешно выполнять широкий спектр повседневной деятельности, например, наклоняться, чтобы взять газету или очки из-под стола".Однако в данном исследовании суммарный балл ниже 8 (т.е. требовалась поддержка более чем одной рукой или коленом, чтобы устойчиво сидеть и подниматься с пола) был связан с увеличением смертности в 2 раза за 6,3-летний период исследования.Напротив, оценки в диапазоне 8 баллов указывали на особенно низкий риск смерти в течение периода наблюдения. "Еще более важным, - сообщили исследователи, - является тот факт, что увеличение на 1 балл показателя [сидя-лежа] было связано с 21% снижением смертности". Они добавили, что это первое исследование, продемонстрировавшее прогностическую ценность теста "сидя-лежа".Предлагая объяснение тесной корреляции между показателями теста и выживаемостью, д-р Араужу сказал: "Хорошо известно, что аэробная физическая подготовка тесно связана с выживаемостью, но наше исследование также показывает, что поддержание высокого уровня гибкости тела, мышечной силы, соотношения силы к массе тела и координации не только полезно для выполнения повседневной деятельности, но и оказывает благоприятное влияние на продолжительность жизни".Д-р Араужу подчеркнул большой потенциал теста с подъемом сидя среди врачей первичного звена, которым требуется быстрая оценка состояния опорно-двигательного аппарата в клинических или производственных условиях. "Если мужчина или женщина среднего или пожилого возраста может сесть и подняться с пола, используя только одну руку - или даже лучше без помощи руки - они не только находятся в высшем квартиле скелетно-мышечной подготовленности, но их прогноз выживания, вероятно, лучше, чем у тех, кто не может этого сделать".